Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00 11.12.2019..........................2361,0216 Гривна укрепилась на 8 копеек. Стартовали с уровней вчерашнего закрытия, сузив спред сверху сразу до рабочих 2 копеек. С 10-15 до 10-35 осторожно опустились на 1.5 копейки. После непродолжительной паузы, в 11 отскочили на 0.5 копейки вверх и стабилизировались почти до полудня. Незадолго до времени определения справочного курса снова на полкопейки опустились. В целом, можно констатировать отсутствие динамики в первой половине торгов. Анализом ликвидности нас НБУ пока не побаловал. Надеюсь, к объявлению официального курса исправятся.
Продаж валюти на міжбанківському ринку 09.12.2019 Усього, млн дол. США 469.9 Предложение осталось достаточно высоким. Чистый спрос составил около 400 млн. Для понедельника это приличные обороты.
ScorpionLA написав:Всем привет! Ребята, подскажите с высоты своего опыта, стоит ли сейчас сдавать валюту и класть на гривневый депозит на несколько месяцев или на год, но с досрочным расторжением, например? Видел, многие говорят, что ближайший месяц-два еще будет укрепление гривны, а потом быстрый рост доллара - предпосылки сохраняются?
Наблюдения за валютами развивающихся стран показывают, что для успешных случаев характерны три обстоятельства: 1. Жёсткая бюджетная политика. 2. Бурный рост иностранных инвестиций (ПИИ и портфолио). 3. Рациональная политика центрального банка. Один и три у нас пока хорошо. Два не очень. Но есть наджеда, что мы сосредоточимся на дерегуляции, демонополизации и создании равных условия для бизнеса, и через годик инвестор пойдет к нам табуном. Год-два у нас еще есть. Ставить на гривну сейчас это как в казино играть на красное или черное. Вероятность 50 на 50. В таких условиях гусары остаются в казино играют. А утром пьют шампанское и едут с красивыми девушками к цыганам. Зануды и плохиши уходят домой трезвыми и пусто и бессодержательно спят одни.
ЗЫ. В своих видениях я вижу нашу гривну, приносящую нам радость, в лучах яркого, благодатного и теплого света.
orest написав:Бо з написаного Вами і будівельником, складається враження, що ви зеленої уяви не маєте про те, що описуєте. Будівельникові розрахунки ВТРАТ БЮДЖЕТУ від зміни курсу при ЕКСПОРТІ сг і метпродукції - це просто феєрія якась...
Орест, я з повагою читаю Ваші повідомлення і хоча не з усім згоден - про те не називаю Вас невігласом.. По суті 1 Якщо Ви експортували на 5 млрд доларів продукції , то у випадку курсу 27 - Ваша виручка в гривнях - 135 млрд грн , а у випадку 24 - 120 млрд грн 2 Не залежно від курсу-ваші гривневі затрати сталі 3 Таким чином , Ваша маржа зменшилась на 15 млрд грн і з цих 15 млрд грн ніхто вже не сплатить ні ПДФО ні ЄСВ ні прибутковий ні ПДВ - так як ці платежі становлять приблизно 60% - то і виходить Недоотримання 15 млрд грн=недоотримання бюджетом 10 млрд грн
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
ScorpionLA написав:Всем привет! Ребята, подскажите с высоты своего опыта, стоит ли сейчас сдавать валюту и класть на гривневый депозит на несколько месяцев или на год, но с досрочным расторжением, например? Видел, многие говорят, что ближайший месяц-два еще будет укрепление гривны, а потом быстрый рост доллара - предпосылки сохраняются?
... а пів року ви в "підземеллі" сиділи?
vovakwasov написав:Ніхто не знає майбутнього (С)
... серйозно? - те, що у моєму підписі нижче - нічого не говорить?
vlad6603 написав:ScorpionLA, этого, похоже, никто не знает. А если и знает, то молчит
- от я НЕ мовчу.....
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!