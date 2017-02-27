budivelnik написав:

orest написав: Бо з написаного Вами і будівельником, складається враження, що ви зеленої уяви не маєте про те, що описуєте.

Будівельникові розрахунки ВТРАТ БЮДЖЕТУ від зміни курсу при ЕКСПОРТІ сг і метпродукції - це просто феєрія якась... Бо з написаного Вами і будівельником, складається враження, що ви зеленої уяви не маєте про те, що описуєте.Будівельникові розрахунки ВТРАТ БЮДЖЕТУ від зміни курсу при ЕКСПОРТІ сг і метпродукції - це просто феєрія якась...

1 Якщо Ви експортували на 5 млрд доларів продукції , то у випадку курсу 27 - Ваша виручка в гривнях - 135 млрд грн , а у випадку 24 - 120 млрд грн

2 Не залежно від курсу-ваші гривневі затрати сталі

3 Таким чином , Ваша маржа зменшилась на 15 млрд грн і з цих 15 млрд грн ніхто вже не сплатить ні ПДФО ні ЄСВ ні прибутковий ні ПДВ - так як ці платежі становлять приблизно 60% - то і виходить

Недоотримання 15 млрд грн=недоотримання бюджетом 10 млрд грн

Орест, я з повагою читаю Ваші повідомлення і хоча не з усім згоден - про те не називаю Вас невігласом..По суті