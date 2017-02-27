|
|
|
Валютный рынок в контексте ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 11 гру, 2019 13:17
Народ, хватить скыглыты) Я в долларе 99% и кайфую, потом будете вспоминать эти времена
-
kwon
-
-
- Повідомлень: 1629
- З нами з: 20.03.13
- Подякував: 80 раз.
- Подякували: 254 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 11 гру, 2019 13:20
Andrew_ написав:
В депозитах с пополнением ставки могут пересматривать?
якщо така опція прописана в депозитному договорі - то так
інакше не можуть.
а якщо змінять - можна судитись
-
greenozon
-
-
- Повідомлень: 6754
- З нами з: 01.06.14
- Подякував: 197 раз.
- Подякували: 410 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Сер 11 гру, 2019 13:21
Andrew_ написав:
В депозитах с пополнением ставки могут пересматривать?
Цілком, були такі прецеденти. І ставку можуть переглянути, тобто понизити.
А опції такі як правило є.
Не так добре з грошима, як погано без них.
-
Ой+
-
-
- Повідомлень: 3024
- З нами з: 19.04.12
- Подякував: 38 раз.
- Подякували: 369 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 11 гру, 2019 13:36
Нацбанк вчера купил 66 млн.
И сегодня стоит на покупке с самого утра. Последняя цена - 23,59.
-
Искатель
-
-
- Повідомлень: 3285
- З нами з: 22.02.16
- Подякував: 478 раз.
- Подякували: 1251 раз.
-
- Профіль
-
1
-
kwon
-
-
- Повідомлень: 1629
- З нами з: 20.03.13
- Подякував: 80 раз.
- Подякували: 254 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 11 гру, 2019 13:37
budivelnik написав: orest написав:
Бо з написаного Вами і будівельником, складається враження, що ви зеленої уяви не маєте про те, що описуєте.
Будівельникові розрахунки ВТРАТ БЮДЖЕТУ від зміни курсу при ЕКСПОРТІ сг і метпродукції - це просто феєрія якась...
Орест, я з повагою читаю Ваші повідомлення і хоча не з усім згоден - про те не називаю Вас невігласом..
По суті1 Якщо Ви експортували на 5 млрд доларів продукції , то у випадку курсу 27 - Ваша виручка в гривнях - 135 млрд грн , а у випадку 24 - 120 млрд грн
2 Не залежно від курсу-ваші гривневі затрати сталі
3 Таким чином , Ваша маржа зменшилась на 15 млрд грн і з цих 15 млрд грн ніхто вже не сплатить ні ПДФО ні ЄСВ ні прибутковий ні ПДВ - так як ці платежі становлять приблизно 60% - то і виходить
Недоотримання 15 млрд грн=недоотримання бюджетом 10 млрд грн
Имхо , это бред.
п.с. тоесть, если бы маржа увеличилась то и отчисления ПДФО и ЕСВ увеличились бы , тоб то ахметка доплатил бы задним числом зарплаты или выписал всем работягам премии?
-
Vadim V
-
-
- Повідомлень: 2119
- З нами з: 23.05.14
- Подякував: 488 раз.
- Подякували: 351 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 11 гру, 2019 13:43
TylerTruman_ написав: escobar написав:
Да, с курсом у меня точнее выходит.
Ну да не вечер еще, нашего бубочку на переговорах пока даже прессовать не начинали пока...
то ви взялися за фактор, на якому шибко не навангуєш
... а так, зараз рухаємося до бай зони, перед якою краще перевіряти шнурівку кед, якщо розкатувати губу, то можемо отримати такий рух, як був від 24ї фігури ...
Занятный факт - RSI приближается к 30 даже на месячном графике. Хехе.
-
escobar
-
-
- Повідомлень: 149
- З нами з: 30.05.19
- Подякував: 7 раз.
- Подякували: 47 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 11 гру, 2019 13:50
Libo написав:
Год-два у нас еще есть.
... та не може бути! - ще рік-два?????!
- ітого, вже 5р. петляєм!.... чи то вже всі 28р.
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
-
Долярчик
-
-
- Повідомлень: 7336
- З нами з: 19.10.15
- Подякував: 485 раз.
- Подякували: 491 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|16350
|2001696
|
|
|6751
|1485141
|
Пон 09 гру, 2019 10:15
ЛОБ
|
|328
|45909
|
Нед 01 гру, 2019 21:59
yama
|