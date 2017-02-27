RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 29902991299229932994>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 417
Не нижче 24.50
51%
213
24.25 - 24.49
6%
24
24.00 - 24.24
12%
51
23.75 - 23.99
6%
24
23.50 - 23.74
5%
22
23.25 - 23.49
3%
11
23.00 - 23.24
4%
18
Нижче 23.00
13%
54
Всього голосів : 417
Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 13:17

Народ, хватить скыглыты) Я в долларе 99% и кайфую, потом будете вспоминать эти времена :)
kwon
 
Повідомлень: 1629
З нами з: 20.03.13
Подякував: 80 раз.
Подякували: 254 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 13:20

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Andrew_ написав:В депозитах с пополнением ставки могут пересматривать?

якщо така опція прописана в депозитному договорі - то так
інакше не можуть.
а якщо змінять - можна судитись
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6754
З нами з: 01.06.14
Подякував: 197 раз.
Подякували: 410 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 13:21

  Andrew_ написав:В депозитах с пополнением ставки могут пересматривать?


Цілком, були такі прецеденти. І ставку можуть переглянути, тобто понизити.
А опції такі як правило є.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3024
З нами з: 19.04.12
Подякував: 38 раз.
Подякували: 369 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 13:22

В НБУ опубликовали комикс об укреплении курса гривни


Зображення
proftpd66
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1379
З нами з: 22.12.16
Подякував: 130 раз.
Подякували: 81 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 13:30

  kwon написав:Народ, хватить скыглыты) Я в долларе 99% и кайфую, потом будете вспоминать эти времена :)


Правильно. В СССР за рубль давали 69 центов да и срок можно было реально получить за валютные операции. И тем не менее у кого была возможность - те брали и недумаю что когда то пожалели об этом.
lrs7719
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1688
З нами з: 13.07.16
Подякував: 288 раз.
Подякували: 304 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 13:36

Нацбанк вчера купил 66 млн.
И сегодня стоит на покупке с самого утра. Последняя цена - 23,59.
Искатель
 
Повідомлень: 3285
З нами з: 22.02.16
Подякував: 478 раз.
Подякували: 1251 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 13:37

  lrs7719 написав:
  kwon написав:Народ, хватить скыглыты) Я в долларе 99% и кайфую, потом будете вспоминать эти времена :)


Правильно. В СССР за рубль давали 69 центов да и срок можно было реально получить за валютные операции. И тем не менее у кого была возможность - те брали и недумаю что когда то пожалели об этом.

не, ну в че? если на зарплату можешь 2 раза в мес. семью в Египет свозить, плохо разве? :D
kwon
 
Повідомлень: 1629
З нами з: 20.03.13
Подякував: 80 раз.
Подякували: 254 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 13:37

  budivelnik написав:
  orest написав:Бо з написаного Вами і будівельником, складається враження, що ви зеленої уяви не маєте про те, що описуєте.
Будівельникові розрахунки ВТРАТ БЮДЖЕТУ від зміни курсу при ЕКСПОРТІ сг і метпродукції - це просто феєрія якась...
Орест, я з повагою читаю Ваші повідомлення і хоча не з усім згоден - про те не називаю Вас невігласом..
По суті
1 Якщо Ви експортували на 5 млрд доларів продукції , то у випадку курсу 27 - Ваша виручка в гривнях - 135 млрд грн , а у випадку 24 - 120 млрд грн
2 Не залежно від курсу-ваші гривневі затрати сталі
3 Таким чином , Ваша маржа зменшилась на 15 млрд грн і з цих 15 млрд грн ніхто вже не сплатить ні ПДФО ні ЄСВ ні прибутковий ні ПДВ - так як ці платежі становлять приблизно 60% - то і виходить
Недоотримання 15 млрд грн=недоотримання бюджетом 10 млрд грн

Имхо , это бред.
п.с. тоесть, если бы маржа увеличилась то и отчисления ПДФО и ЕСВ увеличились бы , тоб то ахметка доплатил бы задним числом зарплаты или выписал всем работягам премии?
Vadim V
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2119
З нами з: 23.05.14
Подякував: 488 раз.
Подякували: 351 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 13:43

  TylerTruman_ написав:
  escobar написав:Да, с курсом у меня точнее выходит.

Ну да не вечер еще, нашего бубочку на переговорах пока даже прессовать не начинали пока...

то ви взялися за фактор, на якому шибко не навангуєш :) ... а так, зараз рухаємося до бай зони, перед якою краще перевіряти шнурівку кед, якщо розкатувати губу, то можемо отримати такий рух, як був від 24ї фігури ...

Занятный факт - RSI приближается к 30 даже на месячном графике. Хехе.
escobar
Аватар користувача
 
Повідомлень: 149
З нами з: 30.05.19
Подякував: 7 раз.
Подякували: 47 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 13:50

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Libo написав:Год-два у нас еще есть.

... та не може бути! - ще рік-два?????! :shock:
- ітого, вже 5р. петляєм!.... чи то вже всі 28р. :?: :roll:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7336
З нами з: 19.10.15
Подякував: 485 раз.
Подякували: 491 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 29902991299229932994>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: АндрейМ, lapay і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1634, 1635, 1636
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
16350 2001696
Переглянути останнє повідомлення
Вів 10 гру, 2019 21:07
andrein
Валютный рынок в мире 1 ... 674, 675, 676
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6751 1485141
Переглянути останнє повідомлення
Пон 09 гру, 2019 10:15
ЛОБ
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 31, 32, 33
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
328 45909
Переглянути останнє повідомлення
Нед 01 гру, 2019 21:59
yama

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (79460)
11.12.2019 14:49
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.