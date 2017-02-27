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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2991299229932994>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 417
Не нижче 24.50
51%
213
24.25 - 24.49
6%
24
24.00 - 24.24
12%
51
23.75 - 23.99
6%
24
23.50 - 23.74
5%
22
23.25 - 23.49
3%
11
23.00 - 23.24
4%
18
Нижче 23.00
13%
54
Всього голосів : 417
Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 13:57

  kwon написав:Народ, хватить скыглыты) Я в долларе 99% и кайфую, потом будете вспоминать эти времена :)


Понятно, доллар стабильнее гривны.
Но!
Меня смущает то обстоятельство, что сейчас Трамп открыто и особенно рьяно борется за ослабление доллара. Т.е. фактически за то, чтобы мы все завтра на свой доллар могли купить меньше товара, чем сегодня. И ты тоже. Кайфуя на 99% в долларе, ты пассивно наблюдаешь, как твои активы каждый день уменьшаются как шагреневая кожа ...
А что остальные валюты? А остальные валюты ведут себя точно также. На дворе идет валютная война. Крупным калибром в этой войне являются отрицательные ставки. Представь, ты сегодня заходишь к соседу и тычешь ему свою сотку. Чувак, на возьми, лет через пять вернешь мне только восемьдесят, но только возьми! Я не могу идти с ними домой к своей жене, мне обязательно надо их кому-то втулить с заведомым убытком ... :shock:
Т.е. получается, деньги сегодня выгоднее с потерей кому-то одолжить на долгий срок, чем спокойно у себя держать всю сумму целенькой? Да еще с учетом снижения покупательской способности этих денег?
Не маразм?
Отнюдь.
В этом глубинный тайный смысл предстоящих перемен.
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Libo
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 14:03

Долярчик

В подземелье не сидели, но деньги появились около двух месяцев назад и сразу в валюте. Тогда как-то была уверенность, что скоро пройдет сезонное укрепление и на зиму традиционное подорожание доллара. А тут все что-то совсем не так идет.
ScorpionLA
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 14:03

  Навуходоносор написав:


Завтра НБУ будет принимать решение по ставке. Может вообще сразу на 2-2,5 снизят.

Ждём снижения ставок по кредитам. Конечно, ставить на гривну - рискованно, но кто не рискует... А в зелени сидеть уже и больно)[/quote]

кредиты для физлиц-это бу-га-га 30+
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 14:11

  Libo написав:
  kwon написав:Народ, хватить скыглыты) Я в долларе 99% и кайфую, потом будете вспоминать эти времена :)

Т.е. получается, деньги сегодня выгоднее с потерей кому-то одолжить на долгий срок, чем спокойно у себя держать всю сумму целенькой? Да еще с учетом снижения покупательской способности этих денег?
Не маразм?
Отнюдь.
В этом глубинный тайный смысл предстоящих перемен.
8) 8) 8)

edvardd
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 14:15

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Libo написав:гусары остаются в казино играют. А утром пьют шампанское и едут с красивыми девушками к цыганам. Зануды и плохиши уходят домой трезвыми и пусто и бессодержательно спят одни.

В обоих случаях в выигрыше - казино :)
vlad6603
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greenozon
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 14:17

  Libo написав:
  kwon написав:Народ, хватить скыглыты) Я в долларе 99% и кайфую, потом будете вспоминать эти времена :)


Понятно, доллар стабильнее гривны.
Но!
Меня смущает то обстоятельство, что сейчас Трамп открыто и особенно рьяно борется за ослабление доллара. Т.е. фактически за то, чтобы мы все завтра на свой доллар могли купить меньше товара, чем сегодня. И ты тоже. Кайфуя на 99% в долларе, ты пассивно наблюдаешь, как твои активы каждый день уменьшаются как шагреневая кожа ...
А что остальные валюты? А остальные валюты ведут себя точно также. На дворе идет валютная война. Крупным калибром в этой войне являются отрицательные ставки. Представь, ты сегодня заходишь к соседу и тычешь ему свою сотку. Чувак, на возьми, лет через пять вернешь мне только восемьдесят, но только возьми! Я не могу идти с ними домой к своей жене, мне обязательно надо их кому-то втулить с заведомым убытком ... :shock:
Т.е. получается, деньги сегодня выгоднее с потерей кому-то одолжить на долгий срок, чем спокойно у себя держать всю сумму целенькой? Да еще с учетом снижения покупательской способности этих денег?
Не маразм?
Отнюдь.
В этом глубинный тайный смысл предстоящих перемен.
8) 8) 8)


Можно зайти в SP-500 на падении или даже уже сегодня
Акции компаний производителей конопли, пока никто не отменил. Если курс будет 16, то прийдеться на всё купить такие акции.
Востаннє редагувалось proftpd66 в Сер 11 гру, 2019 14:21, всього редагувалось 2 разів.
proftpd66
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 14:18

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Libo написав:Задача №1 сейчас быстро запустить приемлемую для пипла ипотеку. Для начала 5%-7%.

Да-да! Чтобы каждый пиплёнок встрял в пожизненную каторгу.
vlad6603
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 14:19

  cbo6oda22 написав:Підкажіть, бакс піде в гору чи в низ за наступний місяць два? КРаще купити зараз чи здати поки по цій ціні?:)

Знал бы прикуп - жил бы в Монако )))
Я прошлым летом в июле сдал немного "падающего" бакса по 26.7 в расчете, что он в августе ко Дню независимости как обычно будет еще дешевле. А курс без видимых причин резко скакнул аж на 28.2, буквально за пару недель. Так что тренд задаёт тот, кто может ворочать большими суммами на межбанке, "пэрэсичных" всё равно кинут в любом случае.
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 14:20

  greenozon написав:
  Andrew_ написав:В депозитах с пополнением ставки могут пересматривать?

якщо така опція прописана в депозитному договорі - то так
інакше не можуть.
а якщо змінять - можна судитись

Банку простіше, мабуть, впровадити "комісію на поповнення". ВТБ таке робив, зокрема.
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