kwon написав:Народ, хватить скыглыты) Я в долларе 99% и кайфую, потом будете вспоминать эти времена
Понятно, доллар стабильнее гривны. Но! Меня смущает то обстоятельство, что сейчас Трамп открыто и особенно рьяно борется за ослабление доллара. Т.е. фактически за то, чтобы мы все завтра на свой доллар могли купить меньше товара, чем сегодня. И ты тоже. Кайфуя на 99% в долларе, ты пассивно наблюдаешь, как твои активы каждый день уменьшаются как шагреневая кожа ... А что остальные валюты? А остальные валюты ведут себя точно также. На дворе идет валютная война. Крупным калибром в этой войне являются отрицательные ставки. Представь, ты сегодня заходишь к соседу и тычешь ему свою сотку. Чувак, на возьми, лет через пять вернешь мне только восемьдесят, но только возьми! Я не могу идти с ними домой к своей жене, мне обязательно надо их кому-то втулить с заведомым убытком ... Т.е. получается, деньги сегодня выгоднее с потерей кому-то одолжить на долгий срок, чем спокойно у себя держать всю сумму целенькой? Да еще с учетом снижения покупательской способности этих денег? Не маразм? Отнюдь. В этом глубинный тайный смысл предстоящих перемен.
В подземелье не сидели, но деньги появились около двух месяцев назад и сразу в валюте. Тогда как-то была уверенность, что скоро пройдет сезонное укрепление и на зиму традиционное подорожание доллара. А тут все что-то совсем не так идет.
kwon написав:Народ, хватить скыглыты) Я в долларе 99% и кайфую, потом будете вспоминать эти времена
Т.е. получается, деньги сегодня выгоднее с потерей кому-то одолжить на долгий срок, чем спокойно у себя держать всю сумму целенькой? Да еще с учетом снижения покупательской способности этих денег? Не маразм? Отнюдь. В этом глубинный тайный смысл предстоящих перемен.
kwon написав:Народ, хватить скыглыты) Я в долларе 99% и кайфую, потом будете вспоминать эти времена
Понятно, доллар стабильнее гривны. Но! Меня смущает то обстоятельство, что сейчас Трамп открыто и особенно рьяно борется за ослабление доллара. Т.е. фактически за то, чтобы мы все завтра на свой доллар могли купить меньше товара, чем сегодня. И ты тоже. Кайфуя на 99% в долларе, ты пассивно наблюдаешь, как твои активы каждый день уменьшаются как шагреневая кожа ... А что остальные валюты? А остальные валюты ведут себя точно также. На дворе идет валютная война. Крупным калибром в этой войне являются отрицательные ставки. Представь, ты сегодня заходишь к соседу и тычешь ему свою сотку. Чувак, на возьми, лет через пять вернешь мне только восемьдесят, но только возьми! Я не могу идти с ними домой к своей жене, мне обязательно надо их кому-то втулить с заведомым убытком ... Т.е. получается, деньги сегодня выгоднее с потерей кому-то одолжить на долгий срок, чем спокойно у себя держать всю сумму целенькой? Да еще с учетом снижения покупательской способности этих денег? Не маразм? Отнюдь. В этом глубинный тайный смысл предстоящих перемен.
Можно зайти в SP-500 на падении или даже уже сегодня Акции компаний производителей конопли, пока никто не отменил. Если курс будет 16, то прийдеться на всё купить такие акции.
Востаннє редагувалось proftpd66 в Сер 11 гру, 2019 14:21, всього редагувалось 2 разів.
cbo6oda22 написав:Підкажіть, бакс піде в гору чи в низ за наступний місяць два? КРаще купити зараз чи здати поки по цій ціні?:)
Знал бы прикуп - жил бы в Монако ))) Я прошлым летом в июле сдал немного "падающего" бакса по 26.7 в расчете, что он в августе ко Дню независимости как обычно будет еще дешевле. А курс без видимых причин резко скакнул аж на 28.2, буквально за пару недель. Так что тренд задаёт тот, кто может ворочать большими суммами на межбанке, "пэрэсичных" всё равно кинут в любом случае.