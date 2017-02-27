Додано: Сер 11 гру, 2019 13:57

kwon написав: Народ, хватить скыглыты) Я в долларе 99% и кайфую, потом будете вспоминать эти времена Народ, хватить скыглыты) Я в долларе 99% и кайфую, потом будете вспоминать эти времена

Понятно, доллар стабильнее гривны.Но!Меня смущает то обстоятельство, что сейчас Трамп открыто и особенно рьяно борется за ослабление доллара. Т.е. фактически за то, чтобы мы все завтра на свой доллар могли купить меньше товара, чем сегодня. И ты тоже. Кайфуя на 99% в долларе, ты пассивно наблюдаешь, как твои активы каждый день уменьшаются как шагреневая кожа ...А что остальные валюты? А остальные валюты ведут себя точно также. На дворе идет валютная война. Крупным калибром в этой войне являются отрицательные ставки. Представь, ты сегодня заходишь к соседу и тычешь ему свою сотку. Чувак, на возьми, лет через пять вернешь мне только восемьдесят, но только возьми! Я не могу идти с ними домой к своей жене, мне обязательно надо их кому-то втулить с заведомым убытком ...Т.е. получается, деньги сегодня выгоднее с потерей кому-то одолжить на долгий срок, чем спокойно у себя держать всю сумму целенькой? Да еще с учетом снижения покупательской способности этих денег?Не маразм?Отнюдь.В этом глубинный тайный смысл предстоящих перемен.