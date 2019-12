Додано: Сер 11 гру, 2019 14:20

greenozon написав: Andrew_ написав: В депозитах с пополнением ставки могут пересматривать? В депозитах с пополнением ставки могут пересматривать?

якщо така опція прописана в депозитному договорі - то так

інакше не можуть.

а якщо змінять - можна судитись якщо така опція прописана в депозитному договорі - то такінакше не можуть.а якщо змінять - можна судитись

Банку простіше, мабуть, впровадити "комісію на поповнення". ВТБ таке робив, зокрема. Банку простіше, мабуть, впровадити "комісію на поповнення". ВТБ таке робив, зокрема.

