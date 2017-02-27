Да уже на улице по 55 продают.
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 11 гру, 2019 14:24
Живите своим умом!
Додано: Сер 11 гру, 2019 14:29
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Так сотку позичаєш чуваку не просто так, а під заставу хатинки за сто тисяч. Тому і вигідно, бо далеко не всі чуваки зможуть цю сотку повернути.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: Сер 11 гру, 2019 14:29
На наличном рынке началась паника и "алени" сливают запасы из кубышек перед надвигающимися праздниками! Когда наличный курс опережает безналичный - вот это и есть кульминация загона. Так и летом 2008 было.
Додано: Сер 11 гру, 2019 14:32
Цитата Гончарука:
"Укрепление гривны - это в том числе доверие к нашей национальной валюте. У нас очень большой уровень долларизации экономики. Очень долго украинцы не верили в свою национальную валюту, а потому держали свои сбережения в валюте иностранной"
_____________________________________________________________________________
И вдруг подумалось, что мы это уже когда-то проходили
Додано: Сер 11 гру, 2019 14:36
Вопрос не в заставе.
Вопрос в другом.
Почему тебе сегодня надо обязательно дать в долг корешу эту сотку с убытком для себя, просишь его вернуть тебе через 5 лет 80, и тебе это выгодно? А не просто положить эту сотку под матрас и хранить её 5 лет целой и невредимой?
Додано: Сер 11 гру, 2019 14:42
Торгівля паливом, різнорідними продуктами та зерном ‒ найбільш прибуткові напрямки серед оптових торговців України.
Про це свідчать результати дослідження аналітиків YouControl.
Оптова торгівля – загалом досить "грошовитий" вид діяльності. Окремі її напрямки мають сумарну виручку компаній, що вимірюється сотнями мільярдів гривень.
Аналітики сформували топ найбільш прибуткових напрямків діяльності за загальною виручкою всіх підприємств України, у яких вказана одна із категорій опту як основний КВЕД.
Згідно з даними YouControl, системи для перевірки контрагентів, у 2018 році найбільше заробили компанії, які торгують твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами. Виручка підприємств, які працюють в цій категорії, виявилася більшою, ніж сумарно у всієї другої п’ятірки ТОПу. Такий результат закріплюється й тим, що із ТОП-20 компаній-оптовиків 2018 року чверть торгує саме паливом.
Серед них "ДТЕК Трейдінг", "Вог-Трейд", "Окко-бізнес контракт", "БНК Україна", "Нафтотрейд ресурс".
Купівля-продаж вугілля, газу та нафтопродуктів – наймасштабніший сегмент вітчизняного ринку оптової торгівлі.
Зокрема, на вагомий обсяг виручки впливає те, що на цьому ринку компанії-посередники мають змогу встановити значну націнку на пальне, яке реалізується промисловим споживачам.
Дається взнаки і те, що вийти на цей ринок має обмежене коло підприємств. Також він вирізняється адміністративною зарегульованістю тарифів на окремі види палива. Ці особливості часто сприяють формуванню монопольної ренти і як наслідок – високим показникам виручки.
На другому місці опинилася одна із улюблених категорій українського бізнесу – "Неспеціалізована оптова торгівля". КВЕД "Неспеціалізована оптова торгівля" "полюбляють" як крупні оптовики, що займаються реалізацією різноманітної продукції, так і багато компаній з ознаками фіктивності.
А третьою в ТОПі стала реалізація зерна, необробленого тютюну, насіння і корму для тварин. "Бронзу" зернотрейдерів легко пояснити аграрною спеціалізацією економіки України, де торгівля зерном посідає ключові позиції в структурі вітчизняного експорту. Варто зауважити, що такі аграрні "монстри", як "Кернел-Трейд" та "Нібулон", вказують саме оптову торгівлю зерном як основний вид діяльності.
Додано: Сер 11 гру, 2019 14:45
Он же еще добавил, чтобы люди не переживали, что цены быстрее не падают - нормально все это.
Кто бы ему напомнил, что при ослаблении гривны ценники переписывали в магазинах при покупателях очень оперативно.
Додано: Сер 11 гру, 2019 14:46
....
... зрозуміло...
- то ж, хочете вірте, а хочете - ні..... - а далі буде якось так:
- до Нового року 24 НЕ повинні перетнути...
- а до весни коливання 23,хх-24,хх....
...хоч є НЕвеликі шанси сходити як до 22,хх так і до 25,хх - але ще раз кажу - вони НЕвеликі!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Сер 11 гру, 2019 14:46
Не хочешь в пожизненную каторгу - живи на улице.
Захотел шпилиться и домработницу, женился, еще тебе одна каторга. На работе тоже каторга. Дети, любовницы с их проблемами тоже каторга. Вся жизнь сплошная каторга. Если её так извращенно воспринимать. Сквозь призму несвободы. Так нельзя. Мы живем в социуме.
|