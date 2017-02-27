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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2991299229932994

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 417
Не нижче 24.50
51%
213
24.25 - 24.49
6%
24
24.00 - 24.24
12%
51
23.75 - 23.99
6%
24
23.50 - 23.74
5%
22
23.25 - 23.49
3%
11
23.00 - 23.24
4%
18
Нижче 23.00
13%
54
Всього голосів : 417
Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 14:24

  greenozon написав:Рада онлайн 23.59


Да уже на улице по 55 продают.
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 14:29

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Libo написав:Представь, ты сегодня заходишь к соседу и тычешь ему свою сотку. Чувак, на возьми, лет через пять вернешь мне только восемьдесят, но только возьми! Я не могу идти с ними домой к своей жене, мне обязательно надо их кому-то втулить с заведомым убытком ... :shock:
Т.е. получается, деньги сегодня выгоднее с потерей кому-то одолжить на долгий срок, чем спокойно у себя держать всю сумму целенькой? Да еще с учетом снижения покупательской способности этих денег?
Не маразм?
Отнюдь.

Так сотку позичаєш чуваку не просто так, а під заставу хатинки за сто тисяч. Тому і вигідно, бо далеко не всі чуваки зможуть цю сотку повернути. :)
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 14:29

  yuriy_kuzmik написав:Что с курсом на Миняйло, последние дни он был выгоднее банковских на прием доллара, на сейчас он на несколько копеек хуже?

На наличном рынке началась паника и "алени" сливают запасы из кубышек перед надвигающимися праздниками! Когда наличный курс опережает безналичный - вот это и есть кульминация загона. Так и летом 2008 было.
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 14:32

Цитата Гончарука:

"Укрепление гривны - это в том числе доверие к нашей национальной валюте. У нас очень большой уровень долларизации экономики. Очень долго украинцы не верили в свою национальную валюту, а потому держали свои сбережения в валюте иностранной"
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И вдруг подумалось, что мы это уже когда-то проходили
antey1969
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 14:36

  lapay написав:
  Libo написав:Представь, ты сегодня заходишь к соседу и тычешь ему свою сотку. Чувак, на возьми, лет через пять вернешь мне только восемьдесят, но только возьми! Я не могу идти с ними домой к своей жене, мне обязательно надо их кому-то втулить с заведомым убытком ... :shock:
Т.е. получается, деньги сегодня выгоднее с потерей кому-то одолжить на долгий срок, чем спокойно у себя держать всю сумму целенькой? Да еще с учетом снижения покупательской способности этих денег?
Не маразм?
Отнюдь.

Так сотку позичаєш чуваку не просто так, а під заставу хатинки за сто тисяч. Тому і вигідно, бо далеко не всі чуваки зможуть цю сотку повернути. :)


Вопрос не в заставе.
Вопрос в другом.
Почему тебе сегодня надо обязательно дать в долг корешу эту сотку с убытком для себя, просишь его вернуть тебе через 5 лет 80, и тебе это выгодно? А не просто положить эту сотку под матрас и хранить её 5 лет целой и невредимой?
:roll: :roll: :roll:
Libo
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 14:42

Торгівля паливом, різнорідними продуктами та зерном ‒ найбільш прибуткові напрямки серед оптових торговців України.

Про це свідчать результати дослідження аналітиків YouControl.

Оптова торгівля – загалом досить "грошовитий" вид діяльності. Окремі її напрямки мають сумарну виручку компаній, що вимірюється сотнями мільярдів гривень.

Аналітики сформували топ найбільш прибуткових напрямків діяльності за загальною виручкою всіх підприємств України, у яких вказана одна із категорій опту як основний КВЕД.

Згідно з даними YouControl, системи для перевірки контрагентів, у 2018 році найбільше заробили компанії, які торгують твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами. Виручка підприємств, які працюють в цій категорії, виявилася більшою, ніж сумарно у всієї другої п’ятірки ТОПу. Такий результат закріплюється й тим, що із ТОП-20 компаній-оптовиків 2018 року чверть торгує саме паливом.

Серед них "ДТЕК Трейдінг", "Вог-Трейд", "Окко-бізнес контракт", "БНК Україна", "Нафтотрейд ресурс".

Купівля-продаж вугілля, газу та нафтопродуктів – наймасштабніший сегмент вітчизняного ринку оптової торгівлі.

Зокрема, на вагомий обсяг виручки впливає те, що на цьому ринку компанії-посередники мають змогу встановити значну націнку на пальне, яке реалізується промисловим споживачам.

Дається взнаки і те, що вийти на цей ринок має обмежене коло підприємств. Також він вирізняється адміністративною зарегульованістю тарифів на окремі види палива. Ці особливості часто сприяють формуванню монопольної ренти і як наслідок – високим показникам виручки.

На другому місці опинилася одна із улюблених категорій українського бізнесу – "Неспеціалізована оптова торгівля". КВЕД "Неспеціалізована оптова торгівля" "полюбляють" як крупні оптовики, що займаються реалізацією різноманітної продукції, так і багато компаній з ознаками фіктивності.

А третьою в ТОПі стала реалізація зерна, необробленого тютюну, насіння і корму для тварин. "Бронзу" зернотрейдерів легко пояснити аграрною спеціалізацією економіки України, де торгівля зерном посідає ключові позиції в структурі вітчизняного експорту. Варто зауважити, що такі аграрні "монстри", як "Кернел-Трейд" та "Нібулон", вказують саме оптову торгівлю зерном як основний вид діяльності.
https://www.epravda.com.ua/news/2019/12/11/654738/
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 14:45

  antey1969 написав:"Укрепление гривны - это в том числе доверие к нашей национальной валюте. У нас очень большой уровень долларизации экономики. Очень долго украинцы не верили в свою национальную валюту, а потому держали свои сбережения в валюте иностранной"
_____________________________________________________________________________
И вдруг подумалось, что мы это уже когда-то проходили

Он же еще добавил, чтобы люди не переживали, что цены быстрее не падают - нормально все это. :roll:
Кто бы ему напомнил, что при ослаблении гривны ценники переписывали в магазинах при покупателях очень оперативно.
АндрейМ
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 14:46

....

  ScorpionLA написав:Долярчик

В подземелье не сидели, но деньги появились около двух месяцев назад и сразу в валюте. Тогда как-то была уверенность, что скоро пройдет сезонное укрепление и на зиму традиционное подорожание доллара. А тут все что-то совсем не так идет.

... зрозуміло...
- то ж, хочете вірте, а хочете - ні..... - а далі буде якось так:
- до Нового року 24 НЕ повинні перетнути...
- а до весни коливання 23,хх-24,хх....

...хоч є НЕвеликі шанси сходити як до 22,хх так і до 25,хх - але ще раз кажу - вони НЕвеликі!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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