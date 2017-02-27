Додано: Сер 11 гру, 2019 14:42

Торгівля паливом, різнорідними продуктами та зерном ‒ найбільш прибуткові напрямки серед оптових торговців України.Про це свідчать результати дослідження аналітиків YouControl.Оптова торгівля – загалом досить "грошовитий" вид діяльності. Окремі її напрямки мають сумарну виручку компаній, що вимірюється сотнями мільярдів гривень.Аналітики сформували топ найбільш прибуткових напрямків діяльності за загальною виручкою всіх підприємств України, у яких вказана одна із категорій опту як основний КВЕД.Згідно з даними YouControl, системи для перевірки контрагентів, у 2018 році найбільше заробили компанії, які торгують твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами. Виручка підприємств, які працюють в цій категорії, виявилася більшою, ніж сумарно у всієї другої п’ятірки ТОПу. Такий результат закріплюється й тим, що із ТОП-20 компаній-оптовиків 2018 року чверть торгує саме паливом.Серед них "ДТЕК Трейдінг", "Вог-Трейд", "Окко-бізнес контракт", "БНК Україна", "Нафтотрейд ресурс".Купівля-продаж вугілля, газу та нафтопродуктів – наймасштабніший сегмент вітчизняного ринку оптової торгівлі.Зокрема, на вагомий обсяг виручки впливає те, що на цьому ринку компанії-посередники мають змогу встановити значну націнку на пальне, яке реалізується промисловим споживачам.Дається взнаки і те, що вийти на цей ринок має обмежене коло підприємств. Також він вирізняється адміністративною зарегульованістю тарифів на окремі види палива. Ці особливості часто сприяють формуванню монопольної ренти і як наслідок – високим показникам виручки.На другому місці опинилася одна із улюблених категорій українського бізнесу – "Неспеціалізована оптова торгівля". КВЕД "Неспеціалізована оптова торгівля" "полюбляють" як крупні оптовики, що займаються реалізацією різноманітної продукції, так і багато компаній з ознаками фіктивності.А третьою в ТОПі стала реалізація зерна, необробленого тютюну, насіння і корму для тварин. "Бронзу" зернотрейдерів легко пояснити аграрною спеціалізацією економіки України, де торгівля зерном посідає ключові позиції в структурі вітчизняного експорту. Варто зауважити, що такі аграрні "монстри", як "Кернел-Трейд" та "Нібулон", вказують саме оптову торгівлю зерном як основний вид діяльності.