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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 29932994299529962997>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 418
Не нижче 24.50
51%
213
24.25 - 24.49
6%
24
24.00 - 24.24
12%
51
23.75 - 23.99
6%
24
23.50 - 23.74
5%
22
23.25 - 23.49
3%
11
23.00 - 23.24
4%
18
Нижче 23.00
13%
55
Всього голосів : 418
Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 14:57

  zzzzzz написав:
  greenozon написав:Рада онлайн 23.59


Да уже на улице по 55 продают.


Днепр опт 23,40-23,49
Констатирую, что принос устойчивый, а спрос меньше
Востаннє редагувалось SAndriy1 в Сер 11 гру, 2019 15:04, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 14:59

  budivelnik написав:
  orest написав:Бо з написаного Вами і будівельником, складається враження, що ви зеленої уяви не маєте про те, що описуєте.
Будівельникові розрахунки ВТРАТ БЮДЖЕТУ від зміни курсу при ЕКСПОРТІ сг і метпродукції - це просто феєрія якась...
Орест, я з повагою читаю Ваші повідомлення і хоча не з усім згоден - про те не називаю Вас невігласом..
По суті
1 Якщо Ви експортували на 5 млрд доларів продукції , то у випадку курсу 27 - Ваша виручка в гривнях - 135 млрд грн , а у випадку 24 - 120 млрд грн
2 Не залежно від курсу-ваші гривневі затрати сталі
3 Таким чином , Ваша маржа зменшилась на 15 млрд грн і з цих 15 млрд грн ніхто вже не сплатить ні ПДФО ні ЄСВ ні прибутковий ні ПДВ - так як ці платежі становлять приблизно 60% - то і виходить
Недоотримання 15 млрд грн=недоотримання бюджетом 10 млрд грн

ПДВ з експорту відшкодовується їм; ні ПДФО ні ЄСВ ніяк від змін експорту чи якогось обороту не залежить - зп переважно у всіх стабільні; прибутковий тільки тоді коли є прибуток і це також мало повязано з обємами.
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
orest
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 15:03

  Долярчик написав:
  vovakwasov написав:Ніхто не знає майбутнього (С)

... серйозно? ;)
- те, що у моєму підписі нижче - нічого не говорить? ;) :D
- от я НЕ мовчу..... :D


  Долярчик написав:- то ж, хочете вірте, а хочете - ні..... - а далі буде якось так:
- до Нового року 24 НЕ повинні перетнути...
- а до весни коливання 23,хх-24,хх....


Подібно пан сам увірував в свої пророчі таланти.

Україні наступного року має виплатити за державним боргом 400 мільярдів гривень, з яких 170 мільярдів або близько 4% ВВП - за зовнішнім боргом.
https://www.unian.ua/economics/finance/ ... borgu.html


Скільки надіються назичити за 2020? Трильйони?
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 15:09

  headshaker написав:
  orest написав:І чому вони так вперлися і таку істерику підняли, коли їх попросили трохи більше акцизу заплатити державі за варварське використання надр, які народу за конституцією належать.


Вибачте, але ця емоційність (включаючи те, що, згідно процитованого, варварство з використанням надр притаманне лише тільки залізнорудникам і аж ніяк не видобувачам марганцевих руд, яких чомусь додатковими податками не скривдили), при всій повазі до Ваших широких познань, не дає полишити думку про Вашу заангажованість. А думка така геть нівелює усі інші аргументи ставлячи під питання коректність їх підбору.

  orest написав:Ну і тоді ж стане зрозуміло, які надходження в бюджет дають інші платники ПДВ (а потім уже решта по важливості ПДФО, військовий і тд, що Ви озвучили) та імпортери...


У першому наближенні Ви цілком праві. Але:
1. Треба мати геть викривленне уявлення про сутність буття щоб вважати головним джерелом збагачення імпортерів, тобто - споживання, яке ніяк не компенсується еквівалнтним виробництвом.
2. Експортери (до речі, я не маю ніякого відношення до експорту металів), як і будь-хто інший, працюють на свою користь - або при(зу)пиняють працювати тією мірою, коли вигідно зробити саме так. Їх призупинка означає, у тому числі, зменшення числа працюючих та весь кумулятивний ефект від зниження іх доходів та витрат, то ж вважати, що справа обмежується тільки ПДВ (який, дійсно, не є визначною рисою експортерів), скажімо так, не стовідсотково корректно.

Якщо ми говоримо про дохідну частину бюджету, то давайте говорити про неї на основі утворюючих джерел, а не підміняти чинниками торгового балансу (взагалі забуваючи про платіжний) чи вплітати елементи ВВП, це по перше. По друге, якщо Ви знаєте як порахувати весь кумулятивний ефект від зниження іх доходів та витрат, а саме головне, можете чітко спрогнозувати втрати прибутку тисяч експортерів в десятках різних сфер з різною специфікою і якість собівартості, то розрахуйте і наведіть.
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
orest
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 15:13

  yuri_m написав:
  yuriy_kuzmik написав:Что с курсом на Миняйло, последние дни он был выгоднее банковских на прием доллара, на сейчас он на несколько копеек хуже?

На наличном рынке началась паника и "алени" сливают запасы из кубышек перед надвигающимися праздниками! Когда наличный курс опережает безналичный - вот это и есть кульминация загона. Так и летом 2008 было.


пора вже й вам вашу кубишку продати! :)
бо завтра буде <23 (умовно)
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 15:17

  greenozon написав:
  yuri_m написав:
  yuriy_kuzmik написав:Что с курсом на Миняйло, последние дни он был выгоднее банковских на прием доллара, на сейчас он на несколько копеек хуже?

На наличном рынке началась паника и "алени" сливают запасы из кубышек перед надвигающимися праздниками! Когда наличный курс опережает безналичный - вот это и есть кульминация загона. Так и летом 2008 было.


пора вже й вам вашу кубишку продати! :)
бо завтра буде <23 (умовно)

Писец, я так с битком, который валился на 3к не переживал :twisted:
Andrew_
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 15:18

Найважливіша реформа поки що серйозно буксує!!!!
https://antac.org.ua/news/niveliuvaly-r ... l4xF3sMZyQ

  SAndriy1 написав:
  zzzzzz написав:Да уже на улице по 55 продают.

Днепр опт 23,40-23,49
Констатирую, что принос устойчивый, а спрос меньше

Ваші завжди біжать попереду потяга. І ще Харків. Таке враження, що пішов саморозігрів.
Думаю ми зараз "пишемо" чудовий приклад для лекцій в Університетах. Буду надіятись, що помиляюсь.
Ф. 23,42-23,64
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 15:19

Україні наступного року має виплатити за державним боргом 400 мільярдів гривень, з яких 170 мільярдів або близько 4% ВВП - за зовнішнім боргом.
https://www.unian.ua/economics/finance/ ... borgu.html

Скільки надіються назичити за 2020? Трильйони?[/quote]

Фінансування загального фонду державного бюджету у 2020 році планується за рахунок державних запозичень у сумі 342 502,4 млн грн, в тому числі зовнішніх – 111 375,0 млн грн, внутрішніх – 231 127,4 млн гривень. Таким чином, зовнішні запозичення у 2020 році складуть 32,5 відсотка від загального обсягу надходжень, а внутрішні – 67,5 відсотка.

Або 12,45 ярда дол. (за "новим" бюджетним курсом 27.5).
Він, до речі, якось тихо змінився з 27.0 на 14.11 (друге читання) до 27.5 на сьогодні (підписання Бюджету). У Оксани не сходиться дебет з кредитом? Мухлуюють з гранічним дефіцитом або з відношенням борг/ввп? Але факт, що прямо зараз в ПЗ до Бюджету стоїть 27.5 (не полінився сходити на ВР - перевірити)
Востаннє редагувалось matroSkin в Сер 11 гру, 2019 15:44, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 15:20

  antey1969 написав:"Укрепление гривны - это в том числе доверие к нашей национальной валюте. У нас очень большой уровень долларизации экономики. Очень долго украинцы не верили в свою национальную валюту, а потому держали свои сбережения в валюте иностранной"
_____________________________________________________________________________
И вдруг подумалось, что мы это уже когда-то проходили

Это Вы про "индекс Биг-Мака", про который Стельмах с трибуны ВР рассказывал летом 2008 года? Да, знатно тогда пел. По этому индексу доллар тогда должен был стоить 3.25-3.50 гривен при текущем курсе 4.85. Лохи послушали Стельмаха и слили свои заначки, опустив курс до 4.65. Ну а что потом случилось буквально через месяц, все надеюсь помнят...

Как говорил в фильме "2012" герой, которого сыграл товарищ Кьюсак: "Когда со всех экранов вам говорят "спокойно, всё под контролем, вам ничего не угрожает", то надо быстрее спасаться!"
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 15:25

  escobar написав:
  TylerTruman_ написав:
  escobar написав:Да, с курсом у меня точнее выходит.

Ну да не вечер еще, нашего бубочку на переговорах пока даже прессовать не начинали пока...

то ви взялися за фактор, на якому шибко не навангуєш :) ... а так, зараз рухаємося до бай зони, перед якою краще перевіряти шнурівку кед, якщо розкатувати губу, то можемо отримати такий рух, як був від 24ї фігури ...

Занятный факт - RSI приближается к 30 даже на месячном графике. Хехе.

RSI - специфічний індикатор, ... згідно нього на денному та тижневому ТФ маємо сильну перепроданість доллара відносно гривні, в таких випадках можна вангувати відскок, але досить часто буває довге находження в зоні перепроданості, а взліт потім із боковика :roll: а щоб говорити про розворот, то дівера поки немає ...
... а стосовно тижневого, дійсно цікаво, останній раз ходили нижче 30 ще в 2008 році, чим тоді все закінчилося всі пам'ятають ...


П.С. раніше ви помилково писали про глобальну підтримку, на графіку я показав, як вона виглядає по історичним низам, а також глобальні фіборівні нинішньої корекції після обвалу від 8 до 28+ :mrgreen:Зображення
Востаннє редагувалось TylerTruman_ в Сер 11 гру, 2019 15:34, всього редагувалось 5 разів.
якщо я не відповів на адресоване мені повідомлення, то можливо просто пропустив його, або ви із тих моронів, що знаходяться в мене в бані
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