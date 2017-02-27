yuriy_kuzmik написав:Что с курсом на Миняйло, последние дни он был выгоднее банковских на прием доллара, на сейчас он на несколько копеек хуже?
На наличном рынке началась паника и "алени" сливают запасы из кубышек перед надвигающимися праздниками! Когда наличный курс опережает безналичный - вот это и есть кульминация загона. Так и летом 2008 было.
Думаю, не в "оленях" дело. Просто люди уже начали подготовку к праздникам/отдыху. Нужна гривна, вот и сдают валюту полным ходом..., на подарки и "на хлебушек с икоркой".
greenozon написав:пора вже й вам вашу кубишку продати! бо завтра буде <23 (умовно)
"Пока не наступит завтра, не поймешь, как хорошо было сегодня."(с)
Нет, дружище, я продавать не собираюсь. Хотя мои текущие дела конечно стали несколько хуже на этом провале курса еще на 50 копеек. Ну что же, загон он и должен быть загоном... Купил сегодня еще "штуку" никому не нужных баксов по 23.52. Итого средняя цена "кубышки" стала ровно 25, а номинальный плавающий убыток почти 6%. С учетом же дохода по валютному активу убытка реально нет. Так что не вижу причин сливать на всеобщем ажиотаже гривнепатриотов. Цыплят по осени считают!
Офіційний курс гривні до іноземних валют (за 100 одиниць) Починає діяти з..............11.12.2019..............12.12.2019 дата розрахунку.............10.12.2019..............11.12.2019 Долар США....................2368,9203...............2360,3546 После полудня гривна укрепилась еще почти на копейку. Стартовали с уровней вчерашнего закрытия, сузив спред сверху сразу до рабочих 2 копеек. С 10-15 до 10-35 осторожно опустились на 1.5 копейки. После непродолжительной паузы, в 11 отскочили на 0.5 копейки вверх и стабилизировались почти до полудня. Незадолго до времени определения справочного курса снова на полкопейки опустились. В целом, можно констатировать отсутствие динамики в первой половине торгов. Во второй половине торгов динамики и вовсе не стало. Все ограничилось сужением спреда сверху до совсем уж узких 1.5 копеек. Есть повод заподозрить, что НБУ простоял с интервенцией по единому курсу всю сессию. Официальный курс встретили котировками 23.5900 - 23.6050. За день котировки потеряли 1.5 копейки. Большая часть укрепления официального курса гривны связана с вчерашним падением в конце сессии. Вчера НБУ купил 66 млн. Остатки на коррсчетах существенно выросли. Рост обусловлен, в основном, сокращением объема суточных сертификатов, который из рекордного превратился в просто очень высокий. Помогли также вливания казначейства.
Этот день в истории: 2017 - 2713.57 (-353) 2018 - 2771.31 (-411)
2016 - 2587.93 2015 - 2386.00 (-26)
Коллеги! С интересом почитал спор о полезности и вредности укрепления гривны и хочу заметить, что не стоит все сводить к одному только фактору. Экономика несколько сложнее. Снижение конкурентоспособности промышленности при укреплении гривны сомнений не вызывает, как и отрицательное его влияние на торговый баланс. Но экономика состоит не только из промышленности. Из того, что лежит на поверхности, можно отметить снижение долговой нагрузки, что немаловажно при нашей закредитованности, и увеличение притока валюты по финансовому направлению. Под покупку облигаций приходится заводить больше валюты. Определять веса этих факторов, да и перечислить из все, я не возьмусь. Этим занимаются большие коллективы профессионалов. Похоже, нынешние значения курса близки к допустимым минимумам, о чем говорит очень агрессивная работа НБУ на межбанке в последнее время. НБУ работает настолько жестко, что уже возникают сомнения в естественности курса, которую можно назвать главным достижением последних лет. Давайте воспринимать курс не как чью-то прихоть, а как следствие экономических процессов - жить станет не так страшно.
zzzzzz написав:Вот саморазогрев как раз очень страшен.
Ну ми поки що не знаємо хто здає. Чи це пресічні просто вимушені більше здавати, щоб отримати ту ж кількість гривні (ціни ніхто не знижував) чи це пішли дятьки із баулами. Я вчора запитував, але ніхто не відповів. Ось що всі форумчани втратили разом із ДС. Актуальну інфу від оптових обінок про характер операцій валютообміну. Також цікавить чи вистачає гривні в обмінках.
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!