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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2994299529962997>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 418
Не нижче 24.50
51%
213
24.25 - 24.49
6%
24
24.00 - 24.24
12%
51
23.75 - 23.99
6%
24
23.50 - 23.74
5%
22
23.25 - 23.49
3%
11
23.00 - 23.24
4%
18
Нижче 23.00
13%
55
Всього голосів : 418
Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 15:29

  yuri_m написав:
  yuriy_kuzmik написав:Что с курсом на Миняйло, последние дни он был выгоднее банковских на прием доллара, на сейчас он на несколько копеек хуже?

На наличном рынке началась паника и "алени" сливают запасы из кубышек перед надвигающимися праздниками! Когда наличный курс опережает безналичный - вот это и есть кульминация загона. Так и летом 2008 было.

Думаю, не в "оленях" дело. Просто люди уже начали подготовку к праздникам/отдыху. Нужна гривна, вот и сдают валюту полным ходом..., на подарки и "на хлебушек с икоркой". :)
Victor8
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 15:31

  greenozon написав:пора вже й вам вашу кубишку продати! :)
бо завтра буде <23 (умовно)

"Пока не наступит завтра, не поймешь, как хорошо было сегодня."(с)

Нет, дружище, я продавать не собираюсь. Хотя мои текущие дела конечно стали несколько хуже на этом провале курса еще на 50 копеек. Ну что же, загон он и должен быть загоном... Купил сегодня еще "штуку" никому не нужных баксов по 23.52. Итого средняя цена "кубышки" стала ровно 25, а номинальный плавающий убыток почти 6%. С учетом же дохода по валютному активу убытка реально нет. Так что не вижу причин сливать на всеобщем ажиотаже гривнепатриотов. Цыплят по осени считают!
yuri_m
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 15:36

Наличка < МБ

Всем доброго дня!
Перед прошлым отскоком здесь было мнение, что отрыв налички от МБ предвестник разворота. Только забыл в какую сторону указывает нынешняя ситуация. Если кто в курсе, напомните
yarick26
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 15:55

  Realist написав:Найважливіша реформа поки що серйозно буксує!!!!
https://antac.org.ua/news/niveliuvaly-r ... l4xF3sMZyQ

  SAndriy1 написав:
  zzzzzz написав:Да уже на улице по 55 продают.

Днепр опт 23,40-23,49
Констатирую, что принос устойчивый, а спрос меньше

Ваші завжди біжать попереду потяга. І ще Харків. Таке враження, що пішов саморозігрів.
Думаю ми зараз "пишемо" чудовий приклад для лекцій в Університетах. Буду надіятись, що помиляюсь.
Ф. 23,42-23,64

Знатный загон ,по новому сценарию ,на измождение а то к старому у аленей имунитет и некоторые даже стали на качелях зарабатывать .
Vadim V
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 16:02

  kwon написав:Народ, хватить скыглыты) Я в долларе 99% и кайфую, потом будете вспоминать эти времена :)


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В гривне одни долги остались. Стараюсь сразу конвертировать бумагу, ибо закончиться этот праздник жизни может в любой день.
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 16:03

Официальный курс

Офіційний курс гривні до іноземних валют (за 100 одиниць)
Починає діяти з..............11.12.2019..............12.12.2019
дата розрахунку.............10.12.2019..............11.12.2019
Долар США....................2368,9203...............2360,3546
После полудня гривна укрепилась еще почти на копейку.
Стартовали с уровней вчерашнего закрытия, сузив спред сверху сразу до рабочих 2 копеек. С 10-15 до 10-35 осторожно опустились на 1.5 копейки. После непродолжительной паузы, в 11 отскочили на 0.5 копейки вверх и стабилизировались почти до полудня. Незадолго до времени определения справочного курса снова на полкопейки опустились. В целом, можно констатировать отсутствие динамики в первой половине торгов.
Во второй половине торгов динамики и вовсе не стало. Все ограничилось сужением спреда сверху до совсем уж узких 1.5 копеек. Есть повод заподозрить, что НБУ простоял с интервенцией по единому курсу всю сессию.
Официальный курс встретили котировками 23.5900 - 23.6050. За день котировки потеряли 1.5 копейки. Большая часть укрепления официального курса гривны связана с вчерашним падением в конце сессии.
Вчера НБУ купил 66 млн.
Остатки на коррсчетах существенно выросли. Рост обусловлен, в основном, сокращением объема суточных сертификатов, который из рекордного превратился в просто очень высокий. Помогли также вливания казначейства.

Этот день в истории:
2017 - 2713.57 (-353)
2018 - 2771.31 (-411)

2016 - 2587.93
2015 - 2386.00 (-26)

Коллеги!
С интересом почитал спор о полезности и вредности укрепления гривны и хочу заметить, что не стоит все сводить к одному только фактору. Экономика несколько сложнее.
Снижение конкурентоспособности промышленности при укреплении гривны сомнений не вызывает, как и отрицательное его влияние на торговый баланс.
Но экономика состоит не только из промышленности. Из того, что лежит на поверхности, можно отметить снижение долговой нагрузки, что немаловажно при нашей закредитованности, и увеличение притока валюты по финансовому направлению. Под покупку облигаций приходится заводить больше валюты.
Определять веса этих факторов, да и перечислить из все, я не возьмусь. Этим занимаются большие коллективы профессионалов. Похоже, нынешние значения курса близки к допустимым минимумам, о чем говорит очень агрессивная работа НБУ на межбанке в последнее время. НБУ работает настолько жестко, что уже возникают сомнения в естественности курса, которую можно назвать главным достижением последних лет.
Давайте воспринимать курс не как чью-то прихоть, а как следствие экономических процессов - жить станет не так страшно.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 16:03

  zzzzzz написав:Вот саморазогрев как раз очень страшен.

Ну ми поки що не знаємо хто здає. Чи це пресічні просто вимушені більше здавати, щоб отримати ту ж кількість гривні (ціни ніхто не знижував) чи це пішли дятьки із баулами. Я вчора запитував, але ніхто не відповів.
Ось що всі форумчани втратили разом із ДС. Актуальну інфу від оптових обінок про характер операцій валютообміну.
Також цікавить чи вистачає гривні в обмінках.
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
Realist
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 16:06

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Блин. Ждать 23,5 или откупаться по 23,6. Кто что скажет по курсу завтра\послезавтра ?
Спасибо.
Amat
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 16:11

  Amat написав:Блин. Ждать 23,5 или откупаться по 23,6. Кто что скажет по курсу завтра\послезавтра ?
Спасибо.

У нас такой "плавающий" курс, что окромя Нацбанка, который "нипричем", точно Вам никто ничего не скажет.
antey1969
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 16:12

  Amat написав:Блин. Ждать 23,5 или откупаться по 23,6. Кто что скажет по курсу завтра\послезавтра ?
Спасибо.

ТАС минут 15 назад в сети принимал по 23,55
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