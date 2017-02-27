Додано: Сер 11 гру, 2019 16:03

Офіційний курс гривні до іноземних валют (за 100 одиниць)

Починає діяти з..............11.12.2019..............12.12.2019

дата розрахунку.............10.12.2019..............11.12.2019

Долар США....................2368,9203...............2360,3546

После полудня гривна укрепилась еще почти на копейку.

Стартовали с уровней вчерашнего закрытия, сузив спред сверху сразу до рабочих 2 копеек. С 10-15 до 10-35 осторожно опустились на 1.5 копейки. После непродолжительной паузы, в 11 отскочили на 0.5 копейки вверх и стабилизировались почти до полудня. Незадолго до времени определения справочного курса снова на полкопейки опустились. В целом, можно констатировать отсутствие динамики в первой половине торгов.

Во второй половине торгов динамики и вовсе не стало. Все ограничилось сужением спреда сверху до совсем уж узких 1.5 копеек. Есть повод заподозрить, что НБУ простоял с интервенцией по единому курсу всю сессию.

Официальный курс встретили котировками 23.5900 - 23.6050. За день котировки потеряли 1.5 копейки. Большая часть укрепления официального курса гривны связана с вчерашним падением в конце сессии.

Вчера НБУ купил 66 млн.

Остатки на коррсчетах существенно выросли. Рост обусловлен, в основном, сокращением объема суточных сертификатов, который из рекордного превратился в просто очень высокий. Помогли также вливания казначейства.



Этот день в истории:

2017 - 2713.57 (-353)

2018 - 2771.31 (-411)



2016 - 2587.93

2015 - 2386.00 ( -26 )



Коллеги!

С интересом почитал спор о полезности и вредности укрепления гривны и хочу заметить, что не стоит все сводить к одному только фактору. Экономика несколько сложнее.

Снижение конкурентоспособности промышленности при укреплении гривны сомнений не вызывает, как и отрицательное его влияние на торговый баланс.

Но экономика состоит не только из промышленности. Из того, что лежит на поверхности, можно отметить снижение долговой нагрузки, что немаловажно при нашей закредитованности, и увеличение притока валюты по финансовому направлению. Под покупку облигаций приходится заводить больше валюты.

Определять веса этих факторов, да и перечислить из все, я не возьмусь. Этим занимаются большие коллективы профессионалов. Похоже, нынешние значения курса близки к допустимым минимумам, о чем говорит очень агрессивная работа НБУ на межбанке в последнее время. НБУ работает настолько жестко, что уже возникают сомнения в естественности курса, которую можно назвать главным достижением последних лет.

Давайте воспринимать курс не как чью-то прихоть, а как следствие экономических процессов - жить станет не так страшно.