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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 11 гру, 2019 16:12
Amat написав:
Блин. Ждать 23,5 или откупаться по 23,6. Кто что скажет по курсу завтра\послезавтра ?
Спасибо.
ТАС минут 15 назад в сети принимал по 23,55
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SILVER_UA
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Додано: Сер 11 гру, 2019 16:20
SILVER_UA написав: Amat написав:
Блин. Ждать 23,5 или откупаться по 23,6. Кто что скажет по курсу завтра\послезавтра ?
Спасибо.
ТАС минут 15 назад в сети принимал по 23,55
.
по 16.хх будет через 3 месяца
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Yuri_61
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