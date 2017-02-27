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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2994299529962997

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 418
Не нижче 24.50
51%
213
24.25 - 24.49
6%
24
24.00 - 24.24
12%
51
23.75 - 23.99
6%
24
23.50 - 23.74
5%
22
23.25 - 23.49
3%
11
23.00 - 23.24
4%
18
Нижче 23.00
13%
55
Всього голосів : 418
Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 16:12

  Amat написав:Блин. Ждать 23,5 или откупаться по 23,6. Кто что скажет по курсу завтра\послезавтра ?
Спасибо.

ТАС минут 15 назад в сети принимал по 23,55
SILVER_UA
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 16:20

  SILVER_UA написав:
  Amat написав:Блин. Ждать 23,5 или откупаться по 23,6. Кто что скажет по курсу завтра\послезавтра ?
Спасибо.

ТАС минут 15 назад в сети принимал по 23,55
.
по 16.хх будет через 3 месяца
Yuri_61
 
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