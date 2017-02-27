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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 11 гру, 2019 16:12
Amat написав:
Блин. Ждать 23,5 или откупаться по 23,6. Кто что скажет по курсу завтра\послезавтра ?
Спасибо.
ТАС минут 15 назад в сети принимал по 23,55
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SILVER_UA
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Додано: Сер 11 гру, 2019 16:20
SILVER_UA написав: Amat написав:
Блин. Ждать 23,5 или откупаться по 23,6. Кто что скажет по курсу завтра\послезавтра ?
Спасибо.
ТАС минут 15 назад в сети принимал по 23,55
.
по 16.хх будет через 3 месяца
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Yuri_61
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Додано: Сер 11 гру, 2019 16:23
Amat написав:
Блин. Ждать 23,5 или откупаться по 23,6. Кто что скажет по курсу завтра\послезавтра ?
Спасибо.
Что ждать? И так уже 23,50 продажи
Приват онлайн берет дороже опта..
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yarick26
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Додано: Сер 11 гру, 2019 16:23
Yuri_61 написав: SILVER_UA написав: Amat написав:
Блин. Ждать 23,5 или откупаться по 23,6. Кто что скажет по курсу завтра\послезавтра ?
Спасибо.
ТАС минут 15 назад в сети принимал по 23,55
.
по 16.хх будет через 3 месяца
Я отношусь к староверам. Как там по Станиславскому - Не верю!
Но слился я по 24, поэтому пока не переживаю..
Востаннє редагувалось Amat
в Сер 11 гру, 2019 16:23, всього редагувалось 1 раз.
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Amat
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Додано: Сер 11 гру, 2019 16:23
Yuri_61 написав: SILVER_UA написав: Amat написав:
Блин. Ждать 23,5 или откупаться по 23,6. Кто что скажет по курсу завтра\послезавтра ?
Спасибо.
ТАС минут 15 назад в сети принимал по 23,55
.
по 16.хх будет через 3 месяца
А если не будет? , шляпа есть?
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Vadim V
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Додано: Сер 11 гру, 2019 16:24
Libo написав: lapay написав: Libo написав:
Представь, ты сегодня заходишь к соседу и тычешь ему свою сотку. Чувак, на возьми, лет через пять вернешь мне только восемьдесят, но только возьми! Я не могу идти с ними домой к своей жене, мне обязательно надо их кому-то втулить с заведомым убытком ...
Т.е. получается, деньги сегодня выгоднее с потерей кому-то одолжить на долгий срок, чем спокойно у себя держать всю сумму целенькой? Да еще с учетом снижения покупательской способности этих денег?
Не маразм?
Отнюдь.
Так сотку позичаєш чуваку не просто так, а під заставу хатинки за сто тисяч. Тому і вигідно, бо далеко не всі чуваки зможуть цю сотку повернути.
Вопрос не в заставе.
Вопрос в другом.
Почему тебе сегодня надо обязательно дать в долг корешу эту сотку с убытком для себя, просишь его вернуть тебе через 5 лет 80, и тебе это выгодно? А не просто положить эту сотку под матрас и хранить её 5 лет целой и невредимой?
И много покупают облигаций с минусовой ставкой? Не по этому олени ламанулись в Украину?
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jerua
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Додано: Сер 11 гру, 2019 16:25
І ще в доповнення.
Я вчора собі аналізував, чи можливо щось пропустив і міг прорахувати такий розвиток подій.
Зараз все виглядає доволі просто і логічно. Як тільки аукціони із розміщення ОВДП стали стабільними, а відсоткові ставки почали знижуватись (стабільний попит нерезидентів) потрібно було як мінімум перестати входити у валюту, а як максимум зафіксувати Гривневі збитки (наголошую ГРИВНЕВІ) та вийти на співвідношення 50/50.
Але людська психологія така, що ймовірність прийняття правильного рішення зростає тоді, коли вже є досвід. А від початку відвідування цього форуму (із 2009 року) досвіду такого суттєвого зміцнення гривні у мене не було (варіант від 32 до 25 це відкат від перекупленого долара). Ми всі говорили тільки про девальвацію як єдиний метод підтримання економіки країни 3-го світу на плаву. Плюс війна. Плюс вибори. Плюс команда шоуменів та фотографів без досвіду. Плюс корупція. Плюс відсутність судової реформи. Що реально змінилось в Україні за останній рік?
Одним словом я не можу собі дорікнути за той вибір який зробив.
Але новий досвід з'явився. І мене не покидає думка, що це ще не кінець. Дай Бог, щоб я помилявся.
Ф Посунулись на 3 копійки. 23,42-23,61 Хлопці чітко по МБ йдуть. Напевно воно і правильно.
ПС: Той хто пояснить Що реально змінилось в Україні за останній рік і доведе це прикладами та цифрами може спокійно йти у владу на наступних виборах. Я з нього(неї) проголосую. Бо людина розуміє, що відбувається в державі і значить може продовжувати творити зміни!
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
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Додано: Сер 11 гру, 2019 16:26
yarick26 написав: Amat написав:
Блин. Ждать 23,5 или откупаться по 23,6. Кто что скажет по курсу завтра\послезавтра ?
Спасибо.
Что ждать? И так уже 23,50 продажи
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Утром все станет на свои места, не парьтесь)
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Додано: Сер 11 гру, 2019 16:31
Сибарит написав:
Во второй половине торгов динамики и вовсе не стало. Все ограничилось сужением спреда сверху до совсем уж узких 1.5 копеек. Есть повод заподозрить, что НБУ простоял с интервенцией по единому курсу всю сессию.
Действительно простоял, но не по единому. Немного вначале было по 62-63 (сорри за привычку не писать полностью, ну, читатели данной темы уже должны привыкнуть), а потом как стал по 59 - и почти до конца.
По прикидкам, сегодня купили больше, чем 66. Завтра узнаем точно.
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Додано: Сер 11 гру, 2019 16:33
Amat написав:
Блин. Ждать 23,5 или откупаться по 23,6. Кто что скажет по курсу завтра\послезавтра ?
Спасибо.
На опте уже ниже 23,50
А завтра будет еще ниже. Но решать Вам.
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