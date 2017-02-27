RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 299529962997299829993000>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 418
Не нижче 24.50
51%
213
24.25 - 24.49
6%
24
24.00 - 24.24
12%
51
23.75 - 23.99
6%
24
23.50 - 23.74
5%
22
23.25 - 23.49
3%
11
23.00 - 23.24
4%
18
Нижче 23.00
13%
55
Всього голосів : 418
Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 16:12

  Amat написав:Блин. Ждать 23,5 или откупаться по 23,6. Кто что скажет по курсу завтра\послезавтра ?
Спасибо.

ТАС минут 15 назад в сети принимал по 23,55
SILVER_UA
 
Повідомлень: 489
З нами з: 21.07.10
Подякував: 67 раз.
Подякували: 39 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 16:20

  SILVER_UA написав:
  Amat написав:Блин. Ждать 23,5 или откупаться по 23,6. Кто что скажет по курсу завтра\послезавтра ?
Спасибо.

ТАС минут 15 назад в сети принимал по 23,55
.
по 16.хх будет через 3 месяца
Yuri_61
 
Повідомлень: 1776
З нами з: 30.09.15
Подякував: 191 раз.
Подякували: 309 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 16:23

  Amat написав:Блин. Ждать 23,5 или откупаться по 23,6. Кто что скажет по курсу завтра\послезавтра ?
Спасибо.

Что ждать? И так уже 23,50 продажи
Приват онлайн берет дороже опта..
yarick26
 
Повідомлень: 215
З нами з: 16.01.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 30 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 16:23

  Yuri_61 написав:
  SILVER_UA написав:
  Amat написав:Блин. Ждать 23,5 или откупаться по 23,6. Кто что скажет по курсу завтра\послезавтра ?
Спасибо.

ТАС минут 15 назад в сети принимал по 23,55
.
по 16.хх будет через 3 месяца


Я отношусь к староверам. Как там по Станиславскому - Не верю! :D

Но слился я по 24, поэтому пока не переживаю..
Востаннє редагувалось Amat в Сер 11 гру, 2019 16:23, всього редагувалось 1 раз.
Amat
 
Повідомлень: 1742
З нами з: 21.12.11
Подякував: 43 раз.
Подякували: 272 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 16:23

  Yuri_61 написав:
  SILVER_UA написав:
  Amat написав:Блин. Ждать 23,5 или откупаться по 23,6. Кто что скажет по курсу завтра\послезавтра ?
Спасибо.

ТАС минут 15 назад в сети принимал по 23,55
.
по 16.хх будет через 3 месяца

А если не будет? , шляпа есть?
Vadim V
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2122
З нами з: 23.05.14
Подякував: 488 раз.
Подякували: 351 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 16:24

  Libo написав:
  lapay написав:
  Libo написав:Представь, ты сегодня заходишь к соседу и тычешь ему свою сотку. Чувак, на возьми, лет через пять вернешь мне только восемьдесят, но только возьми! Я не могу идти с ними домой к своей жене, мне обязательно надо их кому-то втулить с заведомым убытком ... :shock:
Т.е. получается, деньги сегодня выгоднее с потерей кому-то одолжить на долгий срок, чем спокойно у себя держать всю сумму целенькой? Да еще с учетом снижения покупательской способности этих денег?
Не маразм?
Отнюдь.

Так сотку позичаєш чуваку не просто так, а під заставу хатинки за сто тисяч. Тому і вигідно, бо далеко не всі чуваки зможуть цю сотку повернути. :)


Вопрос не в заставе.
Вопрос в другом.
Почему тебе сегодня надо обязательно дать в долг корешу эту сотку с убытком для себя, просишь его вернуть тебе через 5 лет 80, и тебе это выгодно? А не просто положить эту сотку под матрас и хранить её 5 лет целой и невредимой?
:roll: :roll: :roll:


И много покупают облигаций с минусовой ставкой? Не по этому олени ламанулись в Украину?
jerua
Аватар користувача
 
Повідомлень: 811
З нами з: 28.01.09
Подякував: 6 раз.
Подякували: 40 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 16:25

Re: Валютный рынок в контексте ДС

І ще в доповнення.
Я вчора собі аналізував, чи можливо щось пропустив і міг прорахувати такий розвиток подій.
Зараз все виглядає доволі просто і логічно. Як тільки аукціони із розміщення ОВДП стали стабільними, а відсоткові ставки почали знижуватись (стабільний попит нерезидентів) потрібно було як мінімум перестати входити у валюту, а як максимум зафіксувати Гривневі збитки (наголошую ГРИВНЕВІ) та вийти на співвідношення 50/50.
Але людська психологія така, що ймовірність прийняття правильного рішення зростає тоді, коли вже є досвід. А від початку відвідування цього форуму (із 2009 року) досвіду такого суттєвого зміцнення гривні у мене не було (варіант від 32 до 25 це відкат від перекупленого долара). Ми всі говорили тільки про девальвацію як єдиний метод підтримання економіки країни 3-го світу на плаву. Плюс війна. Плюс вибори. Плюс команда шоуменів та фотографів без досвіду. Плюс корупція. Плюс відсутність судової реформи. Що реально змінилось в Україні за останній рік?
Одним словом я не можу собі дорікнути за той вибір який зробив.
Але новий досвід з'явився. І мене не покидає думка, що це ще не кінець. Дай Бог, щоб я помилявся.
Ф Посунулись на 3 копійки. 23,42-23,61 Хлопці чітко по МБ йдуть. Напевно воно і правильно.

ПС: Той хто пояснить Що реально змінилось в Україні за останній рік і доведе це прикладами та цифрами може спокійно йти у владу на наступних виборах. Я з нього(неї) проголосую. Бо людина розуміє, що відбувається в державі і значить може продовжувати творити зміни!
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
Realist
 
Повідомлень: 630
З нами з: 23.01.09
Подякував: 179 раз.
Подякували: 228 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 16:26

  yarick26 написав:
  Amat написав:Блин. Ждать 23,5 или откупаться по 23,6. Кто что скажет по курсу завтра\послезавтра ?
Спасибо.

Что ждать? И так уже 23,50 продажи
Приват онлайн берет дороже опта..

Утром все станет на свои места, не парьтесь)
Investor_33
 
Повідомлень: 875
З нами з: 16.05.17
Подякував: 50 раз.
Подякували: 134 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 16:31

  Сибарит написав:Во второй половине торгов динамики и вовсе не стало. Все ограничилось сужением спреда сверху до совсем уж узких 1.5 копеек. Есть повод заподозрить, что НБУ простоял с интервенцией по единому курсу всю сессию.

Действительно простоял, но не по единому. Немного вначале было по 62-63 (сорри за привычку не писать полностью, ну, читатели данной темы уже должны привыкнуть), а потом как стал по 59 - и почти до конца.
По прикидкам, сегодня купили больше, чем 66. Завтра узнаем точно.
Искатель
 
Повідомлень: 3287
З нами з: 22.02.16
Подякував: 479 раз.
Подякували: 1258 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 16:33

  Amat написав:Блин. Ждать 23,5 или откупаться по 23,6. Кто что скажет по курсу завтра\послезавтра ?
Спасибо.

На опте уже ниже 23,50 :) А завтра будет еще ниже. Но решать Вам.
Искатель
 
Повідомлень: 3287
З нами з: 22.02.16
Подякував: 479 раз.
Подякували: 1258 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 299529962997299829993000>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1634, 1635, 1636
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
16351 2001875
Переглянути останнє повідомлення
Сер 11 гру, 2019 15:56
TylerTruman_
Валютный рынок в мире 1 ... 674, 675, 676
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6751 1485195
Переглянути останнє повідомлення
Пон 09 гру, 2019 10:15
ЛОБ
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 31, 32, 33
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
328 45946
Переглянути останнє повідомлення
Нед 01 гру, 2019 21:59
yama

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.