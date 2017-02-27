Додано: Сер 11 гру, 2019 16:25

І ще в доповнення.

Я вчора собі аналізував, чи можливо щось пропустив і міг прорахувати такий розвиток подій.

Зараз все виглядає доволі просто і логічно. Як тільки аукціони із розміщення ОВДП стали стабільними, а відсоткові ставки почали знижуватись (стабільний попит нерезидентів) потрібно було як мінімум перестати входити у валюту, а як максимум зафіксувати Гривневі збитки (наголошую ГРИВНЕВІ) та вийти на співвідношення 50/50.

Але людська психологія така, що ймовірність прийняття правильного рішення зростає тоді, коли вже є досвід. А від початку відвідування цього форуму (із 2009 року) досвіду такого суттєвого зміцнення гривні у мене не було (варіант від 32 до 25 це відкат від перекупленого долара). Ми всі говорили тільки про девальвацію як єдиний метод підтримання економіки країни 3-го світу на плаву. Плюс війна. Плюс вибори. Плюс команда шоуменів та фотографів без досвіду. Плюс корупція. Плюс відсутність судової реформи. Що реально змінилось в Україні за останній рік?

Одним словом я не можу собі дорікнути за той вибір який зробив.

Але новий досвід з'явився. І мене не покидає думка, що це ще не кінець. Дай Бог, щоб я помилявся.

Ф Посунулись на 3 копійки. 23,42-23,61 Хлопці чітко по МБ йдуть. Напевно воно і правильно.



ПС: Той хто пояснить Що реально змінилось в Україні за останній рік і доведе це прикладами та цифрами може спокійно йти у владу на наступних виборах. Я з нього(неї) проголосую. Бо людина розуміє, що відбувається в державі і значить може продовжувати творити зміни!

Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!