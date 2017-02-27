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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 29962997299829993000>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 418
Не нижче 24.50
51%
213
24.25 - 24.49
6%
24
24.00 - 24.24
12%
51
23.75 - 23.99
6%
24
23.50 - 23.74
5%
22
23.25 - 23.49
3%
11
23.00 - 23.24
4%
18
Нижче 23.00
13%
55
Всього голосів : 418
Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 16:34

Хто купує євро - банк Львів продає дешевше ніж усі онлайн обміни банків
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greenozon
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 16:34

  Сибарит написав: Похоже, нынешние значения курса близки к допустимым минимумам, о чем говорит очень агрессивная работа НБУ на межбанке в последнее время. НБУ работает настолько жестко, что уже возникают сомнения в естественности курса, которую можно назвать главным достижением последних лет.


Жестко плюсую. ИМХО - пост месяца так точно.
lrs7719
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 16:35

Так как Нацбанк упирается вторую неделю... как бы 23 к НГ не увидели
yarick26
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 16:36

  Ой+ написав:
  Долярчик написав:
  vovakwasov написав:Ніхто не знає майбутнього (С)

... серйозно? ;)
- те, що у моєму підписі нижче - нічого не говорить? ;) :D
- от я НЕ мовчу..... :D


  Долярчик написав:- то ж, хочете вірте, а хочете - ні..... - а далі буде якось так:
- до Нового року 24 НЕ повинні перетнути...
- а до весни коливання 23,хх-24,хх....


Подібно пан сам увірував в свої пророчі таланти.

Україні наступного року має виплатити за державним боргом 400 мільярдів гривень, з яких 170 мільярдів або близько 4% ВВП - за зовнішнім боргом.
https://www.unian.ua/economics/finance/ ... borgu.html


Скільки надіються назичити за 2020? Трильйони?

... рік - великий, а мій прогноз ДО ВЕСНИ! :D
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 16:39

  Realist написав:Ну ми поки що не знаємо хто здає. Чи це пресічні просто вимушені більше здавати, щоб отримати ту ж кількість гривні (ціни ніхто не знижував) чи це пішли дятьки із баулами. Я вчора запитував, але ніхто не відповів.
Ось що всі форумчани втратили разом із ДС. Актуальну інфу від оптових обінок про характер операцій валютообміну.
Також цікавить чи вистачає гривні в обмінках.


Мне интереснее всего у ДС было читать про международные рынки. Сейчас здесь по этой теме вообще пусто :oops:
Mazay256
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 16:45

  Сибарит написав:Похоже, нынешние значения курса близки к допустимым минимумам, о чем говорит очень агрессивная работа НБУ на межбанке в последнее время. НБУ работает настолько жестко, что уже возникают сомнения в естественности курса, которую можно назвать главным достижением последних лет.
Давайте воспринимать курс не как чью-то прихоть, а как следствие экономических процессов - жить станет не так страшно.


Он также агрессивно держал и 26, и 25.5 и 25...
Да как-то не удержал.
Captain Obvious
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 16:50

  Realist написав:Найважливіша реформа поки що серйозно буксує!!!!
https://antac.org.ua/news/niveliuvaly-r ... l4xF3sMZyQ

Одно из важнейших свойств устойчивых систем - самосохраняемость.
Моё среднесрочное кредо:
buy USD/UAH at market price
vovan_prm
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 16:51

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Аmat писал(а): Блин. Ждать 23,5 или откупаться по 23,6. Кто что скажет по курсу завтра\послезавтра?

НБУ откупает по 70 лямов в день. Стоит стеной по (не)единому курсу. Завтра заседание по ставке, и, как тут писали, многие ожидают до -2% (13,5).
НБУ активно пудрит мозги комиксами и пространными интервью, но показывает, что не против уже вверх. А то их, и правда, съедят (до Рожковой вон опять добираются). И выдержав, для независимости, паузу после пистона от Рады, может таки взмахнуть платочком. А вот хватит ли этого сигнала, чтобы остановить разогнавшуюся телегу - вопрос. Кажется, что после завтрашнего брифинга Смолия, разворот в настроениях рынка (МБ) возможен, но вероятность все же НЕ выше 50. Ну и инерция рынка. Пока он развернется... Еще там 2 суда по ПБ подходят - 16 и 19.12. Реального инвестора в грн. их вероятные вердикты забеню приостановили бы, но тут у нас гусары/рисковые нерезы-анонимы
matroSkin
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 16:54

  escobar написав:
  flyman написав:
  escobar написав:Ох и горячая неделька ожидает нас друзья.

Сначала предвижу гучный зрадострастный стон патриотычной спильноты, после того как окажется что наш новый сине звездный папик немножко вытрет ноги об жовто-блакытные хотелки и прогнет, ради своих интересов, на крайне невыгодные условия. Лугандонских там престарелых сепаров вобьет каленым сапогом в глотку страны на условиях широчайшей автономии. По газу там заставит отказаться от всех претензий и вынудит подписаться на небольшие объемы транзита. И, как вишенка на торте, снимет все санкции с РФ.

Ну а затем предсмертный стон загнанных аленей, подсчитывающих насколько их матрас сдулся после падения курса ниже отметки 23.4. И подумывающих бежать штурмовать обменки, пока их грязные зеленые бумажки кому нибудь нужны.

Жду с нетерпением...

і шо, вогнав сєпаров?
з.і.
екобару надо помиться, шоб дурні мислі не лізли як воші до голови

Да, с курсом у меня точнее выходит.

Ну да не вечер еще, нашего бубочку на переговорах пока даже прессовать не начинали пока...

ладно, за отмазку конає
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 16:57

quote="4814366:Квесторе_поверніться"
  asti написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  Andrew_ написав:23,50 (((((((
Все в доларі?
на такому рівні це, напевно, краще ніж все в гривні!

Є можливість входу в долар :)...саме розпочати.
=====
в мене вже гриша сі скінчила, нема чим усредняцця ПА23.5
навєрно пора уже в ріст алєньєй тропой.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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  #<1 ... 29962997299829993000>
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