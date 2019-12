Додано: Сер 11 гру, 2019 16:54

escobar написав: flyman написав: escobar написав: Ох и горячая неделька ожидает нас друзья.



Сначала предвижу гучный зрадострастный стон патриотычной спильноты, после того как окажется что наш новый сине звездный папик немножко вытрет ноги об жовто-блакытные хотелки и прогнет, ради своих интересов, на крайне невыгодные условия. Лугандонских там престарелых сепаров вобьет каленым сапогом в глотку страны на условиях широчайшей автономии. По газу там заставит отказаться от всех претензий и вынудит подписаться на небольшие объемы транзита. И, как вишенка на торте, снимет все санкции с РФ.



Ну а затем предсмертный стон загнанных аленей, подсчитывающих насколько их матрас сдулся после падения курса ниже отметки 23.4. И подумывающих бежать штурмовать обменки, пока их грязные зеленые бумажки кому нибудь нужны.



і шо, вогнав сєпаров?

з.і.

Да, с курсом у меня точнее выходит.



