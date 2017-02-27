Сибарит написав:Коллеги! С интересом почитал спор о полезности и вредности укрепления гривны и хочу заметить, что не стоит все сводить к одному только фактору. Экономика несколько сложнее. Снижение конкурентоспособности промышленности при укреплении гривны сомнений не вызывает, как и отрицательное его влияние на торговый баланс. Но экономика состоит не только из промышленности. Из того, что лежит на поверхности, можно отметить снижение долговой нагрузки, что немаловажно при нашей закредитованности, и увеличение притока валюты по финансовому направлению. Под покупку облигаций приходится заводить больше валюты. Определять веса этих факторов, да и перечислить из все, я не возьмусь. Этим занимаются большие коллективы профессионалов. Похоже, нынешние значения курса близки к допустимым минимумам, о чем говорит очень агрессивная работа НБУ на межбанке в последнее время. НБУ работает настолько жестко, что уже возникают сомнения в естественности курса, которую можно назвать главным достижением последних лет. Давайте воспринимать курс не как чью-то прихоть, а как следствие экономических процессов - жить станет не так страшно.
Если НБУ хочет чтобы граждане страны финансировали гривну, меняли всю валюту на гривну, то оно подскажет что надо сделать. НБУ (Суголуб или как его не помню) сообщает что "Мы не комментируем курс". Деньги от людей им не нужны.
Что мешает нам вложить в SP-500 на 5 лет или 10 лет - 20 лет? Получаем все 10% годовых. А при падении чтобы вложить на подъеме, Баффет вообще зарабатывает 20-30% на кризисах.
Что интересно Баффет, НЕ вкладывает в очень горячие дорогие акции. За 2-3 года последних он заработал 2% каждый год, он держил налик в банке под 2%-3% (а в кризис зарабатывает 20%-30%). Могу показать данные, скопировал из видео Эрика. Сейчас надо хранить cash и заходить только когда будет выход спекулей, после чего кризис, курс до 30-40грн и тогда заходить.
И можно евро купить и ждать 5 лет пока будет 1.25 +4% каждый год, получаем около 8-10% годовых в евро.
orest написав:Бо з написаного Вами і будівельником, складається враження, що ви зеленої уяви не маєте про те, що описуєте. Будівельникові розрахунки ВТРАТ БЮДЖЕТУ від зміни курсу при ЕКСПОРТІ сг і метпродукції - це просто феєрія якась...
Орест, я з повагою читаю Ваші повідомлення і хоча не з усім згоден - про те не називаю Вас невігласом.. По суті 1 Якщо Ви експортували на 5 млрд доларів продукції , то у випадку курсу 27 - Ваша виручка в гривнях - 135 млрд грн , а у випадку 24 - 120 млрд грн 2 Не залежно від курсу-ваші гривневі затрати сталі 3 Таким чином , Ваша маржа зменшилась на 15 млрд грн і з цих 15 млрд грн ніхто вже не сплатить ні ПДФО ні ЄСВ ні прибутковий ні ПДВ - так як ці платежі становлять приблизно 60% - то і виходить Недоотримання 15 млрд грн=недоотримання бюджетом 10 млрд грн
А яка різниця, якщо в нас чи не всі працюють як не в збиток, так на межі збитковості (от той же УкрБуд чи КДБ, собівартість 8000 грн м2, а парять за 25 000 грн. м2, і вже майже банкроти), а якщо є прибуток, то він осідає в офшорах. Так що я би не скіглив на рахунок і бідних нещасних експортерів чугунія, руди і чушок.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
zРадио написав:А что с кобальтом, никелем, литием? Кто-то следит? Учитывая европейскую регуляторику по электромобилям, эти металлы могут круто взлететь в цене за будущее десятилетие
как ими торговать в Украине ?
идем к 21грн=$1,а потом к 36+. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводяться, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
Сибарит написав:Офіційний курс гривні до іноземних валют (за 100 одиниць) Починає діяти з..............11.12.2019..............12.12.2019 дата розрахунку.............10.12.2019..............11.12.2019 Долар США....................2368,9203...............2360,3546 После полудня гривна укрепилась еще почти на копейку. Стартовали с уровней вчерашнего закрытия, сузив спред сверху сразу до рабочих 2 копеек. С 10-15 до 10-35 осторожно опустились на 1.5 копейки. После непродолжительной паузы, в 11 отскочили на 0.5 копейки вверх и стабилизировались почти до полудня. Незадолго до времени определения справочного курса снова на полкопейки опустились. В целом, можно констатировать отсутствие динамики в первой половине торгов. Во второй половине торгов динамики и вовсе не стало. Все ограничилось сужением спреда сверху до совсем уж узких 1.5 копеек. Есть повод заподозрить, что НБУ простоял с интервенцией по единому курсу всю сессию. Официальный курс встретили котировками 23.5900 - 23.6050. За день котировки потеряли 1.5 копейки. Большая часть укрепления официального курса гривны связана с вчерашним падением в конце сессии. Вчера НБУ купил 66 млн. Остатки на коррсчетах существенно выросли. Рост обусловлен, в основном, сокращением объема суточных сертификатов, который из рекордного превратился в просто очень высокий. Помогли также вливания казначейства.
Этот день в истории: 2017 - 2713.57 (-353) 2018 - 2771.31 (-411)
2016 - 2587.93 2015 - 2386.00 (-26)
Коллеги! С интересом почитал спор о полезности и вредности укрепления гривны и хочу заметить, что не стоит все сводить к одному только фактору. Экономика несколько сложнее. Снижение конкурентоспособности промышленности при укреплении гривны сомнений не вызывает, как и отрицательное его влияние на торговый баланс. Но экономика состоит не только из промышленности. Из того, что лежит на поверхности, можно отметить снижение долговой нагрузки, что немаловажно при нашей закредитованности, и увеличение притока валюты по финансовому направлению. Под покупку облигаций приходится заводить больше валюты. Определять веса этих факторов, да и перечислить из все, я не возьмусь. Этим занимаются большие коллективы профессионалов. Похоже, нынешние значения курса близки к допустимым минимумам, о чем говорит очень агрессивная работа НБУ на межбанке в последнее время. НБУ работает настолько жестко, что уже возникают сомнения в естественности курса, которую можно назвать главным достижением последних лет. Давайте воспринимать курс не как чью-то прихоть, а как следствие экономических процессов - жить станет не так страшно.
Кроме того, он назвал инфляционное таргетирование, осуществляемое НБУ, "экспериментом" и сравнил его с экспериментом Майкельсона-Морли, который в конце XIX века не смог доказать существование эфира.
"Как бы не вышло чего-то аналогичного с экспериментом, который правление НБУ проводит с реализацией в стране ортодоксального инфляционного таргетирования, чрезмерно жесткой монетарной политики и в дополнение к этому показательного невмешательства в необоснованное фундаментальными факторами укрепление гривны", - написал он.
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Милованов назвал фантастический курс доллара на 2020 год
Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов считает фантастическим сценарий, при котором в 2020 году курс национальной валюты составит 20 гривен за доллар.
Об этом он сказал в интервью Deutsche Welle.
«Вряд ли. Я думаю, что это фантастика. У нас есть шутка «фантастика на четвертом этаже», то есть в Министерстве экономики. Мы можем о таком фантазировать, но думаю, что 20 – это маловероятно.
Если к нам придет очень много инвестиций… Мы рассматриваем два сценария – 3 и 6 миллиардов долларов инвестиций. Если к нам придет 10-20, то возможно, такой курс и будет», - сказал Милованов.
Он отметил, что если курс доллара растет, то это хорошо для экспортеров, а если падает – то для импортеров и для населения в целом.
edvardd тут вже не одноразово говорилось, що п. Данилишин це далеко не той дядько до думки якого потрібно прислуховуватись у питання діяльності НБУ. НБУ все робить правильно. А от про Мінфін всі забувають. Могли би збільшити кількість валютних аукціонів. На руках у населення купа валюти. Ставки у банках низькі, але краще тримати долари в банку ніж в банці. По останніх валютних аукціонах ми бачили що українські банки активно купляють ці облігації. І цю валюту потім не потрібно міняти на гривню. Замінювати доларовий борг на гривневий потрібно. Але не такими ж темпами...
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!