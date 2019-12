Додано: Сер 11 гру, 2019 17:04

budivelnik написав: orest написав: Бо з написаного Вами і будівельником, складається враження, що ви зеленої уяви не маєте про те, що описуєте.

Будівельникові розрахунки ВТРАТ БЮДЖЕТУ від зміни курсу при ЕКСПОРТІ сг і метпродукції - це просто феєрія якась... Бо з написаного Вами і будівельником, складається враження, що ви зеленої уяви не маєте про те, що описуєте.Будівельникові розрахунки ВТРАТ БЮДЖЕТУ від зміни курсу при ЕКСПОРТІ сг і метпродукції - це просто феєрія якась... Орест, я з повагою читаю Ваші повідомлення і хоча не з усім згоден - про те не називаю Вас невігласом..

По суті

1 Якщо Ви експортували на 5 млрд доларів продукції , то у випадку курсу 27 - Ваша виручка в гривнях - 135 млрд грн , а у випадку 24 - 120 млрд грн

2 Не залежно від курсу-ваші гривневі затрати сталі

3 Таким чином , Ваша маржа зменшилась на 15 млрд грн і з цих 15 млрд грн ніхто вже не сплатить ні ПДФО ні ЄСВ ні прибутковий ні ПДВ - так як ці платежі становлять приблизно 60% - то і виходить

А яка різниця, якщо в нас чи не всі працюють як не в збиток, так на межі збитковості (от той же УкрБуд чи КДБ, собівартість 8000 грн м2, а парять за 25 000 грн. м2, і вже майже банкроти), а якщо є прибуток, то він осідає в офшорах. Так що я би не скіглив на рахунок і бідних нещасних експортерів чугунія, руди і чушок. А яка різниця, якщо в нас чи не всі працюють як не в збиток, так на межі збитковості (от той же УкрБуд чи КДБ, собівартість 8000 грн м2, а парять за 25 000 грн. м2, і вже майже банкроти), а якщо є прибуток, то він осідає в офшорах. Так що я би не скіглив на рахунок і бідних нещасних експортерів чугунія, руди і чушок.

