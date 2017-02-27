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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2997299829993000

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 418
Не нижче 24.50
51%
213
24.25 - 24.49
6%
24
24.00 - 24.24
12%
51
23.75 - 23.99
6%
24
23.50 - 23.74
5%
22
23.25 - 23.49
3%
11
23.00 - 23.24
4%
18
Нижче 23.00
13%
55
Всього голосів : 418
Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 17:35

  edvardd написав:может я чего то и не понимаю, но внутри НБУ тоже непонимают:
https://telegraf.com.ua/biznes/ekonomik ... heniy.html

А не начало ли это процесса взятия под контроль НБУ со стороны Бе-Зе команды, о котором тут предполагалось? :)
Арт-подготовка в виде "возмущенной общественности" в кооперации с "народом" проведена.
Теперь очередь вступать в бой официальным лицам.
А там, глядишь, и МВФ отодвинут с их темой "независимости НБУ".
Цитата:
Глава Совета Национального банка Украины (НБУ) Богдан Данилишин обратился к Верховной Раде с просьбой срочно внести изменения в закон о НБУ в части сокращения полномочий правления регулятора, усиления контроля над его деятельностью.

"Ситуация, сложившаяся после изменения закона "О НБУ" в 2015 году, показала: закон предоставил безграничные полномочия правлению НБУ и фактически вывел правление из под какого-либо действенного контроля… Обращаюсь к Верховной Раде срочно внести изменения в закон "О НБУ" и сделать его действительно независимым от любых действий по своему усмотрению нынешних или будущих членов правления", - заявил Данилишин в Facebook в понедельник.
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 17:36

Данилишин это треш полный.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 17:37

  Realist написав:
  edvardd написав:может я чего то и не понимаю, но внутри НБУ тоже непонимают:
https://telegraf.com.ua/biznes/ekonomik ... heniy.html

edvardd тут вже не одноразово говорилось, що п. Данилишин це далеко не той дядько до думки якого потрібно прислуховуватись у питання діяльності НБУ.


:D Данилишин - доктор экономических наук, несколько лет министр экономики Украины, смысл к нему присушиваться :lol:
Слушать надо всех, особенно полярные мнения, а выводы для себя может каждый делать свои, имхо.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 17:38

  zzzzzz написав:Кор.счета сегодня выросли сразу на 15 млрд в основном засчет сокращения овернайтов на 12 млрд

НБУ жестко валюту выкупает.
Вчера 65, позавчера 70 млн.

Снова нерезы готовятся к новому аукциону Овгз?
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 17:42

  proftpd66 написав:
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Милованов назвал фантастический курс доллара на 2020 год


Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов считает фантастическим сценарий, при котором в 2020 году курс национальной валюты составит 20 гривен за доллар.

Об этом он сказал в интервью Deutsche Welle.

«Вряд ли. Я думаю, что это фантастика. У нас есть шутка «фантастика на четвертом этаже», то есть в Министерстве экономики. Мы можем о таком фантазировать, но думаю, что 20 – это маловероятно.



Если к нам придет очень много инвестиций… Мы рассматриваем два сценария – 3 и 6 миллиардов долларов инвестиций. Если к нам придет 10-20, то возможно, такой курс и будет», - сказал Милованов.

Он отметил, что если курс доллара растет, то это хорошо для экспортеров, а если падает – то для импортеров и для населения в целом.

https://mpulse.top/news/5df0fa93b8d7cf09a09393ce


Вы радуйтесь перспективе курса в 20 при ПИИ 10 млрд. долларов в год ...
Тогда бросите свое копеешное меняльное дело и пойдете на нормальную работу и будете получать $2-$3 тыщи в месяц.
Будет всё как в нулевых, но только жирнее и на качественно ином уровне. :?
Libo
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 17:48

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Libo написав:Вы радуйтесь перспективе курса в 20 при ПИИ 10 млрд. долларов в год ...
Тогда бросите свое копеешное меняльное дело и пойдете на нормальную работу и будете получать $2-$3 тыщи в месяц.
Будет всё как в нулевых, но только жирнее и на качественно ином уровне.


На качественно ином?
То есть, не на 60% с 5 до 8, а на 600% с 20 до 140?
Ну, если сильно заиграться, то и 20 в начале, и 140 в конце вполне могут оказаться реальностью.
А может, лучше как-то поспокойней, помонотонней, поскучней?
headshaker
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 17:52

  Libo написав:
  proftpd66 написав:
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Милованов назвал фантастический курс доллара на 2020 год


Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов считает фантастическим сценарий, при котором в 2020 году курс национальной валюты составит 20 гривен за доллар.

Об этом он сказал в интервью Deutsche Welle.

«Вряд ли. Я думаю, что это фантастика. У нас есть шутка «фантастика на четвертом этаже», то есть в Министерстве экономики. Мы можем о таком фантазировать, но думаю, что 20 – это маловероятно.



Если к нам придет очень много инвестиций… Мы рассматриваем два сценария – 3 и 6 миллиардов долларов инвестиций. Если к нам придет 10-20, то возможно, такой курс и будет», - сказал Милованов.

Он отметил, что если курс доллара растет, то это хорошо для экспортеров, а если падает – то для импортеров и для населения в целом.

https://mpulse.top/news/5df0fa93b8d7cf09a09393ce


Вы радуйтесь перспективе курса в 20 при ПИИ 10 млрд. долларов в год ...
Тогда бросите свое копеешное меняльное дело и пойдете на нормальную работу и будете получать $2-$3 тыщи в месяц.
Будет всё как в нулевых, но только жирнее и на качественно ином уровне. :?


Потом за 1 ночь "они" (придатели родины) ревальвируют гривну до 4.7 :) Для борьбы с олигархами. Пускай до 14.7 в нашем случае :mrgreen:. И потом кто-то заплатит взятку чтобы НБУ не выходил с продажами на межбанке и потом заблокируют депозиты, карточки и овгз. Гривна по 70-100грн. И потом можно схватить сердечный приступ и умереть счастливо :roll: :lol: R.I.P.
proftpd66
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 17:55

  Сибарит написав:Под покупку облигаций приходится заводить больше валюты.

Кто и куда её заводит?
В ЗВР что-то не очень прибавляется. И то, символическая прибавка фиксируется только до момента более-менее заметных выплат.

Итого: долги увеличиваются, ЗВР - нет, "заводимая валюта под покупку ОВГЗ - растворяется в пространстве, и никак Украине не поможет, кроме ситуативного укрепления гривны
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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