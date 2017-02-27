proftpd66 написав:

=================================================Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов считает фантастическим сценарий, при котором в 2020 году курс национальной валюты составит 20 гривен за доллар.Об этом он сказал в интервью Deutsche Welle.«Вряд ли. Я думаю, что это фантастика. У нас есть шутка «фантастика на четвертом этаже», то есть в Министерстве экономики. Мы можем о таком фантазировать, но думаю, что 20 – это маловероятно.Если к нам придет очень много инвестиций… Мы рассматриваем два сценария – 3 и 6 миллиардов долларов инвестиций. Если к нам придет 10-20, то возможно, такой курс и будет», - сказал Милованов.Он отметил, что если курс доллара растет, то это хорошо для экспортеров, а если падает – то для импортеров и для населения в целом.