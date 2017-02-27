А не начало ли это процесса взятия под контроль НБУ со стороны Бе-Зе команды, о котором тут предполагалось? Арт-подготовка в виде "возмущенной общественности" в кооперации с "народом" проведена. Теперь очередь вступать в бой официальным лицам. А там, глядишь, и МВФ отодвинут с их темой "независимости НБУ". Цитата:
Глава Совета Национального банка Украины (НБУ) Богдан Данилишин обратился к Верховной Раде с просьбой срочно внести изменения в закон о НБУ в части сокращения полномочий правления регулятора, усиления контроля над его деятельностью.
"Ситуация, сложившаяся после изменения закона "О НБУ" в 2015 году, показала: закон предоставил безграничные полномочия правлению НБУ и фактически вывел правление из под какого-либо действенного контроля… Обращаюсь к Верховной Раде срочно внести изменения в закон "О НБУ" и сделать его действительно независимым от любых действий по своему усмотрению нынешних или будущих членов правления", - заявил Данилишин в Facebook в понедельник.
edvardd тут вже не одноразово говорилось, що п. Данилишин це далеко не той дядько до думки якого потрібно прислуховуватись у питання діяльності НБУ.
Данилишин - доктор экономических наук, несколько лет министр экономики Украины, смысл к нему присушиваться Слушать надо всех, особенно полярные мнения, а выводы для себя может каждый делать свои, имхо.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Вы радуйтесь перспективе курса в 20 при ПИИ 10 млрд. долларов в год ... Тогда бросите свое копеешное меняльное дело и пойдете на нормальную работу и будете получать $2-$3 тыщи в месяц. Будет всё как в нулевых, но только жирнее и на качественно ином уровне.
Libo написав:Вы радуйтесь перспективе курса в 20 при ПИИ 10 млрд. долларов в год ... Тогда бросите свое копеешное меняльное дело и пойдете на нормальную работу и будете получать $2-$3 тыщи в месяц. Будет всё как в нулевых, но только жирнее и на качественно ином уровне.
На качественно ином? То есть, не на 60% с 5 до 8, а на 600% с 20 до 140? Ну, если сильно заиграться, то и 20 в начале, и 140 в конце вполне могут оказаться реальностью. А может, лучше как-то поспокойней, помонотонней, поскучней?
Вы радуйтесь перспективе курса в 20 при ПИИ 10 млрд. долларов в год ... Тогда бросите свое копеешное меняльное дело и пойдете на нормальную работу и будете получать $2-$3 тыщи в месяц. Будет всё как в нулевых, но только жирнее и на качественно ином уровне.
Потом за 1 ночь "они" (придатели родины) ревальвируют гривну до 4.7 Для борьбы с олигархами. Пускай до 14.7 в нашем случае . И потом кто-то заплатит взятку чтобы НБУ не выходил с продажами на межбанке и потом заблокируют депозиты, карточки и овгз. Гривна по 70-100грн. И потом можно схватить сердечный приступ и умереть счастливо и с музыкой R.I.P.
Востаннє редагувалось proftpd66 в Сер 11 гру, 2019 18:04, всього редагувалось 1 раз.
Libo написав:Почему тебе сегодня надо обязательно дать в долг корешу эту сотку с убытком для себя, просишь его вернуть тебе через 5 лет 80, и тебе это выгодно? А не просто положить эту сотку под матрас и хранить её 5 лет целой и невредимой?
Чувак чуваку дасть таку позику тільки під хитру заставу, а банк чуваку може, якщо центробанк бере під від'ємні відсотки. https://www.bbc.com/ukrainian/news-49420405 Jyske Bank може розмістити вільні кошти на депозиті під мінус 0,65% річних (під такий відсоток гроші приймає данський центробанк), і йому вигідніше віддати їх в іпотеку під мінус 0,5% - втрати будуть меншими.
Такое объснение действительно имеет место, мол, пусть пипл берет деньги и покупает товар сегодня, чтоб именно сегодня экономика работала. Типа как скидка на товар. Но за счет не производителя, а процентщика ... Т.е. процентщика - двигателя капитализма - устраняют. Он же не сможет работать при отрицательной стоимости денег, как не может работать производитель при отрицательной стоимости товара. А что делал процентщик? Он делал деньги из воздуха. А значит будет что? А значит деньги больше не будут делать из воздуха. А раз больше деньги будут не воздуха, то значит это будут уже новые деньги. А раз будут скоро новые, то что надо делать со старыми? Правильно. Быстрее тратить, а не кайфовать сидя на долларах. Как это все будет происходить? Точно так, как у нас в 90-е перед рождением гривны. Завалят миллионами и будут растыкивать вам в долг со скидкой. Чтобы потом вы уже выплачивали свои кредиты новыми деньгами, с новым содержанием и смыслом. Да вы и сами понимаете, что эта игра в нули-нули-нули и килотонны бумаги долго продолжаться не может.
Libo написав: Вы радуйтесь перспективе курса в 20 при ПИИ 10 млрд. долларов в год ... Тогда бросите свое копеешное меняльное дело и пойдете на нормальную работу и будете получать $2-$3 тыщи в месяц. Будет всё как в нулевых, но только жирнее и на качественно ином уровне.
Не будет ПИИ 10 млрд долларов в год - это даже не фантазии, это бредни! Не будет и 5 млрд (на фоне 2-3 млрд последние 5 лет).
В целом по кластеру развивающихся экономик - неуклонное падение инвестиций начиная с 2011-го. А о группе развивающихся экономик Европы - вообще позабыли.
Не поможет даже приватизация земли (если это можно назвать "помощью" в том виде, в которой ее готовит Мылованов), пока глобальные тренды не изменятся