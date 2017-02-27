Libo написав: Вы радуйтесь перспективе курса в 20 при ПИИ 10 млрд. долларов в год ... Тогда бросите свое копеешное меняльное дело и пойдете на нормальную работу и будете получать $2-$3 тыщи в месяц. Будет всё как в нулевых, но только жирнее и на качественно ином уровне.
Не будет ПИИ 10 млрд долларов в год - это даже не фантазии, это бредни! Не будет и 5 млрд (на фоне 2-3 млрд последние 5 лет).
В целом по кластеру развивающихся экономик - неуклонное падение инвестиций начиная с 2011-го. А о группе развивающихся экономик Европы - вообще позабыли.
Не поможет даже приватизация земли (если это можно назвать "помощью" в том виде, в которой ее готовит Мылованов), пока глобальные тренды не изменятся
ёрная среда — 16 сентября 1992 года — в этот день произошло резкое удешевление фунта стерлингов. Относительно немецкой марки цена снизилась с 2,77 до 2,70 GBP/DEM (−2,52 %). Относительно доллара США цена снизилась с 1,86 до 1,78 GBP/USD (−4,49 %). В последующие две недели котировки продолжали снижаться.
Ещё 15 сентября Джон Мейджор отменил запланированный визит в Испанию из-за кризиса. Банк Англии делает ряд валютных интервенций. К спекулянтам присоединились многочисленные корпорации, пенсионные фонды, страховые компании.
Многие сорвали куш на падении фунта, но их прибыли остались в тени. Пол Тюдор Джонс или Брюс Ковнер из «Кэкстон корпорейшн» были в числе выигравших главный приз: первый заработал 250, второй примерно 300 млн долларов. Ведущие американские банки, активно оперирующие иностранной валютой, особенно «Сити-корп», «Дж. П. Морган энд Ко» и «Кэмикл Бэнк», тоже остались довольны. Всего же за третий квартал банки заработали дополнительно 800 млн долларов на торговле иностранной валютой. — Роберт Слейтер Сорос: Жизнь , деятельность и деловые секреты величайшего в мире инвестора[1]
16 сентября британский министр финансов Норман Ламонт повысил учётную ставку с 10 до 12 процентов. После открытия американских бирж (13:30 по Лондону) началась новая волна распродаж. Ставку повышают до 15 % (второй раз за день). Однако ни это, ни валютные интервенции остальных европейских центральных банков падение фунта стерлингов остановить не смогли.
В результате к концу сентября курс фунта относительно марки ненадолго стабилизировался на уровне 2,50 GBP/DEM (−11 %) с последующим снижением в октябре до 2,40 GBP/DEM (−14,3 %). В то же время курс фунта относительно доллара стабилизировался ещё позже — лишь в ноябре с зафиксированным минимумом в конце декабря 1992 года. Сорос не проводил операций на этом рынке,[2] но общее падение фунта относительно доллара составило 25 % (с 2,01 до 1,51 GBP/USD). Последствия
Кроме резкого увеличения процентной ставки, правительство Великобритании вынуждено было пойти на девальвацию фунта и выйти из европейской валютной системы (ЕВС) из-за того, что не смогло удержать цену фунта в рамках согласованного ценового коридора. Фунт вернулся к свободно плавающему обменному курсу. По примеру англичан свою валюту из ЕВС вывела также и Италия. Участие Джорджа Сороса Джордж Сорос
Довольно часто обвал связывают с действиями американского финансиста Джорджа Сороса.[3][4][5] Якобы за несколько лет до этого он спланировал операцию, скупал фунты стерлингов небольшими партиями, а затем, используя сформированные валютные резервы, 15 сентября фонд Джорджа Сороса «Квантум» одномоментно продал около 5 млрд фунтов в обмен на 15 млрд немецких марок по курсу 2,82 GBP/DEM. Цена фунта стерлингов устремилась вниз. Последующая обратная покупка подешевевших фунтов через день позволила Джорджу Соросу заработать, по разным оценкам, 1—1,5 млрд долларов.
Эти утверждения содержат в себе ряд противоречий. Простой расчёт показывает, что 1 млрд долларов составляет около 568 млн фунтов (при цене после падения 1,76 GBP/USD имеем 1000 млн / 1,76 = 568,18). Чтобы получить прибыль порядка 1 млрд долларов на обороте 15 млрд немецких марок, цена должна была бы снизиться с 2,82 до 2,548 (15000/2,548 — 15000/2,82 = 567,82 млн фунтов). Но такая цена была достигнута лишь 22 сентября, а не 16-го, то есть сделка должна была бы продолжаться почти неделю, а не 1 день, либо в сделке нужно было задействовать многим больше, чем 5 млрд фунтов. Однако сам Сорос впоследствии признавал, что «Имея акций на семь миллиардов, мы довели объем сделок до десяти миллиардов долларов. Это в полтора раза превосходило сумму всех активов фонда»[2]. Десять миллиардов долларов соответствуют 5 миллиардам фунтов стерлингов по цене до девальвации.
Внимательное сопоставление графика котировок фунта стерлингов относительно немецкой марки с графиком котировок фунта стерлингов относительно доллара США показывает, что реальное обесценивание фунта началось за неделю до сделок Сороса — с 9 сентября фунт начал стремительно дешеветь относительно доллара. Падение фунта стерлингов относительно доллара США 16 сентября 1992 года было значительно сильнее (почти в 2 раза в процентном измерении, см. графики котировок), хотя легендарная сделка Сороса не относилась к рынку фунт/доллар[4][2]. Просто в силу ряда причин (членство Великобритании в европейской валютной системе с установленными валютными коридорами, недавно прошедшие парламентские выборы, снижение уровня промышленного производства) Банк Англии стремился удержать паритет именно к немецкой марке. В то же время из-за перекоса в доходности, в том числе при размещении депозитов, германский валютный рынок стал более привлекательным, чем английский. Спекулянты целую неделю присматривались и анализировали действия английского правительства, которое брало всё новые и новые займы у Германии. Сорос беседовал с Гельмутом Шлезингером, президентом Бундесбанка, и выяснил, что понижение учётных ставок Германия не планирует[2]. Когда стало очевидным, что правительству курс удержать не удастся, спекулянты бросились продавать фунты стерлингов. Сорос был одним из таких спекулянтов, крупным, но не единственным[2].
При этом операции Сороса были сложнее спекуляции фунтами. Он продавал и другие слабые европейские валюты. На 500 миллионов долларов Сорос купил акции английских компаний, потому что после девальвации английской валюты они должны были вырасти в цене. Сорос покупал немецкие и французские облигации и продавал акции. Во всех этих операциях Сорос пользовался значительным кредитом
Когда стало очевидным, что правительству курс удержать не удастся, спекулянты бросились продавать фунты стерлингов. Сорос был одним из таких спекулянтов, крупным, но не единственным[4]. Его операции были сложнее. Он продавал и другие слабые европейские валюты. На 500 миллионов долларов Сорос купил акции английских компаний, потому что после девальвации английской валюты они должны были вырасти в цене.
Многие сорвали куш на падении фунта, но их прибыли остались в тени. Пол Тюдор Джонс или Брюс Ковнер из «Кэкстон корпорейшн» были в числе выигравших главный приз: первый заработал 250, второй примерно 300 млн долларов. Ведущие американские банки, активно оперирующие иностранной валютой, особенно «Сити-корп», «Дж. П. Морган энд Ко» и «Кэмикл Бэнк», тоже остались довольны. Всего же за третий квартал банки заработали дополнительно 800 млн долларов на торговле иностранной валютой.
L написав:Тут не зовсім так: Візьмемо на пальцяк - закладалася реалізація, наприклад, на початку року по 27-28, розрахунок прийшов по 24, а то й вже по 23,хх. Витрати ж типу з/п, енергоносії в гривні зростають, в доларах- ще більше, а конкуренція на світових ринках (особливо як у металургів) жорстка і продукція стає неконкурентноздатною від слова взагалі. Тоді після "закриття" попередніх контрактів зафіксуються збитки (або мін.прибутки -в кращому випадку), а чи будуть заключати нові - це вже буде оцінювати у кожному конкретному випадку власник. Наприклад, у звязку з курсовою невизначеністю, взяти тайм-аут типу скороченого робочого дня і т.д., а можливо, "ну його це гемор. в-цтво- краще вкластися в надприбуткові ОВДП". Тоді з різко зменшеної податкової бази буде менше і ПДФО, і військового збору і ЄСВ (також додаткове навантаження на бюджет, якому доведеться допомагати ПФ) і власне податку з прибутку. Плюс потягнуться суміжні в-цтва і ті, хто отримує бюджетні підряди. Буде мультиплікатор (тільки зворотний) в дії.
Вам і тим, чиї дописи Ви коментували раджу розібратися з чого складається дохідна частина бюджету. З яких податкових і інших платежів він наповнюється. Скільки там доля ПДВ, митних платежів і іншого. З чого сплачуються митні платежі, які безпосередньо залежать від курсу ВКВ НБУ. Що таке відшкодування ПДВ і хто його отримує. Яка принципова різниця між імпортом і експортом на кордоні і відрахування, особливо в бюджет, при цих операціях. Бо з написаного Вами і будівельником, складається враження, що ви зеленої уяви не маєте про те, що описуєте. Будівельникові розрахунки ВТРАТ БЮДЖЕТУ від зміни курсу при ЕКСПОРТІ сг і метпродукції - це просто феєрія якась... І з Ваших роздумів, коли ви трохи розберетеся з питаннями, які я озвучив, побачите, що з Ваших улюблених металургів залишається бюджету, після відшкодування ПДВ, яким вони ще й зловживають в додаток до офшорів. Вивчіть ще питання скільки вони експортують продукції переробки, а скільки просто руди і металобрухту. І чому вони так вперлися і таку істерику підняли, коли їх попросили трохи більше акцизу заплатити державі за варварське використання надр, які народу за конституцією належать. Ну і тоді ж стане зрозуміло, які надходження в бюджет дають інші платники ПДВ (а потім уже решта по важливості ПДФО, військовий і тд, що Ви озвучили) та імпортери...
Вельмишановний пане проффесоре! Прочитавши Ваші настанови, хочу слізно покаятися і зараз же сісти за підручники, викинувши в смітник більше 20 років досвіду ескпортно-імпортної діяльності. Хочу правда зауважити, що з чого сплачуються митні платежі знаю точно краще за Вас, так як ще в молодості пройшов курси митного брокера, тому знаю не тільки як розраховується митна вартість, а й в яку графу ВМД вона вписується. Що таке ПДВ і як змінювався механізм його відшкодування протягом останніх 20 років також не Вам мене вчити - "плавали" при всіх "попередниках", тільки при Азірові неохота було платити, тому частина цього ПДВ ще досі "висить" на 21графі (ну Ви, як спеціаліст широкого профілю, у т.ч. і по ПДВ, відразу зрозумієте, про що я). Замість "улюблених металургів", яких я взяв для прикладу чисто випадково, можете спокійно поставити будь-яку виробничу галузь, де нема монополізму (як в Україні по е/е та газі), а де є жорстка конкуренція на світових ринках. До речі, по тих самих металургах: пропозиція по чорному прокаті вже давно привабливіша типу російська (пишу типу, тому що люди, які в тому "варяться", коли я шукав деякі позиції, ще рік тому попередили, що необхідно бути обережним, так як під видом Росії дуже часто насправді йде Китай, причім не дуже доброї якості).
Realist написав:edvardd тут вже не одноразово говорилось, що п. Данилишин це далеко не той дядько до думки якого потрібно прислуховуватись у питання діяльності НБУ.
Данилишин - доктор экономических наук, несколько лет министр экономики Украины, смысл к нему присушиваться Слушать надо всех, особенно полярные мнения, а выводы для себя может каждый делать свои, имхо.
що п. Данилишин це далеко не той дядько до думки якого потрібно прислуховуватись у питання діяльності НБУ Виділив жирним, що хотів сказати. Про інше я не писав.
Честно говоря мне кажется, что вы шутите Я тоже выделю жирным, что Данилишин - это не бородатый блогер, вещающий из своей хрущевки, а председатель Совета Национального банка Украины (с 25 октября 2016 г.), и не прислушиваться, что говорит председатель Совета НБУ в вопросах деятельности НБУ Можно с чем-то соглашаться, можно не соглашаться, но слушать надо всех, а то будет однобокое понимание действительности.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze написав:Я тоже выделю жирным, что Данилишин - это не бородатый блогер, вещающий из своей хрущевки, а председатель Совета Национального банка Украины (с 25 октября 2016 г.), и не прислушиваться, что говорит председатель Совета НБУ в вопросах деятельности НБУ
И с самого момента назначения в совет он пытается добиться увеличения собственного влияния. Сочетание склонности к командованию экономикой и корыстных мотивов заставляет вносить поправку при восприятии его тезисов.
Около 40 - овгз. Все остальное корпоративные облигации.
Что мешает сделать пузыть и потом выйти? например, так как в этом примере ниже:
Ты разберись сначала, что такое прямые иностранные инвестиции (ПИИ). Это типа станки и оборудование. Спекулятивные валютные операции ничего общего с ними не имеют. И покупка казначейских и корпоративных облигаций тоже. И пузырей с ПИИ не бойся.
freeze написав:Честно говоря мне кажется, что вы шутите Я тоже выделю жирным, что Данилишин - это не бородатый блогер, вещающий из своей хрущевки, а председатель Совета Национального банка Украины (с 25 октября 2016 г.), и не прислушиваться, что говорит председатель Совета НБУ в вопросах деятельности НБУ Можно с чем-то соглашаться, можно не соглашаться, но слушать надо всех, а то будет однобокое понимание действительности.
Приймається. Напевне я однобоко висвітлив свою суб'єктивну точку зору. Я за! "Можно с чем-то соглашаться, можно не соглашаться, но слушать надо всех, а то будет однобокое понимание действительности." Зараз видалю.
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
freeze написав:Я тоже выделю жирным, что Данилишин - это не бородатый блогер, вещающий из своей хрущевки, а председатель Совета Национального банка Украины (с 25 октября 2016 г.), и не прислушиваться, что говорит председатель Совета НБУ в вопросах деятельности НБУ
И с самого момента назначения в совет он пытается добиться увеличения собственного влияния. Сочетание склонности к командованию экономикой и корыстных мотивов заставляет вносить поправку при восприятии его тезисов.
Поправки при восприятии вносить надо, это бесспорно, я часто сам себя поправляю и редактирую Но наблюдая, что Данилишин уже как четвертый год на должности, назначен кстати по персональной квоте Порошенко, и новый Президент тоже не собирается его менять как парламент, видимо то, как он справляется со служебными обязанностями наших президентов устраивало и устраивает.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Верно. Пузырь ПИИ - это большое благо. Из его отдаленных рисков - разве что кризис перепроизводства, но и это - скорее проблема качества менеджмента, нежели серьезная угроза.
Вообще, призрачная теоретическая возможность получить радикальный рост ПИИ есть, но для этого нужно было еще с сентября Гончаруку и Мылованову не вылазить из Китая и США, убеждая собственников производственных мощностей переносить их в Украину, давая все возможные преференции - в буквальном смысле выделяя бесплатно землю, освобождая от налога на прибыль, гарантируя рельсы и автодороги к заводам, гарантируя неприкосновенность бизнеса.
Китай вследствие торговых санкций США становится плохим местом для производства на экспорт. Сегодня в Apple уже анонсировали возможное будущее повышение цен на продукцию из-за введения 15%-ных пошлин на импорт из Китая.
Но, видимо, в BRDO и КМБШ учат только щеки надувать Никто в Кабмине и не думает в этом направлении...