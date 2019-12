Додано: Сер 11 гру, 2019 18:44

Позитив відзначу від зміцнення гривні. Є зменшення цін на імпортовані лікарські препарати (нові партії, можливо). Десь -10%.

“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”

― George Orwell