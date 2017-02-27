Около 40 - овгз. Все остальное корпоративные облигации.
Что мешает сделать пузыть и потом выйти? например, так как в этом примере ниже:
Ты разберись сначала, что такое прямые иностранные инвестиции (ПИИ). Это типа станки и оборудование. Спекулятивные валютные операции ничего общего с ними не имеют. И покупка казначейских и корпоративных облигаций тоже. И пузырей с ПИИ не бойся.
В России список где 50-100 предприятий обанкротились и 300ляров$ отмыли америкосы через Дойчебанк корп америкас в Латвии
+ в прямые инвестиции входит понятие "пакет акции" или "контрольный пакет акций", все предприятие сразу а не его часть. Я послушал видео Эрика и Александра на youtube и сразу поумнел
Можно взять кредит и контрольный пакет акций, потом продать или купить мертвые души и отмыть с небольшой потерей.
Востаннє редагувалось proftpd66 в Сер 11 гру, 2019 19:05, всього редагувалось 5 разів.
Четвертый "провал" по курсу с начала ноября с 3-5 дневной стабилизацией. https://charts.finance.ua/ua/currency/cash/-/0/usd Плавно идем дальше (небольшие откаты нихто не отменял)... В свете овгзешек - 2 ярда - маловато, 6 ярдов -много. 4.4. стабильность Значит,пока, боковик с последующим...
Востаннє редагувалось дарий в Сер 11 гру, 2019 19:23, всього редагувалось 4 разів.
Около 40 - овгз. Все остальное корпоративные облигации.
Что мешает сделать пузыть и потом выйти? например, так как в этом примере ниже:
Ты разберись сначала, что такое прямые иностранные инвестиции (ПИИ). Это типа станки и оборудование. Спекулятивные валютные операции ничего общего с ними не имеют. И покупка казначейских и корпоративных облигаций тоже. И пузырей с ПИИ не бойся.
В России список где 50-100 предприятий обанкротились и 300ляров$ отмыли америкосы через Дойчебанк корп америкас в Латвии
+ в прямые инвестиции входит понятие "пакет акции" или "контрольный пакет акций", все предприятие сразу а не его часть. Я послушал видео на youtube и сразу поумнел
Можно взять кредит и контрольный пакет, потом продать или купить мертвые души и отмыть с небольшой потерей.
Как то себя не уважать , лицезреть этот х*й (член).
Libo написав:Точно так, как у нас в 90-е перед рождением гривны. Завалят миллионами и будут растыкивать вам в долг со скидкой. Чтобы потом вы уже выплачивали свои кредиты новыми деньгами, с новым содержанием и смыслом. Да вы и сами понимаете, что эта игра в нули-нули-нули и килотонны бумаги долго продолжаться не может.
Ну, Либо,иногда, на поворотах заносит, но,то таке... Не то щас время (пока, по крайней мере).