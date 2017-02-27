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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2999300030013002

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 418
Не нижче 24.50
51%
213
24.25 - 24.49
6%
24
24.00 - 24.24
12%
51
23.75 - 23.99
6%
24
23.50 - 23.74
5%
22
23.25 - 23.49
3%
11
23.00 - 23.24
4%
18
Нижче 23.00
13%
55
Всього голосів : 418
Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 18:53

  Libo написав:
  proftpd66 написав:в Турции 220млрд$

Около 40 - овгз. Все остальное корпоративные облигации.

Что мешает сделать пузыть и потом выйти? например, так как в этом примере ниже:



Ты разберись сначала, что такое прямые иностранные инвестиции (ПИИ). Это типа станки и оборудование. :lol: Спекулятивные валютные операции ничего общего с ними не имеют. И покупка казначейских и корпоративных облигаций тоже. И пузырей с ПИИ не бойся. :lol:

В России список где 50-100 предприятий обанкротились и 300ляров$ отмыли америкосы через Дойчебанк корп америкас в Латвии

+ в прямые инвестиции входит понятие "пакет акции" или "контрольный пакет акций", все предприятие сразу а не его часть. Я послушал видео Эрика и Александра на youtube и сразу поумнел :)

Можно взять кредит и контрольный пакет акций, потом продать или купить мертвые души и отмыть с небольшой потерей.
Востаннє редагувалось proftpd66 в Сер 11 гру, 2019 19:05, всього редагувалось 5 разів.
proftpd66
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 18:59

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Четвертый "провал" по курсу с начала ноября с 3-5 дневной стабилизацией.
https://charts.finance.ua/ua/currency/cash/-/0/usd
Плавно идем дальше (небольшие откаты нихто не отменял)... 8)
В свете овгзешек - 2 ярда - маловато, 6 ярдов -много.
4.4. стабильность :D
Значит,пока, боковик с последующим... :roll:
Востаннє редагувалось дарий в Сер 11 гру, 2019 19:23, всього редагувалось 4 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 19:01

  proftpd66 написав:
  Libo написав:
  proftpd66 написав:в Турции 220млрд$

Около 40 - овгз. Все остальное корпоративные облигации.

Что мешает сделать пузыть и потом выйти? например, так как в этом примере ниже:



Ты разберись сначала, что такое прямые иностранные инвестиции (ПИИ). Это типа станки и оборудование. :lol: Спекулятивные валютные операции ничего общего с ними не имеют. И покупка казначейских и корпоративных облигаций тоже. И пузырей с ПИИ не бойся. :lol:

В России список где 50-100 предприятий обанкротились и 300ляров$ отмыли америкосы через Дойчебанк корп америкас в Латвии

+ в прямые инвестиции входит понятие "пакет акции" или "контрольный пакет акций", все предприятие сразу а не его часть. Я послушал видео на youtube и сразу поумнел :)

Можно взять кредит и контрольный пакет, потом продать или купить мертвые души и отмыть с небольшой потерей.

Как то себя не уважать , лицезреть этот х*й (член).
Vadim V
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 19:27

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Libo написав:Точно так, как у нас в 90-е перед рождением гривны. Завалят миллионами и будут растыкивать вам в долг со скидкой. Чтобы потом вы уже выплачивали свои кредиты новыми деньгами, с новым содержанием и смыслом.
Да вы и сами понимаете, что эта игра в нули-нули-нули и килотонны бумаги долго продолжаться не может.

Ну, Либо,иногда, на поворотах заносит, но,то таке...
Не то щас время (пока, по крайней мере). :D
дарий
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  #<1 ... 2999300030013002
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