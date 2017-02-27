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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 30003001300230033004>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 419
Не нижче 24.50
51%
213
24.25 - 24.49
6%
24
24.00 - 24.24
12%
51
23.75 - 23.99
6%
24
23.50 - 23.74
5%
22
23.25 - 23.49
3%
11
23.00 - 23.24
5%
19
Нижче 23.00
13%
55
Всього голосів : 419
Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 18:53

  Libo написав:
  proftpd66 написав:в Турции 220млрд$

Около 40 - овгз. Все остальное корпоративные облигации.

Что мешает сделать пузыть и потом выйти? например, так как в этом примере ниже:



Ты разберись сначала, что такое прямые иностранные инвестиции (ПИИ). Это типа станки и оборудование. :lol: Спекулятивные валютные операции ничего общего с ними не имеют. И покупка казначейских и корпоративных облигаций тоже. И пузырей с ПИИ не бойся. :lol:

В России список где 50-100 предприятий обанкротились и 300ляров$ отмыли америкосы через Дойчебанк корп америкас в Латвии

+ в прямые инвестиции входит понятие "пакет акции" или "контрольный пакет акций", все предприятие сразу а не его часть. Я послушал видео Эрика и Александра на youtube и сразу поумнел :)

Можно взять кредит и контрольный пакет акций, потом продать или купить мертвые души и отмыть с небольшой потерей.
Востаннє редагувалось proftpd66 в Сер 11 гру, 2019 19:05, всього редагувалось 5 разів.
proftpd66
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 18:59

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Четвертый "провал" по курсу с начала ноября с 3-5 дневной стабилизацией.
https://charts.finance.ua/ua/currency/cash/-/0/usd
Плавно идем дальше (небольшие откаты нихто не отменял)... 8)
В свете овгзешек - 2 ярда - маловато, 6 ярдов -много.
4.4. стабильность :D
Значит,пока, боковик с последующим... :roll:
Востаннє редагувалось дарий в Сер 11 гру, 2019 19:23, всього редагувалось 4 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 19:01

  proftpd66 написав:
  Libo написав:
  proftpd66 написав:в Турции 220млрд$

Около 40 - овгз. Все остальное корпоративные облигации.

Что мешает сделать пузыть и потом выйти? например, так как в этом примере ниже:



Ты разберись сначала, что такое прямые иностранные инвестиции (ПИИ). Это типа станки и оборудование. :lol: Спекулятивные валютные операции ничего общего с ними не имеют. И покупка казначейских и корпоративных облигаций тоже. И пузырей с ПИИ не бойся. :lol:

В России список где 50-100 предприятий обанкротились и 300ляров$ отмыли америкосы через Дойчебанк корп америкас в Латвии

+ в прямые инвестиции входит понятие "пакет акции" или "контрольный пакет акций", все предприятие сразу а не его часть. Я послушал видео на youtube и сразу поумнел :)

Можно взять кредит и контрольный пакет, потом продать или купить мертвые души и отмыть с небольшой потерей.

Как то себя не уважать , лицезреть этот х*й (член).
Vadim V
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 19:27

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Libo написав:Точно так, как у нас в 90-е перед рождением гривны. Завалят миллионами и будут растыкивать вам в долг со скидкой. Чтобы потом вы уже выплачивали свои кредиты новыми деньгами, с новым содержанием и смыслом.
Да вы и сами понимаете, что эта игра в нули-нули-нули и килотонны бумаги долго продолжаться не может.

Ну, Либо,иногда, на поворотах заносит, но,то таке...
Не то щас время (пока, по крайней мере). :D
дарий
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 19:37

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  zzzzzz написав:Кор.счета сегодня выросли сразу на 15 млрд в основном засчет сокращения овернайтов на 12 млрд

НБУ жестко валюту выкупает.
Вчера 65, позавчера 70 млн.


Мабуть и правильно! Внешние погасим, внутренние нарастим, но, уже ,под меньший процент...
Глядишь, и сработает таки Пирамида!
Колебания коррсчетов уже не должны вызывать паники...
Да, еще возвраты по НДС... :( :oops:
Схема продумана и рассчитана не вчера.
Пока она работает. :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 19:48

  L написав:Вельмишановний пане проффесоре!
Прочитавши Ваші настанови,

Не спорьте с графоманов. Вступая в диалог, вы лишь даёте ему лишний повод накнопать пару тыщ знаков о чем угодно.
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 19:48

  Mazay256 написав:Мне интереснее всего у ДС было читать про международные рынки. Сейчас здесь по этой теме вообще пусто

Когда-то в свое время заметил, что ДС в своих вечерних обзорах в международной части использует материалы аналитика ВТБ Алексея Михеева (думаю, на договорной основе). Вот, к примеру, вчерашний обзор.

"10 декабря 2019 года 18:35

В декабре вероятно заметное ослабление доллара и рост пары евро-доллар в район отметки 1,14, говорится в комментарии начальника аналитического отдела ВТБ Капитал Форекс Алексея Михеева.
Больше месяца пара евро-доллар находится между 1,10-1,11, но на этой неделе ожидается выход пары из боковика. Несмотря на то, что в начале декабря пара уверенно отскочила от отметки 1,10, удержать взятый темп ей не удалось, отметка 1,11 устояла, и волатильность опять упала. Во многом доллару оказал поддержку выход сильных данных по рынку труда в США за ноябрь в пятницу.
Рынок на этой неделе ждет целый ряд важнейших событий. В среду состоится заседание ФРС, в четверг - заседание ЕЦБ, а также пройдут парламентские выборы в Великобритании. По итогам заседания ФРС регулятор опубликует обновленные прогнозные материалы, по которым станет ясно, как представители ФРС видят дальнейшую траекторию изменения ставки. Заседание ЕЦБ важно тем, что будет первым, проведенным Кристин Лагард в качестве главы центробанка. Однако, скорее всего, ни одно из этих событий не станет само по себе поводом для движения рынка.
Победа Консервативной партии Великобритании на выборах в четверг широко ожидаема и должна быть заложена в курс фунта стерлингов.
"Считаем, что сейчас ориентироваться нужно не на локальные события, а на политику ФРС и Казначейства США, - указывает эксперт ВТБ Капитал Форекс. - ФРС наращивает баланс со скоростью 60 млрд. долл. в месяц за счет покупки векселей и таким образом выбрасывает на рынок ликвидность. Ранее это компенсировалось тем, что Казначейство США через размещение долга забирало с рынка ликвидность, но в декабре объемы привлечения долга были сильно снижены".
На этой неделе по векселям на две даты приходится чистое погашение на очень крупные объемы в 19,84 и 18 млрд долл., отмечает Алексей Михеев Однако также проходит очередная серия размещений нот, и по ним чистое привлечение составляет 54 млрд долл. "Итого чистое привлечение за эту неделю составит 54-19,84-18=16,16 млрд долл. Но это небольшой объем по сравнению с октябрем и ноябрем, когда за неделю с рынка Казначейство США могло забрать 50 млрд. долл. и больше. На фоне низкой активности Казначейства США по наращиванию долга и производимого ФРС квази-количественного смягчения мы ждем в декабре заметного ослабления доллара и роста пары евро-доллар в район отметки 1,14", - заключает эксперт ВТБ Капитал Форекс."
AlexxK
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 19:54

Re: Валютный рынок в контексте ДС

https://www.unian.ua/economics/finance/ ... spert.html
Трибуны дружно скандируют: "Па-ни-жай!"
matroSkin
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 19:55

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  дядя Caша написав:Всем привет!

Сегодняшние торги безналичным долларом на отечественном валютном межбанке стартовали много выше вчерашнего закрытия: 5.048/5.058 UAH/USD.

:( ...........
Vadim V
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 19:57

  lapay написав:
  Libo написав:Почему тебе сегодня надо обязательно дать в долг корешу эту сотку с убытком для себя, просишь его вернуть тебе через 5 лет 80, и тебе это выгодно? А не просто положить эту сотку под матрас и хранить её 5 лет целой и невредимой?

Чувак чуваку дасть таку позику тільки під хитру заставу, а банк чуваку може, якщо центробанк бере під від'ємні відсотки.
https://www.bbc.com/ukrainian/news-49420405
Jyske Bank може розмістити вільні кошти на депозиті під мінус 0,65% річних (під такий відсоток гроші приймає данський центробанк), і йому вигідніше віддати їх в іпотеку під мінус 0,5% - втрати будуть меншими.

Банк позичить у центрального банку під -0.5% та розмістить під -0.25%, а на різницю буде мати дохід
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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