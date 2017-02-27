Додано: Сер 11 гру, 2019 19:48

Mazay256 написав: Мне интереснее всего у ДС было читать про международные рынки. Сейчас здесь по этой теме вообще пусто Мне интереснее всего у ДС было читать про международные рынки. Сейчас здесь по этой теме вообще пусто

Когда-то в свое время заметил, что ДС в своих вечерних обзорах в международной части использует материалы аналитика ВТБ Алексея Михеева (думаю, на договорной основе). Вот, к примеру, вчерашний обзор."10 декабря 2019 года 18:35В декабре вероятно заметное ослабление доллара и рост пары евро-доллар в район отметки 1,14, говорится в комментарии начальника аналитического отдела ВТБ Капитал Форекс Алексея Михеева.Больше месяца пара евро-доллар находится между 1,10-1,11, но на этой неделе ожидается выход пары из боковика. Несмотря на то, что в начале декабря пара уверенно отскочила от отметки 1,10, удержать взятый темп ей не удалось, отметка 1,11 устояла, и волатильность опять упала. Во многом доллару оказал поддержку выход сильных данных по рынку труда в США за ноябрь в пятницу.Рынок на этой неделе ждет целый ряд важнейших событий. В среду состоится заседание ФРС, в четверг - заседание ЕЦБ, а также пройдут парламентские выборы в Великобритании. По итогам заседания ФРС регулятор опубликует обновленные прогнозные материалы, по которым станет ясно, как представители ФРС видят дальнейшую траекторию изменения ставки. Заседание ЕЦБ важно тем, что будет первым, проведенным Кристин Лагард в качестве главы центробанка. Однако, скорее всего, ни одно из этих событий не станет само по себе поводом для движения рынка.Победа Консервативной партии Великобритании на выборах в четверг широко ожидаема и должна быть заложена в курс фунта стерлингов."Считаем, что сейчас ориентироваться нужно не на локальные события, а на политику ФРС и Казначейства США, - указывает эксперт ВТБ Капитал Форекс. - ФРС наращивает баланс со скоростью 60 млрд. долл. в месяц за счет покупки векселей и таким образом выбрасывает на рынок ликвидность. Ранее это компенсировалось тем, что Казначейство США через размещение долга забирало с рынка ликвидность, но в декабре объемы привлечения долга были сильно снижены".На этой неделе по векселям на две даты приходится чистое погашение на очень крупные объемы в 19,84 и 18 млрд долл., отмечает Алексей Михеев Однако также проходит очередная серия размещений нот, и по ним чистое привлечение составляет 54 млрд долл. "Итого чистое привлечение за эту неделю составит 54-19,84-18=16,16 млрд долл. Но это небольшой объем по сравнению с октябрем и ноябрем, когда за неделю с рынка Казначейство США могло забрать 50 млрд. долл. и больше. На фоне низкой активности Казначейства США по наращиванию долга и производимого ФРС квази-количественного смягчения мы ждем в декабре заметного ослабления доллара и роста пары евро-доллар в район отметки 1,14", - заключает эксперт ВТБ Капитал Форекс."