lapay написав: Libo написав: Почему тебе сегодня надо обязательно дать в долг корешу эту сотку с убытком для себя, просишь его вернуть тебе через 5 лет 80, и тебе это выгодно? А не просто положить эту сотку под матрас и хранить её 5 лет целой и невредимой? Почему тебе сегодня надо обязательно дать в долг корешу эту сотку с убытком для себя, просишь его вернуть тебе через 5 лет 80, и тебе это выгодно? А не просто положить эту сотку под матрас и хранить её 5 лет целой и невредимой?

Чувак чуваку дасть таку позику тільки під хитру заставу, а банк чуваку може, якщо центробанк бере під від'ємні відсотки.

https://www.bbc.com/ukrainian/news-49420405

Jyske Bank може розмістити вільні кошти на депозиті під мінус 0,65% річних (під такий відсоток гроші приймає данський центробанк), і йому вигідніше віддати їх в іпотеку під мінус 0,5% - втрати будуть меншими. Чувак чуваку дасть таку позику тільки під хитру заставу, а банк чуваку може, якщо центробанк бере під від'ємні відсотки.Jyske Bank може розмістити вільні кошти на депозиті під мінус 0,65% річних (під такий відсоток гроші приймає данський центробанк), і йому вигідніше віддати їх в іпотеку під мінус 0,5% - втрати будуть меншими.

Банк позичить у центрального банку під -0.5% та розмістить під -0.25%, а на різницю буде мати дохід Банк позичить у центрального банку під -0.5% та розмістить під -0.25%, а на різницю буде мати дохід

