Libo написав:Точно так, как у нас в 90-е перед рождением гривны. Завалят миллионами и будут растыкивать вам в долг со скидкой. Чтобы потом вы уже выплачивали свои кредиты новыми деньгами, с новым содержанием и смыслом. Да вы и сами понимаете, что эта игра в нули-нули-нули и килотонны бумаги долго продолжаться не может.
Ну, Либо,иногда, на поворотах заносит, но,то таке... Не то щас время (пока, по крайней мере).
Почему заносит? За нами же стоят серьезные капиталы и мы должны мыслить уже не как дожить до следующей получки, а категориями следующего десятилетия ... Задача - как сойти с финансового поезда на предпоследней остановке, прежде чем он пойдет под откос ... В этом плане важно внимательно проанализировать как это тогда было (СССР/Росиия, колонка 1 - год; 2 - ср.з/п; 3 - в кг картошки; 4 - в $ по офиц. курсу):
1985 173,95 1160 246,73 1986 179 1193 236,14 1987 185,01 1233 276,13 1988 199,79 1250 344,46 1989 217,74 1211 359,31 1990 248,40 621 409,22 1991 (апрель) 495,40 219 341,66 1992 5995 172 23,96 1993 58663 243 140,67 1994 220351 240 66,85 1995 472392 251 130,38 1996 845651 476 181,39 1997 982156 545 176,58 1998 1051,5 299 80,22 1999 1522,6 272 73,69 Человечеству предстоит более драматичный переход к новой парадигме и новому укладу. У нас уже не будет спасительного доллара. На этот раз нас будут спасать только золото, серебро, бриллианты ... И п., как и тогда, подкрадывается незаметно ... А пока срочно решайте свой квартирный вопрос.
Libo написав:За нами же стоят серьезные капиталы и мы должны мыслить уже не как дожить до следующей получки, а категориями следующего десятилетия ... Задача - как сойти с финансового поезда на предпоследней остановке, прежде чем он пойдет под откос ...
Libo бриллианты, это уже что то новое, но пока рано, разве что голубые и розовые бриллианты За 2019 г. продажа алмазов «Алросы» и De Beers упадет на 25 и 31% соответственно. Это связано с замедлением спроса на крупнейших рынках – Китая и США – и образованием избыточных запасов ювелирных украшений у ритейлеров, поясняют эксперты. Великая депрессия привела к резкому падению цен на алмазы....
Libo написав:Почему тебе сегодня надо обязательно дать в долг корешу эту сотку с убытком для себя, просишь его вернуть тебе через 5 лет 80, и тебе это выгодно? А не просто положить эту сотку под матрас и хранить её 5 лет целой и невредимой?
Чувак чуваку дасть таку позику тільки під хитру заставу, а банк чуваку може, якщо центробанк бере під від'ємні відсотки. https://www.bbc.com/ukrainian/news-49420405 Jyske Bank може розмістити вільні кошти на депозиті під мінус 0,65% річних (під такий відсоток гроші приймає данський центробанк), і йому вигідніше віддати їх в іпотеку під мінус 0,5% - втрати будуть меншими.
Такое объснение действительно имеет место, мол, пусть пипл берет деньги и покупает товар сегодня, чтоб именно сегодня экономика работала. Типа как скидка на товар. Но за счет не производителя, а процентщика ... Т.е. процентщика - двигателя капитализма - устраняют. Он же не сможет работать при отрицательной стоимости денег, как не может работать производитель при отрицательной стоимости товара. А что делал процентщик? Он делал деньги из воздуха. А значит будет что? А значит деньги больше не будут делать из воздуха. А раз больше деньги будут не воздуха, то значит это будут уже новые деньги. А раз будут скоро новые, то что надо делать со старыми? Правильно. Быстрее тратить, а не кайфовать сидя на долларах. Как это все будет происходить? Точно так, как у нас в 90-е перед рождением гривны. Завалят миллионами и будут растыкивать вам в долг со скидкой. Чтобы потом вы уже выплачивали свои кредиты новыми деньгами, с новым содержанием и смыслом. Да вы и сами понимаете, что эта игра в нули-нули-нули и килотонны бумаги долго продолжаться не может.
Libo написав:Почему тебе сегодня надо обязательно дать в долг корешу эту сотку с убытком для себя, просишь его вернуть тебе через 5 лет 80, и тебе это выгодно? А не просто положить эту сотку под матрас и хранить её 5 лет целой и невредимой?
Чувак чуваку дасть таку позику тільки під хитру заставу, а банк чуваку може, якщо центробанк бере під від'ємні відсотки. https://www.bbc.com/ukrainian/news-49420405 Jyske Bank може розмістити вільні кошти на депозиті під мінус 0,65% річних (під такий відсоток гроші приймає данський центробанк), і йому вигідніше віддати їх в іпотеку під мінус 0,5% - втрати будуть меншими.
Всё равно - в глобальном масштабе это полный абсурд. Как и вся современная финансово-экономическая система.
Быть «воинствующим меньшинством» не проблема, если так тебя называет временно главенствующее ничтожество
Libo написав:Почему тебе сегодня надо обязательно дать в долг корешу эту сотку с убытком для себя, просишь его вернуть тебе через 5 лет 80, и тебе это выгодно? А не просто положить эту сотку под матрас и хранить её 5 лет целой и невредимой?
Чувак чуваку дасть таку позику тільки під хитру заставу, а банк чуваку може, якщо центробанк бере під від'ємні відсотки. https://www.bbc.com/ukrainian/news-49420405 Jyske Bank може розмістити вільні кошти на депозиті під мінус 0,65% річних (під такий відсоток гроші приймає данський центробанк), і йому вигідніше віддати їх в іпотеку під мінус 0,5% - втрати будуть меншими.
Всё равно - в глобальном масштабе это полный абсурд. Как и вся современная финансово-экономическая система.
Почему? Дефляция же не является абсурдом?
Не спрашивай, по ком гудит трансформатор. Это глупый вопрос; он гудит сам по себе. Томаса Санкару - в каждую страну