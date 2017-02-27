RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3001300230033004>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 419
Не нижче 24.50
51%
213
24.25 - 24.49
6%
24
24.00 - 24.24
12%
51
23.75 - 23.99
6%
24
23.50 - 23.74
5%
22
23.25 - 23.49
3%
11
23.00 - 23.24
5%
19
Нижче 23.00
13%
55
Всього голосів : 419
Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 19:57

  дарий написав:
  Libo написав:Точно так, как у нас в 90-е перед рождением гривны. Завалят миллионами и будут растыкивать вам в долг со скидкой. Чтобы потом вы уже выплачивали свои кредиты новыми деньгами, с новым содержанием и смыслом.
Да вы и сами понимаете, что эта игра в нули-нули-нули и килотонны бумаги долго продолжаться не может.

Ну, Либо,иногда, на поворотах заносит, но,то таке...
Не то щас время (пока, по крайней мере). :D


Почему заносит?
За нами же стоят серьезные капиталы и мы должны мыслить уже не как дожить до следующей получки, а категориями следующего десятилетия ... Задача - как сойти с финансового поезда на предпоследней остановке, прежде чем он пойдет под откос ... :?
В этом плане важно внимательно проанализировать как это тогда было (СССР/Росиия, колонка 1 - год; 2 - ср.з/п; 3 - в кг картошки; 4 - в $ по офиц. курсу):

1985 173,95 1160 246,73
1986 179 1193 236,14
1987 185,01 1233 276,13
1988 199,79 1250 344,46
1989 217,74 1211 359,31
1990 248,40 621 409,22
1991 (апрель) 495,40 219 341,66
1992 5995 172 23,96
1993 58663 243 140,67
1994 220351 240 66,85
1995 472392 251 130,38
1996 845651 476 181,39
1997 982156 545 176,58
1998 1051,5 299 80,22
1999 1522,6 272 73,69
Человечеству предстоит более драматичный переход к новой парадигме и новому укладу. У нас уже не будет спасительного доллара. На этот раз нас будут спасать только золото, серебро, бриллианты ... :idea:
И п., как и тогда, подкрадывается незаметно ... :arrow:
А пока срочно решайте свой квартирный вопрос. :idea:
Libo
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 7536
З нами з: 14.11.11
Подякував: 320 раз.
Подякували: 3746 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 19:58

  matroSkin написав:Трибуны дружно скандируют: "Па-ни-жай!"
Та шо там панижать?!
НБУ купил в ноябре 898 миллионов долларов - это около 10% месячного объема торгов. Вот и считайте: 24-10% = 21.6 Вуаля!
Востаннє редагувалось asti в Сер 11 гру, 2019 19:59, всього редагувалось 1 раз.
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
Повідомлень: 1568
З нами з: 24.11.12
Подякував: 42 раз.
Подякували: 224 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 19:58

повезло польше...

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен выделяет 100 миллиардов евро (130 миллиардов долларов) странам ЕС со слабой экономикой, которые планируют сократить выбросы углекислого газа.
edvardd
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5669
З нами з: 20.11.08
Подякував: 73 раз.
Подякували: 1406 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 20:02

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Libo написав:За нами же стоят серьезные капиталы и мы должны мыслить уже не как дожить до следующей получки, а категориями следующего десятилетия ... Задача - как сойти с финансового поезда на предпоследней остановке, прежде чем он пойдет под откос ...


У нас же остаются ложки!
:mrgreen:

Поборемо!
дарий
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1492
З нами з: 21.01.17
Подякував: 791 раз.
Подякували: 212 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 20:11

Libo
бриллианты, это уже что то новое, но пока рано, разве что голубые и розовые бриллианты
За 2019 г. продажа алмазов «Алросы» и De Beers упадет на 25 и 31% соответственно. Это связано с замедлением спроса на крупнейших рынках – Китая и США – и образованием избыточных запасов ювелирных украшений у ритейлеров, поясняют эксперты. Великая депрессия привела к резкому падению цен на алмазы....
edvardd
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5669
З нами з: 20.11.08
Подякував: 73 раз.
Подякували: 1406 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 20:12

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Libo написав:А пока срочно решайте свой квартирный вопрос.
\

Вы мне недорого предлагаете дом на своей Новой Родине?
дарий
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1492
З нами з: 21.01.17
Подякував: 791 раз.
Подякували: 212 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 20:13

  edvardd написав:Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен выделяет 100 миллиардов евро (130 миллиардов долларов) странам ЕС со слабой экономикой, которые планируют сократить выбросы углекислого газа.

Грета Тунберг теперь успокоится.
Ловко придумали про этот углекислый газ.
Как мы когда-то с нашими дорогами и возмещением НДС.
Но они мыслят глобально и им надо освоить триллионы.
:lol: :lol: :lol:
Libo
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 7536
З нами з: 14.11.11
Подякував: 320 раз.
Подякували: 3746 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 20:19

  Libo написав:
  lapay написав:
  Libo написав:Почему тебе сегодня надо обязательно дать в долг корешу эту сотку с убытком для себя, просишь его вернуть тебе через 5 лет 80, и тебе это выгодно? А не просто положить эту сотку под матрас и хранить её 5 лет целой и невредимой?

Чувак чуваку дасть таку позику тільки під хитру заставу, а банк чуваку може, якщо центробанк бере під від'ємні відсотки.
https://www.bbc.com/ukrainian/news-49420405
Jyske Bank може розмістити вільні кошти на депозиті під мінус 0,65% річних (під такий відсоток гроші приймає данський центробанк), і йому вигідніше віддати їх в іпотеку під мінус 0,5% - втрати будуть меншими.


Такое объснение действительно имеет место, мол, пусть пипл берет деньги и покупает товар сегодня, чтоб именно сегодня экономика работала. Типа как скидка на товар. Но за счет не производителя, а процентщика ...
Т.е. процентщика - двигателя капитализма - устраняют. Он же не сможет работать при отрицательной стоимости денег, как не может работать производитель при отрицательной стоимости товара.
А что делал процентщик?
Он делал деньги из воздуха.
А значит будет что?
А значит деньги больше не будут делать из воздуха.
А раз больше деньги будут не воздуха, то значит это будут уже новые деньги.
А раз будут скоро новые, то что надо делать со старыми?
Правильно.
Быстрее тратить, а не кайфовать сидя на долларах.
Как это все будет происходить?
Точно так, как у нас в 90-е перед рождением гривны. Завалят миллионами и будут растыкивать вам в долг со скидкой. Чтобы потом вы уже выплачивали свои кредиты новыми деньгами, с новым содержанием и смыслом.
Да вы и сами понимаете, что эта игра в нули-нули-нули и килотонны бумаги долго продолжаться не может.
8) 8) 8)

Зеро логіки
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 16861
З нами з: 09.03.14
Подякував: 984 раз.
Подякували: 1019 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 20:23

  lapay написав:
  Libo написав:Почему тебе сегодня надо обязательно дать в долг корешу эту сотку с убытком для себя, просишь его вернуть тебе через 5 лет 80, и тебе это выгодно? А не просто положить эту сотку под матрас и хранить её 5 лет целой и невредимой?

Чувак чуваку дасть таку позику тільки під хитру заставу, а банк чуваку може, якщо центробанк бере під від'ємні відсотки.
https://www.bbc.com/ukrainian/news-49420405
Jyske Bank може розмістити вільні кошти на депозиті під мінус 0,65% річних (під такий відсоток гроші приймає данський центробанк), і йому вигідніше віддати їх в іпотеку під мінус 0,5% - втрати будуть меншими.

Всё равно - в глобальном масштабе это полный абсурд.
Как и вся современная финансово-экономическая система.
Быть «воинствующим меньшинством» не проблема, если так тебя называет временно главенствующее ничтожество
Starikan
2
 
Повідомлень: 16494
З нами з: 12.10.11
Подякував: 1597 раз.
Подякували: 2547 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 20:28

  Starikan написав:
  lapay написав:
  Libo написав:Почему тебе сегодня надо обязательно дать в долг корешу эту сотку с убытком для себя, просишь его вернуть тебе через 5 лет 80, и тебе это выгодно? А не просто положить эту сотку под матрас и хранить её 5 лет целой и невредимой?

Чувак чуваку дасть таку позику тільки під хитру заставу, а банк чуваку може, якщо центробанк бере під від'ємні відсотки.
https://www.bbc.com/ukrainian/news-49420405
Jyske Bank може розмістити вільні кошти на депозиті під мінус 0,65% річних (під такий відсоток гроші приймає данський центробанк), і йому вигідніше віддати їх в іпотеку під мінус 0,5% - втрати будуть меншими.

Всё равно - в глобальном масштабе это полный абсурд.
Как и вся современная финансово-экономическая система.

Почему? Дефляция же не является абсурдом?
Не спрашивай, по ком гудит трансформатор. Это глупый вопрос; он гудит сам по себе.
Томаса Санкару - в каждую страну
Навуходоносор
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2437
З нами з: 21.09.13
Подякував: 788 раз.
Подякували: 931 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 3001300230033004>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: дарий і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1634, 1635, 1636
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
16351 2001990
Переглянути останнє повідомлення
Сер 11 гру, 2019 15:56
TylerTruman_
Валютный рынок в мире 1 ... 674, 675, 676
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6751 1485252
Переглянути останнє повідомлення
Пон 09 гру, 2019 10:15
ЛОБ
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 31, 32, 33
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
328 45973
Переглянути останнє повідомлення
Нед 01 гру, 2019 21:59
yama

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (16123)
11.12.2019 21:03
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.