Libo написав:

lapay написав: Libo написав: Почему тебе сегодня надо обязательно дать в долг корешу эту сотку с убытком для себя, просишь его вернуть тебе через 5 лет 80, и тебе это выгодно? А не просто положить эту сотку под матрас и хранить её 5 лет целой и невредимой? Почему тебе сегодня надо обязательно дать в долг корешу эту сотку с убытком для себя, просишь его вернуть тебе через 5 лет 80, и тебе это выгодно? А не просто положить эту сотку под матрас и хранить её 5 лет целой и невредимой?

Чувак чуваку дасть таку позику тільки під хитру заставу, а банк чуваку може, якщо центробанк бере під від'ємні відсотки.

https://www.bbc.com/ukrainian/news-49420405

Jyske Bank може розмістити вільні кошти на депозиті під мінус 0,65% річних (під такий відсоток гроші приймає данський центробанк), і йому вигідніше віддати їх в іпотеку під мінус 0,5% - втрати будуть меншими. Чувак чуваку дасть таку позику тільки під хитру заставу, а банк чуваку може, якщо центробанк бере під від'ємні відсотки.Jyske Bank може розмістити вільні кошти на депозиті під мінус 0,65% річних (під такий відсоток гроші приймає данський центробанк), і йому вигідніше віддати їх в іпотеку під мінус 0,5% - втрати будуть меншими.

Такое объснение действительно имеет место, мол, пусть пипл берет деньги и покупает товар сегодня, чтоб именно сегодня экономика работала. Типа как скидка на товар. Но за счет не производителя, а процентщика ...Т.е. процентщика - двигателя капитализма - устраняют. Он же не сможет работать при отрицательной стоимости денег, как не может работать производитель при отрицательной стоимости товара.А что делал процентщик?Он делал деньги из воздуха.А значит будет что?А значит деньги больше не будут делать из воздуха.А раз больше деньги будут не воздуха, то значит это будут уже новые деньги.А раз будут скоро новые, то что надо делать со старыми?Правильно.Быстрее тратить, а не кайфовать сидя на долларах.Как это все будет происходить?Точно так, как у нас в 90-е перед рождением гривны. Завалят миллионами и будут растыкивать вам в долг со скидкой. Чтобы потом вы уже выплачивали свои кредиты новыми деньгами, с новым содержанием и смыслом.Да вы и сами понимаете, что эта игра в нули-нули-нули и килотонны бумаги долго продолжаться не может.