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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3001300230033004

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 419
Не нижче 24.50
51%
213
24.25 - 24.49
6%
24
24.00 - 24.24
12%
51
23.75 - 23.99
6%
24
23.50 - 23.74
5%
22
23.25 - 23.49
3%
11
23.00 - 23.24
5%
19
Нижче 23.00
13%
55
Всього голосів : 419
Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 20:30

  asti написав:
  matroSkin написав:Трибуны дружно скандируют: "Па-ни-жай!"

Та шо там панижать?! НБУ купил в ноябре 898 миллионов долларов - это около 10% месячного объема торгов. Вот и считайте: 24-10% = 21.6 Вуаля!


Имел ввиду дружные призывы (прогнозы) из разных/конкурирующих контор и лагерей, обращенные к НБУ, понизить завтра ставку. И порезче.
От цитаты по ссылке ICU на Униан :o - до Данилишина с Миловановым. Все поверили в магию долга, уважаемые люди просят остановить балаган
Но ведь кто-то попросил 23 под елочку?
matroSkin
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 20:31

  edvardd написав:Libo
бриллианты, это уже что то новое, но пока рано, разве что голубые и розовые бриллианты
За 2019 г. продажа алмазов «Алросы» и De Beers упадет на 25 и 31% соответственно. Это связано с замедлением спроса на крупнейших рынках – Китая и США – и образованием избыточных запасов ювелирных украшений у ритейлеров, поясняют эксперты. Великая депрессия привела к резкому падению цен на алмазы....

Что за великая депрессия в 2019 году?

Рынок алмазов в прошлом веке и рынок алмазов сегодня это две разные вещи. Рынок алмазов в прошлом характеризовался добычей природных алмазов с последующей отбраковкой и огранки для получения дорогих бриллиантов. Сегодня рынок алмазов характеризуется присутствием на нем искусственных алмазов ювелирного качества, которые по характеристикам превосходят природные, а по цене "как грязь". Бриллианты из них получаются превосходные и их сложно идентифицировать как искусственные без специалистов по камням гемологов.

Сложно, но нет ничего невозможного. Кому интересно определить искусственный бриллиант находится ли на пальце его супруги тот может приобрести простой детектор, например, этот - https://www.olx.ua/obyavlenie/detektor- ... CQ8Do.html

Искусственные бриллианты за счет своего массового появления начали вытеснять натуральные с рынка, добыть которые до сих пор трудно. И именно массовое появление такого товара-заменителя привело к резкому общему падению цен на бриллианты, которые покупатель в принципе не хочет различать между собой.
buratinyo
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 20:34

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Starikan написав:Всё равно - в глобальном масштабе это полный абсурд.
Как и вся современная финансово-экономическая система.

Ні, бо банк ще бере гроші за обслуговування, тобто, йому все одно, під які відсотки давати, аби повернули гроші. Від'ємні відсотки дуже маленькі, не більше ніж витрати на зберігання. Бо гроші можуть згоріти під матрасом, випаруватись разом з сейфом, а на рахунку більш надійно, навіть якщо будуть зменшуватись на 0,5% на рік, якщо немає інфляції.
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 20:35

  Libo написав:Почему заносит?
За нами же стоят серьезные капиталы

Не заносит. Нас приняли в золотой миллиард 8) .
А Либо вешает всем лапшу про ложки, чтобы сбыть свои запасы, накопленные его дедушкой в 90-х :oops:
Не спрашивай, по ком гудит трансформатор. Это глупый вопрос; он гудит сам по себе.
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 20:39

  buratinyo написав:Рынок алмазов в прошлом веке и рынок алмазов сегодня это две разные вещи. Рынок алмазов в прошлом характеризовался добычей природных алмазов с последующей отбраковкой и огранки для получения дорогих бриллиантов. Сегодня рынок алмазов характеризуется присутствием на нем искусственных алмазов ювелирного качества, которые по характеристикам превосходят природные, а по цене "как грязь". Бриллианты из них получаются превосходные и их сложно идентифицировать как искусственные без специалистов по камням гемологов.


Ну я не знаю.
Бриллианты я ценю исключительно как ювелирное украшение, вот тот холодный огонь внутри. Это для меня критерий качества, а инвестиции в камни - честно, смешно. Даже не знаю, присущ ли этот признак искусственным бриллиантам - не интересовался, честно.
Не спрашивай, по ком гудит трансформатор. Это глупый вопрос; он гудит сам по себе.
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 20:40

Re: Валютный рынок в контексте ДС

О чем Вы говорите?
Ну точно не факт, шо, заплатив кучу денег за проверку подлинности у " настоящих профессионалов, в том числе новых детекторов", Вы получите честный товар.
И даже Ваш детектор не убережет супругу от проблем, после попытки их продать, в дальнейшей жизни.... :oops:
Ща китайцы (да и наши умники делают Усе). :lol:
Тута, скорее вопрос времени приобретения..
Чем раньше - тем лучше.
Но, по бриликам,думаю, и это не спасает. :mrgreen:

Слитки золота ишо хоть как-то... :D
Подделки идут в соответствии с размером и весом, и верхним слоем оного.
по камням - то уже уровень Сотбис (не факт, что подлинники - но Имя (история типа) - гарантирует при след. продаже реализацию).
Ну а Наши ложки - тема совсем неинтересная... :mrgreen:
Востаннє редагувалось дарий в Сер 11 гру, 2019 21:02, всього редагувалось 6 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 20:41

  edvardd написав:Libo
бриллианты, это уже что то новое, но пока рано, разве что голубые и розовые бриллианты
За 2019 г. продажа алмазов «Алросы» и De Beers упадет на 25 и 31% соответственно. Это связано с замедлением спроса на крупнейших рынках – Китая и США – и образованием избыточных запасов ювелирных украшений у ритейлеров, поясняют эксперты. Великая депрессия привела к резкому падению цен на алмазы....


Движуха начнется, когда все ринутся спасать свои бумажные деньги и нули-нули-нули в банках. Ваши мамы и бабушки когда-то тарили мыло и эмалированые кастрюли, чтоб спасти свои рубли ... Сэры, пэры и хэры в Лондоне и в Брюсселе будут искать спасение не только в золоте-серебре, а и в бриллиантах. Для Лондона и Брюсселя это особенно важно. Там Ротшильды, там сосредоточие оценщиков и менял. Рокфеллеры и прочие будут выходить в основном в золоте. 8)
Так поделены их сферы. :roll:
В новой жизни женщины будут любить бриллианты не меньше, чем в нынешней. И мы будем хотеть женщин тоже не меньше ... И точно также будем вынуждены покупать и дарить этот универсальный ключик к сердцу и к лифику нашей желанной ... :oops:
Libo
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 20:50

И вообще вы не имеете права рассуждать про ценность и нужность бриллиантов. Об этом имеют право говорить только тьолки ... Они готовы за них на всё. :?
Libo
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 20:55

  Libo написав:
Движуха начнется, когда все ринутся спасать свои бумажные деньги и нули-нули-нули в банках. Ваши мамы и бабушки когда-то тарили мыло и эмалированые кастрюли, чтоб спасти свои рубли ... Сэры, пэры и хэры в Лондоне и в Брюсселе будут искать спасение не только в золоте-серебре, а и в бриллиантах. Для Лондона и Брюсселя это особенно важно. Там Ротшильды, там сосредоточие оценщиков и менял. Рокфеллеры и прочие будут выходить в основном в золоте. 8)


Движуха то, бесспорно, начнется рано, или поздно. Но кто тебе сказал, что спасение будет найдено в золоте-серебре-бриллиантах по старой привычке?

Смотри, чтобы не оказалось как в том высказывании Черчилля - о генералах, которые всегда готовятся к прошлой войне :!:

Сегодня big data уже ценнее коммодов - посмотри на лидеров капитализации. Криптовалюты на заре новой финансовой эры. А искусственный интеллект развивается семимильными шагами.

Золото совершенно не годится для обмена (а, значит, и ликвидных сбережений) в современном мобильном мире. Такого дауншифта, чтобы перестали летать самолеты и выключился интернет, наверняка, не будет. А если и будет, то ты к нему вряд ли подготовишься, потому что самым ценным активом станет оружие и умение им пользоваться, а не золото и другие побрякушки...
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