Додано: Сер 11 гру, 2019 20:31

edvardd написав: Libo

бриллианты, это уже что то новое, но пока рано, разве что голубые и розовые бриллианты

За 2019 г. продажа алмазов «Алросы» и De Beers упадет на 25 и 31% соответственно. Это связано с замедлением спроса на крупнейших рынках – Китая и США – и образованием избыточных запасов ювелирных украшений у ритейлеров, поясняют эксперты. Великая депрессия привела к резкому падению цен на алмазы.... бриллианты, это уже что то новое, но пока рано, разве что голубые и розовые бриллиантыЗа 2019 г. продажа алмазов «Алросы» и De Beers упадет на 25 и 31% соответственно. Это связано с замедлением спроса на крупнейших рынках – Китая и США – и образованием избыточных запасов ювелирных украшений у ритейлеров, поясняют эксперты. Великая депрессия привела к резкому падению цен на алмазы....

Что за великая депрессия в 2019 году?Рынок алмазов в прошлом веке и рынок алмазов сегодня это две разные вещи. Рынок алмазов в прошлом характеризовался добычей природных алмазов с последующей отбраковкой и огранки для получения дорогих бриллиантов. Сегодня рынок алмазов характеризуется присутствием на нем искусственных алмазов ювелирного качества, которые по характеристикам превосходят природные, а по цене "как грязь". Бриллианты из них получаются превосходные и их сложно идентифицировать как искусственные без специалистов по камням гемологов.Сложно, но нет ничего невозможного. Кому интересно определить искусственный бриллиант находится ли на пальце его супруги тот может приобрести простой детектор, например, этот -Искусственные бриллианты за счет своего массового появления начали вытеснять натуральные с рынка, добыть которые до сих пор трудно. И именно массовое появление такого товара-заменителя привело к резкому общему падению цен на бриллианты, которые покупатель в принципе не хочет различать между собой.