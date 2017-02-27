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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 11 гру, 2019 21:24
lapay написав: Starikan написав:
Всё равно - в глобальном масштабе это полный абсурд.
Как и вся современная финансово-экономическая система.
Ні, бо банк ще бере гроші за обслуговування, тобто, йому все одно, під які відсотки давати, аби повернули гроші. Від'ємні відсотки дуже маленькі, не більше ніж витрати на зберігання. Бо гроші можуть згоріти під матрасом, випаруватись разом з сейфом, а на рахунку більш надійно, навіть якщо будуть зменшуватись на 0,5% на рік, якщо немає інфляції.
Абсурд заложен в начало цепочки - отрицательная ставка.
Но я не буду дальше спорить, ибо полный чайник в экономике.
Быть «воинствующим меньшинством» не проблема, если так тебя называет временно главенствующее ничтожество
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Starikan
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Додано: Сер 11 гру, 2019 21:36
zРадио написав:
Смотри, чтобы не оказалось как в том высказывании Черчилля - о генералах, которые всегда готовятся к прошлой войне
Сегодня big data уже ценнее коммодов - посмотри на лидеров капитализации. Криптовалюты на заре новой финансовой эры. А искусственный интеллект развивается семимильными шагами.
Золото совершенно не годится для обмена (а, значит, и ликвидных сбережений) в современном мобильном мире. Такого дауншифта, чтобы перестали летать самолеты и выключился интернет, наверняка, не будет. А если и будет, то ты к нему вряд ли подготовишься, потому что самым ценным активом станет оружие и умение им пользоваться, а не золото и другие побрякушки...
Капитализация компаний с нематериальными активами - это эмоции.
Мы видели это на примере доткомов. Если по каким-то причинам люди станут меньше покупать на Амазоне или Алибабе, то все сразу сдуется. А жрать люди хотят всегда. Можно каждому жителю планеты впарить по три компа и пять айфонов и он упакован ими на несколько лет. И рынок закрыт. А вот три раза пожрать надо каждый день каждому из 8-ми миллиардов ... Хавчик вам производить каждый день. Плюс носки, трусы, штаны ... Надо умыться и вылить на себя по три ведра воды в день, нужно согреться и укрыться от дождя и холода ... Бигдейта это хорошо, но есть основные и первичные потребности человека - комоды. Для этих первичных потребностей нужен какой-то общий эквивалент, мерило. Сейчас это бумажные деньги. Но ими манипулируют и обманывают. Мы это видим и понимаем, что с золотом/серебром было честнее. Криптовалюта это тоже наглый обман, т.к. есть никто и ничто, и выпущена никем. Это как тут Faceless - человек без лица. Может быть человек без лица? Отож. И ваша крипта не может быть никем и ничем. Тем более, єто валюта как бы инкогнито. Борлись-боролись с отмыванием и выпустим идеальное средство для отмывания?
Короче, масоны сейчас думают действительно об электронных деньгах (не крипте), но чтоб их эмиссия была строго привязана к золоту, серебру, другим реальным активам. Это могут быть как глобальные деньги, так и региональные. Удобно. Зачипуют вас и Бигдейта будет автоматом списывать ваши расходы. Профессия кассиров в магазинах исчезнет. Чип одновременно будет следить за вашим здоровьем и образом жизни. Помогать с информацией и советами. Биг Бразер будет знать все о каждом, но стучать на вас вашим женам не будет. Но это будут хорошие и надежные деньги. Вы будете знать, что никто лишних не напечататет.
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Libo
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Додано: Сер 11 гру, 2019 21:52
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fler
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Додано: Сер 11 гру, 2019 21:54
Libo написав: дарий написав: Libo написав:
Точно так, как у нас в 90-е перед рождением гривны. Завалят миллионами и будут растыкивать вам в долг со скидкой. Чтобы потом вы уже выплачивали свои кредиты новыми деньгами, с новым содержанием и смыслом.
Да вы и сами понимаете, что эта игра в нули-нули-нули и килотонны бумаги долго продолжаться не может.
Ну, Либо,иногда, на поворотах заносит, но,то таке...
Не то щас время (пока, по крайней мере).
Почему заносит?
За нами же стоят серьезные капиталы и мы должны мыслить уже не как дожить до следующей получки, а категориями следующего десятилетия ... Задача - как сойти с финансового поезда на предпоследней остановке, прежде чем он пойдет под откос ...
В этом плане важно внимательно проанализировать как это тогда было (СССР/Росиия, колонка 1 - год; 2 - ср.з/п; 3 - в кг картошки; 4 - в $ по офиц. курсу):
1985 173,95 1160 246,73
1986 179 1193 236,14
1987 185,01 1233 276,13
1988 199,79 1250 344,46
1989 217,74 1211 359,31
1990 248,40 621 409,22
1991 (апрель) 495,40 219 341,661992 5995 172 23,96
1993 58663 243 140,67
1994 220351 240 66,85
1995 472392 251 130,38
1996 845651 476 181,39
1997 982156 545 176,58
1998 1051,5 299 80,221999 1522,6 272 73,69
Человечеству предстоит более драматичный переход к новой парадигме и новому укладу. У нас уже не будет спасительного доллара. На этот раз нас будут спасать только золото, серебро, бриллианты ...
И п., как и тогда, подкрадывается незаметно ...
А пока срочно решайте свой квартирный вопрос.
квартирный вопрос? бетон ракета?
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Додано: Сер 11 гру, 2019 21:57
Ты деньги свои вернула? Я переживал ...
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Libo
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Додано: Сер 11 гру, 2019 21:59
Libo написав:
Капитализация компаний с нематериальными активами - это эмоции.
Мы видели это на примере доткомов. Если по каким-то причинам люди станут меньше покупать на Амазоне или Алибабе, то все сразу сдуется. А жрать люди хотят всегда. Можно каждому жителю планеты впарить по три компа и пять айфонов и он упакован ими на несколько лет. И рынок закрыт. А вот три раза пожрать надо каждый день каждому из 8-ми миллиардов ... Хавчик вам производить каждый день. Плюс носки, трусы, штаны ... Надо умыться и вылить на себя по три ведра воды в день, нужно согреться и укрыться от дождя и холода ... Бигдейта это хорошо, но есть основные и первичные потребности человека - комоды. Для этих первичных потребностей нужен какой-то общий эквивалент, мерило. Сейчас это бумажные деньги. Но ими манипулируют и обманывают. Мы это видим и понимаем, что с золотом/серебром было честнее. Криптовалюта это тоже наглый обман, т.к. есть никто и ничто, и выпущена никем. Это как тут Faceless - человек без лица. Может быть человек без лица? Отож. И ваша крипта не может быть никем и ничем. Тем более, єто валюта как бы инкогнито. Борлись-боролись с отмыванием и выпустим идеальное средство для отмывания?
Короче, масоны сейчас думают действительно об электронных деньгах (не крипте), но чтоб их эмиссия была строго привязана к золоту, серебру, другим реальным активам. Это могут быть как глобальные деньги, так и региональные. Удобно. Зачипуют вас и Бигдейта будет автоматом списывать ваши расходы. Профессия кассиров в магазинах исчезнет. Чип одновременно будет следить за вашим здоровьем и образом жизни. Помогать с информацией и советами. Биг Бразер будет знать все о каждом, но стучать на вас вашим женам не будет. Но это будут хорошие и надежные деньги. Вы будете знать, что никто лишних не напечататет.
Все это верно (кроме, возможно, масонского чеса
), но ты ведь отдадился от сути спора - особых обстоятельств, которые могут привести к сворачиванью диджитала.
Ты пишешь "если по каким-либо причинам люди станут меньше покупать на Амазоне". Так по каким - назови их? Кризис 2008-го никак не подкосил технологии. И даже крах доткомов не подкосил их - компании с продуктом продолжили развиваться и выстрелили. В небытие ушел безыдейный скам, запущенный исключительно для снятия денег на пузыре (как и с альткоинами в блокчейне в 2017-2018 гг).
Так вот - чтобы загнулся онлайн, включая электронную торговлю, деньги и транзакции, должно случиться что-то радикально более тяжелое, нежели финансовый кризис. И вот к этому ты не подготовишься! Не поможет ни золото, ни серебро, ни бриллианты...
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Додано: Сер 11 гру, 2019 22:13
Libo написав:
И вообще вы не имеете права рассуждать про ценность и нужность бриллиантов. Об этом имеют право говорить только тьолки ... Они готовы за них на всё.
Хто би сумнівався, що лібо тьолка. В темі КРЖН теж є така собі Трайбека: Мальдіви, Мальвіна, брюліки, тьолки..
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
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Додано: Сер 11 гру, 2019 22:13
zРадио написав:
Ты пишешь "если по каким-либо причинам люди станут меньше покупать на Амазоне". Так по каким - назови их?
Например, искусственный интеллект будет выводить тебя на электронную торговую площадку производителя товара в любой точке мира и ты сможешь купить товар прямо там практически без наценки. Всё, универсальные торговые площадки не нужны.
Или ИИ будет прямо связывать продавца и покупателя и обеспечивать доставку товара и оплату ...
Я только подумал, а хорошо бы мне купить недорогие разношенные выходные туфли-лакирки доллара за 0,1 г золота и через пять минут ко мне в форточку влетает дрон ... сосед из соседнего дома как раз себе думал, что же с ними делать?
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Додано: Сер 11 гру, 2019 22:21
Ну и сколько это преступное укрепление будет продолжаться? Кто-то вообще будет отвечать за это или опять сойдет как обычно с рук? Больше года без остановки - это вообще как называется? Заигрались - не иначе, падлюки. Все хорошо - но это, то что происходит, это уже перебор.
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