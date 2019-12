Додано: Сер 11 гру, 2019 22:13

Libo написав: И вообще вы не имеете права рассуждать про ценность и нужность бриллиантов. Об этом имеют право говорить только тьолки ... Они готовы за них на всё. И вообще вы не имеете права рассуждать про ценность и нужность бриллиантов. Об этом имеют право говорить только тьолки ... Они готовы за них на всё.

Хто би сумнівався, що лібо тьолка. В темі КРЖН теж є така собі Трайбека: Мальдіви, Мальвіна, брюліки, тьолки.. Хто би сумнівався, що лібо тьолка. В темі КРЖН теж є така собі Трайбека: Мальдіви, Мальвіна, брюліки, тьолки..

Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/