Додано: Сер 11 гру, 2019 21:36

zРадио написав:

Смотри, чтобы не оказалось как в том высказывании Черчилля - о генералах, которые всегда готовятся к прошлой войне



Сегодня big data уже ценнее коммодов - посмотри на лидеров капитализации. Криптовалюты на заре новой финансовой эры. А искусственный интеллект развивается семимильными шагами.



Золото совершенно не годится для обмена (а, значит, и ликвидных сбережений) в современном мобильном мире. Такого дауншифта, чтобы перестали летать самолеты и выключился интернет, наверняка, не будет. А если и будет, то ты к нему вряд ли подготовишься, потому что самым ценным активом станет оружие и умение им пользоваться, а не золото и другие побрякушки... Смотри, чтобы не оказалось как в том высказывании Черчилля - о генералах, которые всегда готовятся к прошлой войнеСегодня big data уже ценнее коммодов - посмотри на лидеров капитализации. Криптовалюты на заре новой финансовой эры. А искусственный интеллект развивается семимильными шагами.Золото совершенно не годится для обмена (а, значит, и ликвидных сбережений) в современном мобильном мире. Такого дауншифта, чтобы перестали летать самолеты и выключился интернет, наверняка, не будет. А если и будет, то ты к нему вряд ли подготовишься, потому что самым ценным активом станет оружие и умение им пользоваться, а не золото и другие побрякушки...

Капитализация компаний с нематериальными активами - это эмоции.Мы видели это на примере доткомов. Если по каким-то причинам люди станут меньше покупать на Амазоне или Алибабе, то все сразу сдуется. А жрать люди хотят всегда. Можно каждому жителю планеты впарить по три компа и пять айфонов и он упакован ими на несколько лет. И рынок закрыт. А вот три раза пожрать надо каждый день каждому из 8-ми миллиардов ... Хавчик вам производить каждый день. Плюс носки, трусы, штаны ... Надо умыться и вылить на себя по три ведра воды в день, нужно согреться и укрыться от дождя и холода ... Бигдейта это хорошо, но есть основные и первичные потребности человека - комоды. Для этих первичных потребностей нужен какой-то общий эквивалент, мерило. Сейчас это бумажные деньги. Но ими манипулируют и обманывают. Мы это видим и понимаем, что с золотом/серебром было честнее. Криптовалюта это тоже наглый обман, т.к. есть никто и ничто, и выпущена никем. Это как тут Faceless - человек без лица. Может быть человек без лица? Отож. И ваша крипта не может быть никем и ничем. Тем более, єто валюта как бы инкогнито. Борлись-боролись с отмыванием и выпустим идеальное средство для отмывания?Короче, масоны сейчас думают действительно об электронных деньгах (не крипте), но чтоб их эмиссия была строго привязана к золоту, серебру, другим реальным активам. Это могут быть как глобальные деньги, так и региональные. Удобно. Зачипуют вас и Бигдейта будет автоматом списывать ваши расходы. Профессия кассиров в магазинах исчезнет. Чип одновременно будет следить за вашим здоровьем и образом жизни. Помогать с информацией и советами. Биг Бразер будет знать все о каждом, но стучать на вас вашим женам не будет. Но это будут хорошие и надежные деньги. Вы будете знать, что никто лишних не напечататет.