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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3003300430053006

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 419
Не нижче 24.50
51%
213
24.25 - 24.49
6%
24
24.00 - 24.24
12%
51
23.75 - 23.99
6%
24
23.50 - 23.74
5%
22
23.25 - 23.49
3%
11
23.00 - 23.24
5%
19
Нижче 23.00
13%
55
Всього голосів : 419
Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 22:25

  Libo написав:
  zРадио написав:Ты пишешь "если по каким-либо причинам люди станут меньше покупать на Амазоне". Так по каким - назови их?


Например, искусственный интеллект будет выводить тебя на электронную торговую площадку производителя товара в любой точке мира и ты сможешь купить товар прямо там практически без наценки. Всё, универсальные торговые площадки не нужны.
Или ИИ будет прямо связывать продавца и покупателя и обеспечивать доставку товара и оплату ...
Я только подумал, а хорошо бы мне купить недорогие разношенные выходные туфли-лакирки доллара за 0,1 г золота и через пять минут ко мне в форточку влетает дрон ... сосед из соседнего дома как раз себе думал, что же с ними делать? :roll:


Так это только подтверждает мою позицию - инвестировать нужно в полезные технологии. А в твоей истории с туфлями один лишний элемент - золото. Оно утилитарно разве что в железе серверов для ИИ :mrgreen: А в транзакциях цифровой экономики - вообще никак
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 22:26

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Чип и Дейл напрочь отдыхают....
Все одно - Либо -умничка! :!:
дарий
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 22:31

Может завтра ?

На четверг, 12 декабря, в 14:00 Национальным банк Украины анонсировал некое заявление. По данным источников "Страны", на банковском рынке ожидают, что будет объявлено о значительном снижении учетной ставки НБУ. Об этом сообщает Telegram-канал "Политика Страны".

Как отмечается, прямым последствием этого, помимо прочего, может стать снижение доходности гособлигаций. А следовательно - уменьшение к ним интереса со стороны иностранных инвесторов. А значит - прекращение укрепления курса гривны (который сейчас растёт из-за завода в Украину денег иностранцами под покупку гособлигаций).

Впрочем, пока это предположения. Все зависит от того будет ли на самом деле снижена учетная ставка и если да, то насколько сильно.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 22:32

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  proftpd66 написав:В Турции минус 25 почти всегда и было почти минус 40 млрд.
У нас минус 8.

https://news.finance.ua/ua/news/-/46096 ... ya-putivok
Кількість українських туристів у Туреччині у 2019 році продовжує стрімко зростати: за січень-жовтень цього року країну відвідали 1 462 269 українців

Пусть каждый из них потратил 500 дол США - выходит примерно 730 млн. дол США им в плюс, а нам в минус.
BIGor
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 22:33

Переговоры по газу пройдут в пятницу, 13-го :mrgreen: Если договорятся, суеверию конец :lol:
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 22:35

  matroSkin написав:https://www.unian.ua/economics/finance/10790042-nacbank-zavtra-znizit-oblikovu-stavku-do-14-ekspert.html
Трибуны дружно скандируют: "Па-ни-жай!"

Да сразу надо не очковать а сделать 10 - 11 процентов, чтоб остановить идиотов, сливающих без какой-либо надобности свою зелень.
Alex2007
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