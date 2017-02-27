Додано: Сер 11 гру, 2019 22:31

Может завтра ?



На четверг, 12 декабря, в 14:00 Национальным банк Украины анонсировал некое заявление. По данным источников "Страны", на банковском рынке ожидают, что будет объявлено о значительном снижении учетной ставки НБУ. Об этом сообщает Telegram-канал "Политика Страны".



Как отмечается, прямым последствием этого, помимо прочего, может стать снижение доходности гособлигаций. А следовательно - уменьшение к ним интереса со стороны иностранных инвесторов. А значит - прекращение укрепления курса гривны (который сейчас растёт из-за завода в Украину денег иностранцами под покупку гособлигаций).



Впрочем, пока это предположения. Все зависит от того будет ли на самом деле снижена учетная ставка и если да, то насколько сильно.

Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.