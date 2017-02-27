zРадио написав:Ты пишешь "если по каким-либо причинам люди станут меньше покупать на Амазоне". Так по каким - назови их?
Например, искусственный интеллект будет выводить тебя на электронную торговую площадку производителя товара в любой точке мира и ты сможешь купить товар прямо там практически без наценки. Всё, универсальные торговые площадки не нужны. Или ИИ будет прямо связывать продавца и покупателя и обеспечивать доставку товара и оплату ... Я только подумал, а хорошо бы мне купить недорогие разношенные выходные туфли-лакирки доллара за 0,1 г золота и через пять минут ко мне в форточку влетает дрон ... сосед из соседнего дома как раз себе думал, что же с ними делать?
Так это только подтверждает мою позицию - инвестировать нужно в полезные технологии. А в твоей истории с туфлями один лишний элемент - золото. Оно утилитарно разве что в железе серверов для ИИ А в транзакциях цифровой экономики - вообще никак
На четверг, 12 декабря, в 14:00 Национальным банк Украины анонсировал некое заявление. По данным источников "Страны", на банковском рынке ожидают, что будет объявлено о значительном снижении учетной ставки НБУ. Об этом сообщает Telegram-канал "Политика Страны".
Как отмечается, прямым последствием этого, помимо прочего, может стать снижение доходности гособлигаций. А следовательно - уменьшение к ним интереса со стороны иностранных инвесторов. А значит - прекращение укрепления курса гривны (который сейчас растёт из-за завода в Украину денег иностранцами под покупку гособлигаций).
Впрочем, пока это предположения. Все зависит от того будет ли на самом деле снижена учетная ставка и если да, то насколько сильно.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.