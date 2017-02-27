zРадио написав:Ты пишешь "если по каким-либо причинам люди станут меньше покупать на Амазоне". Так по каким - назови их?
Например, искусственный интеллект будет выводить тебя на электронную торговую площадку производителя товара в любой точке мира и ты сможешь купить товар прямо там практически без наценки. Всё, универсальные торговые площадки не нужны. Или ИИ будет прямо связывать продавца и покупателя и обеспечивать доставку товара и оплату ... Я только подумал, а хорошо бы мне купить недорогие разношенные выходные туфли-лакирки доллара за 0,1 г золота и через пять минут ко мне в форточку влетает дрон ... сосед из соседнего дома как раз себе думал, что же с ними делать?
Так это только подтверждает мою позицию - инвестировать нужно в полезные технологии. А в твоей истории с туфлями один лишний элемент - золото. Оно утилитарно разве что в железе серверов для ИИ А в транзакциях цифровой экономики - вообще никак
На четверг, 12 декабря, в 14:00 Национальным банк Украины анонсировал некое заявление. По данным источников "Страны", на банковском рынке ожидают, что будет объявлено о значительном снижении учетной ставки НБУ. Об этом сообщает Telegram-канал "Политика Страны".
Как отмечается, прямым последствием этого, помимо прочего, может стать снижение доходности гособлигаций. А следовательно - уменьшение к ним интереса со стороны иностранных инвесторов. А значит - прекращение укрепления курса гривны (который сейчас растёт из-за завода в Украину денег иностранцами под покупку гособлигаций).
Впрочем, пока это предположения. Все зависит от того будет ли на самом деле снижена учетная ставка и если да, то насколько сильно.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Ну що ж? ФРС зберегла ставку на попередньому рівні, та ще й зареклася її змінювати у рік виборів. Доляр припав!
Подивимось чим завтра Європа відповість!
Ну, там Україна, Швейцарія, ЄЦБ...
ВО Хай щастить.
Востаннє редагувалось s0v7a в Сер 11 гру, 2019 22:44, всього редагувалось 1 раз.
СерРічна: - є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
L написав:Тут не зовсім так: Візьмемо на пальцяк - закладалася реалізація, наприклад, на початку року по 27-28, розрахунок прийшов по 24, а то й вже по 23,хх. Витрати ж типу з/п, енергоносії в гривні зростають, в доларах- ще більше, а конкуренція на світових ринках (особливо як у металургів) жорстка і продукція стає неконкурентноздатною від слова взагалі. Тоді після "закриття" попередніх контрактів зафіксуються збитки (або мін.прибутки -в кращому випадку), а чи будуть заключати нові - це вже буде оцінювати у кожному конкретному випадку власник. Наприклад, у звязку з курсовою невизначеністю, взяти тайм-аут типу скороченого робочого дня і т.д., а можливо, "ну його це гемор. в-цтво- краще вкластися в надприбуткові ОВДП". Тоді з різко зменшеної податкової бази буде менше і ПДФО, і військового збору і ЄСВ (також додаткове навантаження на бюджет, якому доведеться допомагати ПФ) і власне податку з прибутку. Плюс потягнуться суміжні в-цтва і ті, хто отримує бюджетні підряди. Буде мультиплікатор (тільки зворотний) в дії.
Вам і тим, чиї дописи Ви коментували раджу розібратися з чого складається дохідна частина бюджету. З яких податкових і інших платежів він наповнюється. Скільки там доля ПДВ, митних платежів і іншого. З чого сплачуються митні платежі, які безпосередньо залежать від курсу ВКВ НБУ. Що таке відшкодування ПДВ і хто його отримує. Яка принципова різниця між імпортом і експортом на кордоні і відрахування, особливо в бюджет, при цих операціях. Бо з написаного Вами і будівельником, складається враження, що ви зеленої уяви не маєте про те, що описуєте. Будівельникові розрахунки ВТРАТ БЮДЖЕТУ від зміни курсу при ЕКСПОРТІ сг і метпродукції - це просто феєрія якась... І з Ваших роздумів, коли ви трохи розберетеся з питаннями, які я озвучив, побачите, що з Ваших улюблених металургів залишається бюджету, після відшкодування ПДВ, яким вони ще й зловживають в додаток до офшорів. Вивчіть ще питання скільки вони експортують продукції переробки, а скільки просто руди і металобрухту. І чому вони так вперлися і таку істерику підняли, коли їх попросили трохи більше акцизу заплатити державі за варварське використання надр, які народу за конституцією належать. Ну і тоді ж стане зрозуміло, які надходження в бюджет дають інші платники ПДВ (а потім уже решта по важливості ПДФО, військовий і тд, що Ви озвучили) та імпортери...
Вельмишановний пане проффесоре! Прочитавши Ваші настанови, хочу слізно покаятися і зараз же сісти за підручники, викинувши в смітник більше 20 років досвіду ескпортно-імпортної діяльності. Хочу правда зауважити, що з чого сплачуються митні платежі знаю точно краще за Вас, так як ще в молодості пройшов курси митного брокера, тому знаю не тільки як розраховується митна вартість, а й в яку графу ВМД вона вписується. Що таке ПДВ і як змінювався механізм його відшкодування протягом останніх 20 років також не Вам мене вчити - "плавали" при всіх "попередниках", тільки при Азірові неохота було платити, тому частина цього ПДВ ще досі "висить" на 21графі (ну Ви, як спеціаліст широкого профілю, у т.ч. і по ПДВ, відразу зрозумієте, про що я). Замість "улюблених металургів", яких я взяв для прикладу чисто випадково, можете спокійно поставити будь-яку виробничу галузь, де нема монополізму (як в Україні по е/е та газі), а де є жорстка конкуренція на світових ринках. До речі, по тих самих металургах: пропозиція по чорному прокаті вже давно привабливіша типу російська (пишу типу, тому що люди, які в тому "варяться", коли я шукав деякі позиції, ще рік тому попередили, що необхідно бути обережним, так як під видом Росії дуже часто насправді йде Китай, причім не дуже доброї якості).
Я дуже радий за Ваш досвід і щиро його поважаю. Але, з висоти свого досвіду Ви переплутали чинники формування платіжного балансу і дохідної частини бюджету. На шо я Вам і звернув увагу. П.С. Щодо сьогоднішніх подій з курсом, гривня на готівці зміцнюється швидше і суттєвіше ніж на МБ. Треба спостерігати завтра, але схоже, що маємо таки ознаки певної паніки серед населення.
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
А не начало ли это процесса взятия под контроль НБУ со стороны Бе-Зе команды, о котором тут предполагалось? Арт-подготовка в виде "возмущенной общественности" в кооперации с "народом" проведена. Теперь очередь вступать в бой официальным лицам. А там, глядишь, и МВФ отодвинут с их темой "независимости НБУ". Цитата:
Глава Совета Национального банка Украины (НБУ) Богдан Данилишин обратился к Верховной Раде с просьбой срочно внести изменения в закон о НБУ в части сокращения полномочий правления регулятора, усиления контроля над его деятельностью.
"Ситуация, сложившаяся после изменения закона "О НБУ" в 2015 году, показала: закон предоставил безграничные полномочия правлению НБУ и фактически вывел правление из под какого-либо действенного контроля… Обращаюсь к Верховной Раде срочно внести изменения в закон "О НБУ" и сделать его действительно независимым от любых действий по своему усмотрению нынешних или будущих членов правления", - заявил Данилишин в Facebook в понедельник.
Разогнать к чертовой бабушке эту шарагу на Институтской вместе с минфином
Востаннє редагувалось Alex2007 в Сер 11 гру, 2019 22:44, всього редагувалось 2 разів.