RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 30043005300630073008>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 421
Не нижче 24.50
51%
213
24.25 - 24.49
6%
24
24.00 - 24.24
12%
51
23.75 - 23.99
6%
24
23.50 - 23.74
5%
22
23.25 - 23.49
3%
13
23.00 - 23.24
5%
19
Нижче 23.00
13%
55
Всього голосів : 421
Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 22:25

  Libo написав:
  zРадио написав:Ты пишешь "если по каким-либо причинам люди станут меньше покупать на Амазоне". Так по каким - назови их?


Например, искусственный интеллект будет выводить тебя на электронную торговую площадку производителя товара в любой точке мира и ты сможешь купить товар прямо там практически без наценки. Всё, универсальные торговые площадки не нужны.
Или ИИ будет прямо связывать продавца и покупателя и обеспечивать доставку товара и оплату ...
Я только подумал, а хорошо бы мне купить недорогие разношенные выходные туфли-лакирки доллара за 0,1 г золота и через пять минут ко мне в форточку влетает дрон ... сосед из соседнего дома как раз себе думал, что же с ними делать? :roll:


Так это только подтверждает мою позицию - инвестировать нужно в полезные технологии. А в твоей истории с туфлями один лишний элемент - золото. Оно утилитарно разве что в железе серверов для ИИ :mrgreen: А в транзакциях цифровой экономики - вообще никак
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4344
З нами з: 02.05.18
Подякував: 844 раз.
Подякували: 1970 раз.
 
Профіль
2
4
3
Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 22:26

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Чип и Дейл напрочь отдыхают....
Все одно - Либо -умничка! :!:
дарий
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1497
З нами з: 21.01.17
Подякував: 794 раз.
Подякували: 212 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 22:31

Может завтра ?

На четверг, 12 декабря, в 14:00 Национальным банк Украины анонсировал некое заявление. По данным источников "Страны", на банковском рынке ожидают, что будет объявлено о значительном снижении учетной ставки НБУ. Об этом сообщает Telegram-канал "Политика Страны".

Как отмечается, прямым последствием этого, помимо прочего, может стать снижение доходности гособлигаций. А следовательно - уменьшение к ним интереса со стороны иностранных инвесторов. А значит - прекращение укрепления курса гривны (который сейчас растёт из-за завода в Украину денег иностранцами под покупку гособлигаций).

Впрочем, пока это предположения. Все зависит от того будет ли на самом деле снижена учетная ставка и если да, то насколько сильно.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
4
 
Повідомлень: 14016
З нами з: 02.07.14
Подякував: 3805 раз.
Подякували: 5656 раз.
 
Профіль
20
3
5
Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 22:32

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  proftpd66 написав:В Турции минус 25 почти всегда и было почти минус 40 млрд.
У нас минус 8.

https://news.finance.ua/ua/news/-/46096 ... ya-putivok
Кількість українських туристів у Туреччині у 2019 році продовжує стрімко зростати: за січень-жовтень цього року країну відвідали 1 462 269 українців

Пусть каждый из них потратил 500 дол США - выходит примерно 730 млн. дол США им в плюс, а нам в минус.
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3178
З нами з: 19.09.10
Подякував: 555 раз.
Подякували: 654 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 22:33

Переговоры по газу пройдут в пятницу, 13-го :mrgreen: Если договорятся, суеверию конец :lol:
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4344
З нами з: 02.05.18
Подякував: 844 раз.
Подякували: 1970 раз.
 
Профіль
2
4
3
Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 22:35

  matroSkin написав:https://www.unian.ua/economics/finance/10790042-nacbank-zavtra-znizit-oblikovu-stavku-do-14-ekspert.html
Трибуны дружно скандируют: "Па-ни-жай!"

Да сразу надо не очковать а сделать 10 - 11 процентов, чтоб остановить идиотов, сливающих без какой-либо надобности свою зелень.
Alex2007
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1853
З нами з: 11.10.16
Подякував: 852 раз.
Подякували: 712 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 22:35

Re: Валютный рынок в контексте ДС


Вітаюсь совсіма.

Ну що ж? ФРС зберегла ставку на попередньому рівні, та ще й зареклася її змінювати у рік виборів. Доляр припав!

Подивимось чим завтра Європа відповість!

Ну, там Україна, Швейцарія, ЄЦБ...

ВО
Хай щастить.
Востаннє редагувалось s0v7a в Сер 11 гру, 2019 22:44, всього редагувалось 1 раз.
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1009
З нами з: 16.10.08
Подякував: 2 раз.
Подякували: 973 раз.
 
Профіль
1
2
7
Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 22:37

Предположение на ситуацию

А может это объективная реальность данная нам в ощущение...
Короед
 
Повідомлень: 19
З нами з: 08.05.08
Подякував: 1 раз.
Подякували: 15 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 22:37

  L написав:
  orest написав:
  L написав:Тут не зовсім так:
Візьмемо на пальцяк - закладалася реалізація, наприклад, на початку року по 27-28, розрахунок прийшов по 24, а то й вже по 23,хх. Витрати ж типу з/п, енергоносії в гривні зростають, в доларах- ще більше, а конкуренція на світових ринках (особливо як у металургів) жорстка і продукція стає неконкурентноздатною від слова взагалі. Тоді після "закриття" попередніх контрактів зафіксуються збитки (або мін.прибутки -в кращому випадку), а чи будуть заключати нові - це вже буде оцінювати у кожному конкретному випадку власник. Наприклад, у звязку з курсовою невизначеністю, взяти тайм-аут типу скороченого робочого дня і т.д., а можливо, "ну його це гемор. в-цтво- краще вкластися в надприбуткові ОВДП".
Тоді з різко зменшеної податкової бази буде менше і ПДФО, і військового збору і ЄСВ (також додаткове навантаження на бюджет, якому доведеться допомагати ПФ) і власне податку з прибутку. Плюс потягнуться суміжні в-цтва і ті, хто отримує бюджетні підряди. Буде мультиплікатор (тільки зворотний) в дії.

Вам і тим, чиї дописи Ви коментували раджу розібратися з чого складається дохідна частина бюджету. З яких податкових і інших платежів він наповнюється. Скільки там доля ПДВ, митних платежів і іншого. З чого сплачуються митні платежі, які безпосередньо залежать від курсу ВКВ НБУ. Що таке відшкодування ПДВ і хто його отримує. Яка принципова різниця між імпортом і експортом на кордоні і відрахування, особливо в бюджет, при цих операціях. Бо з написаного Вами і будівельником, складається враження, що ви зеленої уяви не маєте про те, що описуєте.
Будівельникові розрахунки ВТРАТ БЮДЖЕТУ від зміни курсу при ЕКСПОРТІ сг і метпродукції - це просто феєрія якась...
І з Ваших роздумів, коли ви трохи розберетеся з питаннями, які я озвучив, побачите, що з Ваших улюблених металургів залишається бюджету, після відшкодування ПДВ, яким вони ще й зловживають в додаток до офшорів. Вивчіть ще питання скільки вони експортують продукції переробки, а скільки просто руди і металобрухту. І чому вони так вперлися і таку істерику підняли, коли їх попросили трохи більше акцизу заплатити державі за варварське використання надр, які народу за конституцією належать.
Ну і тоді ж стане зрозуміло, які надходження в бюджет дають інші платники ПДВ (а потім уже решта по важливості ПДФО, військовий і тд, що Ви озвучили) та імпортери...

Вельмишановний пане проффесоре!
Прочитавши Ваші настанови, хочу слізно покаятися і зараз же сісти за підручники, викинувши в смітник більше 20 років досвіду ескпортно-імпортної діяльності. Хочу правда зауважити, що з чого сплачуються митні платежі знаю точно краще за Вас, так як ще в молодості пройшов курси митного брокера, тому знаю не тільки як розраховується митна вартість, а й в яку графу ВМД вона вписується. Що таке ПДВ і як змінювався механізм його відшкодування протягом останніх 20 років також не Вам мене вчити - "плавали" при всіх "попередниках", тільки при Азірові неохота було платити, тому частина цього ПДВ ще досі "висить" на 21графі (ну Ви, як спеціаліст широкого профілю, у т.ч. і по ПДВ, відразу зрозумієте, про що я).
Замість "улюблених металургів", яких я взяв для прикладу чисто випадково, можете спокійно поставити будь-яку виробничу галузь, де нема монополізму (як в Україні по е/е та газі), а де є жорстка конкуренція на світових ринках. До речі, по тих самих металургах: пропозиція по чорному прокаті вже давно привабливіша типу російська (пишу типу, тому що люди, які в тому "варяться", коли я шукав деякі позиції, ще рік тому попередили, що необхідно бути обережним, так як під видом Росії дуже часто насправді йде Китай, причім не дуже доброї якості).

Я дуже радий за Ваш досвід і щиро його поважаю. Але, з висоти свого досвіду Ви переплутали чинники формування платіжного балансу і дохідної частини бюджету. На шо я Вам і звернув увагу.
П.С. Щодо сьогоднішніх подій з курсом, гривня на готівці зміцнюється швидше і суттєвіше ніж на МБ. Треба спостерігати завтра, але схоже, що маємо таки ознаки певної паніки серед населення.
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
orest
Аватар користувача
10

Форумчанин року
 
Повідомлень: 3453
З нами з: 10.03.14
Подякував: 1917 раз.
Подякували: 2853 раз.
 
Профіль
2
4
14
Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 22:38

  Dimar написав:
  edvardd написав:может я чего то и не понимаю, но внутри НБУ тоже непонимают:
https://telegraf.com.ua/biznes/ekonomik ... heniy.html

А не начало ли это процесса взятия под контроль НБУ со стороны Бе-Зе команды, о котором тут предполагалось? :)
Арт-подготовка в виде "возмущенной общественности" в кооперации с "народом" проведена.
Теперь очередь вступать в бой официальным лицам.
А там, глядишь, и МВФ отодвинут с их темой "независимости НБУ".
Цитата:
Глава Совета Национального банка Украины (НБУ) Богдан Данилишин обратился к Верховной Раде с просьбой срочно внести изменения в закон о НБУ в части сокращения полномочий правления регулятора, усиления контроля над его деятельностью.

"Ситуация, сложившаяся после изменения закона "О НБУ" в 2015 году, показала: закон предоставил безграничные полномочия правлению НБУ и фактически вывел правление из под какого-либо действенного контроля… Обращаюсь к Верховной Раде срочно внести изменения в закон "О НБУ" и сделать его действительно независимым от любых действий по своему усмотрению нынешних или будущих членов правления", - заявил Данилишин в Facebook в понедельник.


Разогнать к чертовой бабушке эту шарагу на Институтской :!: вместе с минфином
Востаннє редагувалось Alex2007 в Сер 11 гру, 2019 22:44, всього редагувалось 2 разів.
Alex2007
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1853
З нами з: 11.10.16
Подякував: 852 раз.
Подякували: 712 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 30043005300630073008>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: asti і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1634, 1635, 1636
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
16351 2002075
Переглянути останнє повідомлення
Сер 11 гру, 2019 15:56
TylerTruman_
Валютный рынок в мире 1 ... 674, 675, 676
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6751 1485274
Переглянути останнє повідомлення
Пон 09 гру, 2019 10:15
ЛОБ
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 31, 32, 33
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
328 45988
Переглянути останнє повідомлення
Нед 01 гру, 2019 21:59
yama

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.