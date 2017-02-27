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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3005300630073008>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 421
Не нижче 24.50
51%
213
24.25 - 24.49
6%
24
24.00 - 24.24
12%
51
23.75 - 23.99
6%
24
23.50 - 23.74
5%
22
23.25 - 23.49
3%
13
23.00 - 23.24
5%
19
Нижче 23.00
13%
55
Всього голосів : 421
Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 22:42

  zzzzzz написав:Кор.счета сегодня выросли сразу на 15 млрд в основном засчет сокращения овернайтов на 12 млрд

НБУ жестко валюту выкупает.
Вчера 65, позавчера 70 млн.


Зачем копить это надо? :shock:
Alex2007
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 22:42

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Libo написав:Я только подумал, а хорошо бы мне купить ... и через пять минут ко мне в форточку влетает дрон ...

А ведь это мечта любого маркетолога - проводить сделку при первом желании, не дав жертве времени подумать, действительно ли ей нужна эта вещь :)
Только это будет не новая старая парадигма, а логическое продолжение нынешней, построенной на неуемном потреблении ненужных товаров, которая нуждается в массовом кредитовании и постоянной эмиссии.

Я согласен с вами в том, что еда и одежда - вечные ценности. А вот роль драгметов под вопросом. Если уж случится слом всего, более вероятен выбор чего-то принципиально нового, а не слегка подзабытого старого. Почему бы не списывать оплаты в граммах урана? Это тоже физическое вещество, количество которого ограничено.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 22:43

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Alex2007 написав:Ну и сколько это преступное укрепление будет продолжаться? Кто-то вообще будет отвечать за это или опять сойдет как обычно с рук? Больше года без остановки - это вообще как называется?

Шо па 27 купляли? По совету друзей или зову сердца?
viewtopic.php?p=4422278#p4422278
Витька,извинись,я всё прощу
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Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 22:47

  Мизантрóп написав:
  Alex2007 написав:Ну и сколько это преступное укрепление будет продолжаться? Кто-то вообще будет отвечать за это или опять сойдет как обычно с рук? Больше года без остановки - это вообще как называется?

Шо па 27 купляли? По совету друзей или зову сердца?
viewtopic.php?p=4422278#p4422278


Покупал и по 22, и 24.8, и по 25 - 26 - 27, и 28-28.5 тоже есть немного (ну помимо "давних" 8, 10, 12, 16 :D ) По собственному желанию.
Вопрос в другом стоит: такое длительное по времени укрепление без человеческих откатов перекрывает даже периоды девальваций. Хорошего в этом ничего нету и это однонаправленное движение уже просто бесит. Даже не сами цифры.
Alex2007
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 22:50

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Alex2007 написав:Вопрос в другом стоит: такое длительное по времени укрепление без человеческих откатов перекрывает даже периоды девальваций. Хорошего в этом ничего нету и это однонаправленное движение уже просто бесит.
масоны,Сэр
Витька,извинись,я всё прощу
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Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 22:53

:D
  Сибарит написав:Я согласен с вами в том, что еда и одежда - вечные ценности. А вот роль драгметов под вопросом.


Напомнило знаменитую рекламу банка Империал, почившего потом в бозе:

Время стирает города и цивилизации, но оно не властно над истинными ценностями. /c/

Но полностью согласен.
Как продолжение всемирной истории, напомню историю Пабло Эскобара, который скрываясь от преследования вместе с семьей, сжег ночью, спасаясь от холода в горах, мешок бумажных долларов - два миллиона - в обмен на тепло от костра :D :D :D
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 22:58

  freeze написав:Как продолжение всемирной истории, напомню историю Пабло Эскобара, который скрываясь от преследования вместе с семьей, сжег ночью, спасаясь от холода в горах, мешок бумажных долларов - два миллиона - в обмен на тепло от костра :D :D :D


Вот она - спасительная ценность "твердых активов" в ситуации форс-мажора. Картой Paypal не обогреешься, а биткоин-кошелек вообще не горит :mrgreen:
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 23:14

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  freeze написав:Может завтра ?

На четверг, 12 декабря, в 14:00 Национальным банк Украины анонсировал некое заявление. По данным источников "Страны", на банковском рынке ожидают, что будет объявлено о значительном снижении учетной ставки НБУ. Об этом сообщает Telegram-канал "Политика Страны".

Как отмечается, прямым последствием этого, помимо прочего, может стать снижение доходности гособлигаций. А следовательно - уменьшение к ним интереса со стороны иностранных инвесторов. А значит - прекращение укрепления курса гривны (который сейчас растёт из-за завода в Украину денег иностранцами под покупку гособлигаций).

Впрочем, пока это предположения. Все зависит от того будет ли на самом деле снижена учетная ставка и если да, то насколько сильно.


Если Вы анализируете ситуацию - то навпаки!
Снижение учетной ставки токо уже привлекает "инвесторов" к приобретению по, типа, пока еще выгодным процентам.
То, о чем пытаюсь рассказать...
Пирамида действующая до ставок 7-8 прцентов как минимум.
На госсуровне может работать и ниже.
дарий
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 23:19

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  freeze написав:Напомнило знаменитую рекламу банка Империал, почившего потом в бозе:

Время стирает города и цивилизации, но оно не властно над истинными ценностями. /c/

Империал почил..., а ценности - у Либо! :lol:
дарий
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 23:20

Re: Валютный рынок в контексте ДС

дарий написав:Если Вы анализируете ситуацию - то навпаки!
Снижение учетной ставки токо уже привлекает "инвесторов" к приобретению по, типа, пока еще выгодным процентам.


Возможно и так.
У меня ко сну опять образные сравнения - так в среде употребляющих горячительные напитки, говорят перед завершением веселых посиделок - Ну, что на посошок
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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