Додано: Сер 11 гру, 2019 22:42

Libo написав: Я только подумал, а хорошо бы мне купить ... и через пять минут ко мне в форточку влетает дрон ... Я только подумал, а хорошо бы мне купить ... и через пять минут ко мне в форточку влетает дрон ...

А ведь это мечта любого маркетолога - проводить сделку при первом желании, не дав жертве времени подумать, действительно ли ей нужна эта вещьТолько это будет не новая старая парадигма, а логическое продолжение нынешней, построенной на неуемном потреблении ненужных товаров, которая нуждается в массовом кредитовании и постоянной эмиссии.Я согласен с вами в том, что еда и одежда - вечные ценности. А вот роль драгметов под вопросом. Если уж случится слом всего, более вероятен выбор чего-то принципиально нового, а не слегка подзабытого старого. Почему бы не списывать оплаты в граммах урана? Это тоже физическое вещество, количество которого ограничено.