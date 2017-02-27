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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 11 гру, 2019 22:42
zzzzzz написав:
Кор.счета сегодня выросли сразу на 15 млрд в основном засчет сокращения овернайтов на 12 млрд
НБУ жестко валюту выкупает.
Вчера 65, позавчера 70 млн.
Зачем копить это надо?
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Alex2007
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Додано: Сер 11 гру, 2019 22:42
Libo написав:
Я только подумал, а хорошо бы мне купить ... и через пять минут ко мне в форточку влетает дрон ...
А ведь это мечта любого маркетолога - проводить сделку при первом желании, не дав жертве времени подумать, действительно ли ей нужна эта вещь
Только это будет не новая старая парадигма, а логическое продолжение нынешней, построенной на неуемном потреблении ненужных товаров, которая нуждается в массовом кредитовании и постоянной эмиссии.
Я согласен с вами в том, что еда и одежда - вечные ценности. А вот роль драгметов под вопросом. Если уж случится слом всего, более вероятен выбор чего-то принципиально нового, а не слегка подзабытого старого. Почему бы не списывать оплаты в граммах урана? Это тоже физическое вещество, количество которого ограничено.
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Сибарит
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Додано: Сер 11 гру, 2019 22:43
Alex2007 написав:
Ну и сколько это преступное укрепление будет продолжаться? Кто-то вообще будет отвечать за это или опять сойдет как обычно с рук? Больше года без остановки - это вообще как называется?
Шо па 27 купляли? По совету друзей или зову сердца?viewtopic.php?p=4422278#p4422278
Витька,извинись,я всё прощу
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Мизантрóп
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Додано: Сер 11 гру, 2019 22:47
Мизантрóп написав: Alex2007 написав:
Ну и сколько это преступное укрепление будет продолжаться? Кто-то вообще будет отвечать за это или опять сойдет как обычно с рук? Больше года без остановки - это вообще как называется?
Шо па 27 купляли? По совету друзей или зову сердца?viewtopic.php?p=4422278#p4422278
Покупал и по 22, и 24.8, и по 25 - 26 - 27, и 28-28.5 тоже есть немного (ну помимо "давних" 8, 10, 12, 16
) По собственному желанию.
Вопрос в другом стоит: такое длительное по времени укрепление без человеческих откатов перекрывает даже периоды девальваций. Хорошего в этом ничего нету и это однонаправленное движение уже просто бесит. Даже не сами цифры.
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Alex2007
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Додано: Сер 11 гру, 2019 22:50
Alex2007 написав:
Вопрос в другом стоит: такое длительное по времени укрепление без человеческих откатов перекрывает даже периоды девальваций. Хорошего в этом ничего нету и это однонаправленное движение уже просто бесит.
масоны,Сэр
Витька,извинись,я всё прощу
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Мизантрóп
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Додано: Сер 11 гру, 2019 22:53
Сибарит написав:
Я согласен с вами в том, что еда и одежда - вечные ценности. А вот роль драгметов под вопросом.
Напомнило знаменитую рекламу банка Империал, почившего потом в бозе:
Время стирает города и цивилизации, но оно не властно над истинными ценностями. /c/
Но полностью согласен.
Как продолжение всемирной истории, напомню историю Пабло Эскобара, который скрываясь от преследования вместе с семьей, сжег ночью, спасаясь от холода в горах, мешок бумажных долларов - два миллиона - в обмен на тепло от костра
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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freeze
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Додано: Сер 11 гру, 2019 22:58
Вот она - спасительная ценность "твердых активов" в ситуации форс-мажора. Картой Paypal не обогреешься, а биткоин-кошелек вообще не горит
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Додано: Сер 11 гру, 2019 23:14
freeze написав:
Может завтра ?
На четверг, 12 декабря, в 14:00 Национальным банк Украины анонсировал некое заявление. По данным источников "Страны", на банковском рынке ожидают, что будет объявлено о значительном снижении учетной ставки НБУ. Об этом сообщает Telegram-канал "Политика Страны".
Как отмечается, прямым последствием этого, помимо прочего, может стать снижение доходности гособлигаций. А следовательно - уменьшение к ним интереса со стороны иностранных инвесторов. А значит - прекращение укрепления курса гривны (который сейчас растёт из-за завода в Украину денег иностранцами под покупку гособлигаций).
Впрочем, пока это предположения. Все зависит от того будет ли на самом деле снижена учетная ставка и если да, то насколько сильно.
Если Вы анализируете ситуацию - то навпаки!
Снижение учетной ставки токо уже привлекает "инвесторов" к приобретению по, типа, пока еще выгодным процентам.
То, о чем пытаюсь рассказать...
Пирамида действующая до ставок 7-8 прцентов как минимум.
На госсуровне может работать и ниже.
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дарий
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Додано: Сер 11 гру, 2019 23:19
freeze написав:
Напомнило знаменитую рекламу банка Империал, почившего потом в бозе:
Время стирает города и цивилизации, но оно не властно над истинными ценностями. /c/
Империал почил..., а ценности - у Либо!
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дарий
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Додано: Сер 11 гру, 2019 23:20
дарий написав:Если Вы анализируете ситуацию - то навпаки!
Снижение учетной ставки токо уже привлекает "инвесторов" к приобретению по, типа, пока еще выгодным процентам.
Возможно и так.
У меня ко сну опять образные сравнения - так в среде употребляющих горячительные напитки, говорят перед завершением веселых посиделок - Ну, что на посошок
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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freeze
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