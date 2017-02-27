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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3005300630073008

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 421
Не нижче 24.50
51%
213
24.25 - 24.49
6%
24
24.00 - 24.24
12%
51
23.75 - 23.99
6%
24
23.50 - 23.74
5%
22
23.25 - 23.49
3%
13
23.00 - 23.24
5%
19
Нижче 23.00
13%
55
Всього голосів : 421
Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 23:24

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  freeze написав:так в среде употребляющих горячительные напитки, говорят перед завершением веселых посиделок - Ну, что на посошок
если по какой-то причине человек собирался покинуть гостеприимных хозяев, ему предлагались 10 стопок «отходных», причем выпить их нужно было в определенной последовательности. Из них пресловутый посошок был на 6 месте, когда участник застолья был уже на дворе. Немногим позволяло здоровье дойти до этого шага.

Источник: https://fishki.net/1278432-10-stopok-na-pososhok.html © Fishki.net
Витька,извинись,я всё прощу
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Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 23:25

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Скорее, к утреннему оптимистичному пробуждению! :wink:
дарий
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 23:32

  Moneta написав:
  kwon написав:Народ, хватить скыглыты) Я в долларе 99% и кайфую, потом будете вспоминать эти времена :)


+1
В гривне одни долги остались. Стараюсь сразу конвертировать бумагу, ибо закончиться этот праздник жизни может в любой день.

Если не учитывать:
1. что могли быть покупки по 27+
2. что курс может уйти ниже
Если тренд изменится резко на противоположный к примеру до 28 то при нахождении в гривне:
1. потери сразу будут ощутимы, как и при нахождении в дорогом долларе сейчас
2. отсутствии амплитудных колебаний курса в последующей долгосрочной перспективе отбивается на депозитах на условной сумме за год,+
...
Доллар 100% кроме буханки хлеба по 23+ это тоже, что доллар кроме буханки хлеба по 27+. Это не диверсификация (ИМХО)
Востаннє редагувалось ruvex в Сер 11 гру, 2019 23:41, всього редагувалось 1 раз.
Black Jack - White Business
ruvex
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 23:39

Новости из-за бугра

Федеральная резервная система (ФРС) США сохранила базовую процентную ставку на уровне 1,5-1,75% годовых, сообщает пресс-служба регулятора в среду, 11 декабря.

Данное решение ФРС приняла по итогам заседания. Решение совпало с прогнозом аналитиков.

Дальнейшие решения будут приниматься на основе уровня инфляции и безработицы и текущей экономической ситуации в целом.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 23:42

Re: Валютный рынок в контексте ДС

вот работает у нас с мая пресловутый clearStream, мать его. :mrgreen:
Заходят через него нерезиденты, что аж двери ломятся.

Вопрос: а каким образом нерезиденты заходили раньше когда его не было :?: Было сложнее? - в чем заключалась сложность?
Чем отличаются процедура захода нерезов тогда и сейчас (ведь раньше нерезы тоже были у нас в портфеле), никак не понимаю?

Аналогично интересует вопрос, чем отличается процесс участия в этих овгз-аукционах через Reuters и через Bloomberg (через который последнее время идет размещение).
Alex2007
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 23:46

Читаю итоги заседания, и слезы счастья не дают писать :mrgreen: :mrgreen:

Безработица
2019 - 3,6% ( прошлый прогноз 3,7% )
2020 - 3,5% ( 3,7% )
2021 + 4,1%

Посмотрел я на график безработицы. 3,5% это минимальный исторический уровень. И он никогда не держался долго , рекорд 1988-1990 гг.
От силы на минимумах 1 год - 1,5 года.

https://ru.investing.com/economic-calen ... t-rate-300
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 23:54

  zzzzzz написав:Посмотрел я на график безработицы. 3,5% это минимальный исторический уровень. И он никогда не держался долго.От силы на минимумах 1 год - 1,5 года.
И что это значит? Крутое пике?!
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 23:59

  Мизантрóп написав:
  Alex2007 написав:Ну и сколько это преступное укрепление будет продолжаться? Кто-то вообще будет отвечать за это или опять сойдет как обычно с рук? Больше года без остановки - это вообще как называется?

Шо па 27 купляли? По совету друзей или зову сердца?
viewtopic.php?p=4422278#p4422278


А где кстати эти два эпичных персонажа по ссылке?
Опять появятся "случайно" в один и тот же (+-) день? :mrgreen:
Alex2007
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 00:00

  asti написав:
  zzzzzz написав:Посмотрел я на график безработицы. 3,5% это минимальный исторический уровень. И он никогда не держался долго.От силы на минимумах 1 год - 1,5 года.
И что это значит? Крутое пике?!

Это значит что все хорошее когда-нибудь заканчивается.
Живите своим умом!
zzzzzz
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