freeze написав:так в среде употребляющих горячительные напитки, говорят перед завершением веселых посиделок - Ну, что на посошок
если по какой-то причине человек собирался покинуть гостеприимных хозяев, ему предлагались 10 стопок «отходных», причем выпить их нужно было в определенной последовательности. Из них пресловутый посошок был на 6 месте, когда участник застолья был уже на дворе. Немногим позволяло здоровье дойти до этого шага.
kwon написав:Народ, хватить скыглыты) Я в долларе 99% и кайфую, потом будете вспоминать эти времена
+1 В гривне одни долги остались. Стараюсь сразу конвертировать бумагу, ибо закончиться этот праздник жизни может в любой день.
Если не учитывать: 1. что могли быть покупки по 27+ 2. что курс может уйти ниже Если тренд изменится резко на противоположный к примеру до 28 то при нахождении в гривне: 1. потери сразу будут ощутимы, как и при нахождении в дорогом долларе сейчас 2. отсутствии амплитудных колебаний курса в последующей долгосрочной перспективе отбивается на депозитах на условной сумме за год,+ ... Доллар 100% кроме буханки хлеба по 23+ это тоже, что доллар кроме буханки хлеба по 27+. Это не диверсификация (ИМХО)
Востаннє редагувалось ruvex в Сер 11 гру, 2019 23:41, всього редагувалось 1 раз.
вот работает у нас с мая пресловутый clearStream, мать его. Заходят через него нерезиденты, что аж двери ломятся.
Вопрос: а каким образом нерезиденты заходили раньше когда его не было Было сложнее? - в чем заключалась сложность? Чем отличаются процедура захода нерезов тогда и сейчас (ведь раньше нерезы тоже были у нас в портфеле), никак не понимаю?
Аналогично интересует вопрос, чем отличается процесс участия в этих овгз-аукционах через Reuters и через Bloomberg (через который последнее время идет размещение).
Alex2007 написав:Ну и сколько это преступное укрепление будет продолжаться? Кто-то вообще будет отвечать за это или опять сойдет как обычно с рук? Больше года без остановки - это вообще как называется?