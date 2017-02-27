А что, на Украине уже появился гос орган отвечающий за поддержание курса на указанной отметке?
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 12 гру, 2019 01:02
А что, на Украине уже появился гос орган отвечающий за поддержание курса на указанной отметке?
Додано: Чет 12 гру, 2019 01:47
Державний департамент з курсової політики Міністерства курсоутворення та валютообміну)))
Живите своим умом!
Додано: Чет 12 гру, 2019 04:51
блин, чем Вы недовольны?
пенсии и зарплаты растут в эквивалентах (доллар, эвро) ежемесячно, даже если их не повышают в грн. Но с декабря января говорят наконец повысят!
с каждым днём можно позволить себе всё больше качественных импортных товаров или отдых за рубежом по вменяемым ценам!
хочу бакс по 20 и даже по 8!!!
З.Ы.
не чего было скупать жалкие амерекасоские бумажки - гривна в депозите - вот разумный выбор!!!
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
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