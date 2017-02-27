Alex2007 написав:Ну и сколько это преступное укрепление будет продолжаться? Кто-то вообще будет отвечать за это или опять сойдет как обычно с рук? Больше года без остановки - это вообще как называется? Заигрались - не иначе, падлюки. Все хорошо - но это, то что происходит, это уже перебор.
блин, чем Вы недовольны? пенсии и зарплаты растут в эквивалентах (доллар, эвро) ежемесячно, даже если их не повышают в грн. Но с декабря января говорят наконец повысят! с каждым днём можно позволить себе всё больше качественных импортных товаров или отдых за рубежом по вменяемым ценам! хочу бакс по 20 и даже по 8!!!
З.Ы. не чего было скупать жалкие амерекасоские бумажки - гривна в депозите - вот разумный выбор!!!
uaprofi написав:пенсии и зарплаты растут в эквивалентах (доллар, эвро) ежемесячно, даже если их не повышают в грн. Но с декабря января говорят наконец повысят! с каждым днём можно позволить себе всё больше качественных импортных товаров или отдых за рубежом по вменяемым ценам! хочу бакс по 20 и даже по 8!!!
З.Ы. не чего было скупать жалкие амерекасоские бумажки - гривна в депозите - вот разумный выбор!!!
одна беда - цены на товары укр. пр-ва и услуги, если и не растут, а зачастую именно растут и в гривне, и в долларовом эквиваленте.
ghostress2001 написав:Нужен стабильный курс, а не укрепление Гривны. Если все так хорошо, то пусть печатный станок врубят, повысят пенсии и зарплаты бюджетникам при курсе 25, а то уже задолбало все это
Alex2007 написав:Вопрос в другом стоит: такое длительное по времени укрепление без человеческих откатов перекрывает даже периоды девальваций. Хорошего в этом ничего нету и это однонаправленное движение уже просто бесит.
масоны,Сэр
Барижні клоуни
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
ghostress2001 написав:Нужен стабильный курс, а не укрепление Гривны. Если все так хорошо, то пусть печатный станок врубят, повысят пенсии и зарплаты бюджетникам при курсе 25, а то уже задолбало все это
ВСІМ СТРАЖДУЩІМ І НЕПРИКАЯНИМ!!!Зверніться до пана Холяви -Він добра людина,, допоможе.