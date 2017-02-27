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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3006300730083009

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 421
Не нижче 24.50
51%
213
24.25 - 24.49
6%
24
24.00 - 24.24
12%
51
23.75 - 23.99
6%
24
23.50 - 23.74
5%
22
23.25 - 23.49
3%
13
23.00 - 23.24
5%
19
Нижче 23.00
13%
55
Всього голосів : 421
Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 04:51

  Alex2007 написав:Ну и сколько это преступное укрепление будет продолжаться? Кто-то вообще будет отвечать за это или опять сойдет как обычно с рук? Больше года без остановки - это вообще как называется? Заигрались - не иначе, падлюки. Все хорошо - но это, то что происходит, это уже перебор. :evil:


блин, чем Вы недовольны?
пенсии и зарплаты растут в эквивалентах (доллар, эвро) ежемесячно, даже если их не повышают в грн. Но с декабря января говорят наконец повысят!
с каждым днём можно позволить себе всё больше качественных импортных товаров или отдых за рубежом по вменяемым ценам!
хочу бакс по 20 и даже по 8!!!

З.Ы.
не чего было скупать жалкие амерекасоские бумажки - гривна в депозите - вот разумный выбор!!!
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
uaprofi
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 07:09

Нужен стабильный курс, а не укрепление Гривны. Если все так хорошо, то пусть печатный станок врубят, повысят пенсии и зарплаты бюджетникам при курсе 25, а то уже задолбало все это
ghostress2001
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 08:01

  uaprofi написав:пенсии и зарплаты растут в эквивалентах (доллар, эвро) ежемесячно, даже если их не повышают в грн. Но с декабря января говорят наконец повысят!
с каждым днём можно позволить себе всё больше качественных импортных товаров или отдых за рубежом по вменяемым ценам!
хочу бакс по 20 и даже по 8!!!

З.Ы.
не чего было скупать жалкие амерекасоские бумажки - гривна в депозите - вот разумный выбор!!!


одна беда - цены на товары укр. пр-ва и услуги, если и не растут, а зачастую именно растут и в гривне, и в долларовом эквиваленте.
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 08:17

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  uaprofi написав:не чего было скупать жалкие амерекасоские бумажки - гривна в депозите - вот разумный выбор!!!
Вот и пришло время вспомнить мой пост от 1 августа https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4717940#p4717940...Несколько дней сомневался, и, все-таки оставил освободившуюся гривну в той же банке под более вісокий процент! :mrgreen:
Приват, Дельта, Фидо, Траст... Приват...надоел...зашёл в ПУМБу ( тсс...за бонусом...тсс! )
protefiks1959
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 08:19

  ghostress2001 написав:Нужен стабильный курс, а не укрепление Гривны. Если все так хорошо, то пусть печатный станок врубят, повысят пенсии и зарплаты бюджетникам при курсе 25, а то уже задолбало все это

"Хде я"?
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 08:25

  Мизантрóп написав:
  Alex2007 написав:Вопрос в другом стоит: такое длительное по времени укрепление без человеческих откатов перекрывает даже периоды девальваций. Хорошего в этом ничего нету и это однонаправленное движение уже просто бесит.
масоны,Сэр

Барижні клоуни
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 08:37

  ghostress2001 написав:Нужен стабильный курс, а не укрепление Гривны. Если все так хорошо, то пусть печатный станок врубят, повысят пенсии и зарплаты бюджетникам при курсе 25, а то уже задолбало все это

ВСІМ СТРАЖДУЩІМ І НЕПРИКАЯНИМ!!!Зверніться до пана Холяви -Він добра людина,, допоможе.
сірий
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  #<1 ... 3006300730083009
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