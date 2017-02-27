uaprofi написав: З.Ы. не чего было скупать жалкие амерекасоские бумажки - гривна в депозите - вот разумный выбор!!!
цены на квартиры и авто в доларах растут! Вот что плохо. Прошлые накопления в доларах уменьшаются в гривневом эквиваленте. Вот что плохо. Копить в гривне неразумно было всё время, кроме 2008 года и 2019 если хотите знать, будет ли курс па13 ответьте на вопрос, по какой причине именно 2019 год стал вакханалией торжества крепнущей гривны. Что произошло в мире, что все нерезы бросились в Украину за покупкой гривневых ОВДП, зная или не зная о тех огромных проблемах в Украние с ОРДЛО. С моей точки зрения покупка в таких оргомных количествах ОВДП это огромный риск в ожидании очередного мирового кризиса в 2020 году (высокосный год, панове (1998, 2008, 2014 вспомните, тоже высокосные, мистика?)
c 2015 года выгодно держать в гривне под 15-20%. за 5 лет 100%.
Я хочу разместить депо с капитализацией под 16.7%-18% на 3-5 лет. Увеличить гривневую долю. 100% на 5 лет. Я буду счастливо через 5 лет, если курс будет 40 или 13 тоже не откажусь.
сейчас нету большой капитализации овгз. Чтоб был 2008 надо чтобы сейчас был курс 13. Разогнать могут под 29 этим летом, если будут выходить. Очень опасно будет, если курс будет 13 и потом по 50
Alex2007 написав: Оно то может и выгодно с 2015 года в гривне сидеть (и сЕдеть одновременно). Вот только реальной угрозы гиперинфляции и гипердевальвации в 2015 году никто не отменял. Плюс та же история с Приматом в конце 2016 - 2017 года. Спокойно держать гривну в подобные периоды - это нужно очень безответственно относиться к деньгам.
Должна быть диверсификация. Мы не знает когда будет 50. Нерезы могут вкладывать на протяжении 5-15лет чтобы опустить курс до 13. А могут этим летом разогнать или следующем летом.
Аналогично можно купить любой актив, например, золото по 1800 и ждать 5-10 лет. Я хочу купить биткоин еще по 4-5к, потом продать по 10-15к.
можна зрозуміти - втрати уже по 4 гривні на кожному доларі
Я не понимаю. Какие втрати? Доходы у 80% в гривнах. Ну может у ИТ только в долларах. Правда есть варианты, что кое где привязали в 2015 году з.п к доллару - но то опять же " по просьбам трудящихся" и это точно не массово. Сбережение захеджировали в валюте. Что за плач ярославны? Какие нафиг втраты?
У менял курс упал ниже чем на межбанке, тут уж отчетливый звук сотен стучащих копыт распознает даже глухой.
так на подарочки сдают из заначек - это же и есть основной признак локального слива. Я поэтому всегда менял бабло на НГ не позже 10 декабря с расчётом, чтоб хватило минимум до 10 января. В этом году больше гривневых поступлений, так что дополнительно ничего не меняю. "Подарочки" подсократим, свой ДР отпраздную во Флоренции, на Мыколая детям привезу гостинцев оттуда же - курс евро же очень приятный А "дорогая" гривна пусть остаётся тут
можна зрозуміти - втрати уже по 4 гривні на кожному доларі
Я не понимаю. Какие втрати? Доходы у 80% в гривнах. Ну может у ИТ только в долларах. Правда есть варианты, что кое где привязали в 2015 году з.п к доллару - но то опять же " по просьбам трудящихся" и это точно не массово. Сбережение захеджировали в валюте. Что за плач ярославны? Какие нафиг втраты?
+1, квартиры/машины в долларах продают и цена не поменялась вцелом, укрепление гривны хорошо, но всегда нервы крепче быть с валютой
можна зрозуміти - втрати уже по 4 гривні на кожному доларі
Я не понимаю. Какие втрати? Доходы у 80% в гривнах. Ну может у ИТ только в долларах. Правда есть варианты, что кое где привязали в 2015 году з.п к доллару - но то опять же " по просьбам трудящихся" и это точно не массово. Сбережение захеджировали в валюте. Что за плач ярославны? Какие нафиг втраты?
так не эти 80% торчат здесь круглосуточно тем главное выжить от ЗП до ЗП , или от пенсии до пенсии
"втраты" конечно есть...но стоит ли лить крокодильи слезы? думаю, что не стоит засорять ветку причитаниями "пружина сжимается", "недобор в бюджет 10млдр", "когда это кончится и кто за это ответит"
наслаждайтесь жизнью пока вы еще здесь... и не надо сильно заморачиваться о поводу курса, лучше подумайте, чем можете порадовать себя и близких (займитесь подарками к НГ и Рождеству)
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
ghostress2001 написав:Нужен стабильный курс, а не укрепление Гривны. Если все так хорошо, то пусть печатный станок врубят, повысят пенсии и зарплаты бюджетникам при курсе 25, а то уже задолбало все это
А потом получат бо-бо от мвф и отток инвесторов, из за срыва таргета инфляции
В моём случае ради "таргета инфляции", которым сыт не будешь, положили немаленькое предприятие. Всем спасибо, все свободны. Ничего страшного, показатели безработицы Неньке мы не испортим, Германия зовёт )
Это какое же предприятие "положили"? Если люди не способны грамотно вести бизнес, кто ж им доктор? Нужно вести планирование, диверсифицировать рынки (выходить на внутренний рынок), а не вести себя как типичный тупой предприниматель - буду получать сверх-прибыли за счет разницы курса, а когда жирок подрежут - кричать что "бизнес убивают!!!". Если повышается цена себестоимости - повышаешь итоговую цену экспортной продукции в долларах. Если такое незначительное повышение приводит к проигрышу конкуренции где-то на рынке за границей - значит такой у тебя товар, который нафиг никому не нужен по нормальной цене, делай выводы. В общем, поддержу оратора выше, сейчас рынок просто очиститься от людей, не умеющих вести и планировать бизнес, что пойдет экономике только на руку. И этот бизнес смогут выкупить толковые люди и грамотно его развивать.
Не расслабляемся! 21 апреля приходим и закрепляем победу Украины над Свинарчуками-Гладковскими! А вторым совет - ремонтуйте тюрьми (с)
uaprofi написав: З.Ы. не чего было скупать жалкие амерекасоские бумажки - гривна в депозите - вот разумный выбор!!!
цены на квартиры и авто в доларах растут! Вот что плохо. Прошлые накопления в доларах уменьшаются в гривневом эквиваленте. Вот что плохо. Копить в гривне неразумно было всё время, кроме 2008 года и 2019 если хотите знать, будет ли курс па13 ответьте на вопрос, по какой причине именно 2019 год стал вакханалией торжества крепнущей гривны. Что произошло в мире, что все нерезы бросились в Украину за покупкой гривневых ОВДП, зная или не зная о тех огромных проблемах в Украние с ОРДЛО. С моей точки зрения покупка в таких оргомных количествах ОВДП это огромный риск в ожидании очередного мирового кризиса в 2020 году (высокосный год, панове (1998, 2008, 2014 вспомните, тоже высокосные, мистика?)
Может как раз они уже знают о размораживании ситуации а Вы не видите этого?