Alex2006 написав:

Это какое же предприятие "положили"? Если люди не способны грамотно вести бизнес, кто ж им доктор? Нужно вести планирование, диверсифицировать рынки (выходить на внутренний рынок), а не вести себя как типичный тупой предприниматель - буду получать сверх-прибыли за счет разницы курса, а когда жирок подрежут - кричать что "бизнес убивают!!!". Если повышается цена себестоимости - повышаешь итоговую цену экспортной продукции в долларах. Если такое незначительное повышение приводит к проигрышу конкуренции где-то на рынке за границей - значит такой у тебя товар, который нафиг никому не нужен по нормальной цене, делай выводы.В общем, поддержу оратора выше, сейчас рынок просто очиститься от людей, не умеющих вести и планировать бизнес, что пойдет экономике только на руку. И этот бизнес смогут выкупить толковые люди и грамотно его развивать.