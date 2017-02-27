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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3010301130123013>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 421
Не нижче 24.50
51%
213
24.25 - 24.49
6%
24
24.00 - 24.24
12%
51
23.75 - 23.99
6%
24
23.50 - 23.74
5%
22
23.25 - 23.49
3%
13
23.00 - 23.24
5%
19
Нижче 23.00
13%
55
Всього голосів : 421
Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 10:22

  Alex2006 написав:Это какое же предприятие "положили"? Если люди не способны грамотно вести бизнес, кто ж им доктор? Нужно вести планирование, диверсифицировать рынки (выходить на внутренний рынок), а не вести себя как типичный тупой предприниматель - буду получать сверх-прибыли за счет разницы курса, а когда жирок подрежут - кричать что "бизнес убивают!!!". Если повышается цена себестоимости - повышаешь итоговую цену экспортной продукции в долларах. Если такое незначительное повышение приводит к проигрышу конкуренции где-то на рынке за границей - значит такой у тебя товар, который нафиг никому не нужен по нормальной цене, делай выводы.
В общем, поддержу оратора выше, сейчас рынок просто очиститься от людей, не умеющих вести и планировать бизнес, что пойдет экономике только на руку. И этот бизнес смогут выкупить толковые люди и грамотно его развивать.

У нас в стране за декады инфляции в районе 10% реально много шлака в экономике появилось. Который существовал сугубо за счет наработанных связей, которым клиентам просто лень было искать альтернативу, и постоянного притока дешевого бабла от нацбанка.
Сейчас же гривну хорошо так зажимают, а потому нужно шевелить булками. Что не всем под силу.
Это жизнь...
Востаннє редагувалось escobar в Чет 12 гру, 2019 10:26, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 10:25

Класс, миняйло на 15 копеек ниже Межбанка ушел. :mrgreen: :mrgreen:
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 10:26

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  lrs7719 написав:Я не понимаю. Какие втрати? Доходы у 80% в гривнах. Ну может у ИТ только в долларах. Правда есть варианты, что кое где привязали в 2015 году з.п к доллару - но то опять же " по просьбам трудящихся" и это точно не массово

Аууу, на земле немного по другому. Цены в атб растут каждую неделю. Платят фигню, людям(основной массе) ни на что не хватает, кто уехал(70% родителей в садике) на заработки хоть пересылали и деньги были, а сейчас и этих не хватает. Может в Киеве работы больше(и по вакансиях на верке так и есть), возможностей больше.
Ладно бы был економ бум, появлялись рабочие места но тут же чистой воды спекуляции, Зе скоро народ вынесет на вилах оттуда(хотя он не ставил Смолия)
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 10:27

  yarick26 написав:Всем доброго дня!
Перед прошлым отскоком здесь было мнение, что отрыв налички от МБ предвестник разворота. Только забыл в какую сторону указывает нынешняя ситуация. Если кто в курсе, напомните

Усі попередні роки сезонного коливання курсу характеризувалися різким ростом вартості ВКВ в період листопад-січень. Попереджувальним сигналом було виникнення значного переважання попиту на готівці і, в результаті, швидке виникнення значного переважання ціни валюти над МБ. В літній період валюта з готівки часто через каси банків перетікала на МБ і в ці періоди ціна на готівці стабільно нижча за безготівку.
Відповідно, значно більше зміцнення грн на готівці є показником надлишку пропозиції валюти. А, враховуючи, що на МБ і так стійкий і тривалий надлишок пропозиції ВКВ і НБУ щодня викуповує від 30 до кількох сот млн уо, то їм додаткової пропозиції з готівки не треба. НБУ не обовязково піде на збільшення грн маси для викупу цих додаткових кількостей валюти. Тоді зміцнення грн на готівці перекинеться і на МБ. А у фізиків тільки офіційно на валютних депозитах в банках 9 млрд уо, в "матрасах", очевидно, ще більше. Це не якихось нещасних 3-4 млрд від нерезидентів всіх мастей.
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
orest
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 10:31

Появились данные по остаткам ОВГЗ.

Всего ОВГЗ в обороты выросло на 4,2 млрд
Банки +1,7 млрд
Нерезы +2,4 млрд.

Зображення
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 10:46

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  zzzzzz написав:Всего ОВГЗ в обороты выросло на 4,2 млрд
Банки +1,7 млрд
Нерезы +2,4 млрд.

Опять эти "глупые" нерезы лезут)) С начала года с 6 до 108 ярдов выросла их доля...
Кто что думает, 200 увидим в 2020м или больше 150-180 не освоят? :roll: 8)
Investor_33
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 10:47

  zzzzzz написав:Класс, миняйло на 15 копеек ниже Межбанка ушел. :mrgreen: :mrgreen:
Звонил своим валютчикам - нет гривны!
Спрашиваю, почему? - никто не берёт.
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 10:48

  Investor_33 написав:
  zzzzzz написав:Всего ОВГЗ в обороты выросло на 4,2 млрд
Банки +1,7 млрд
Нерезы +2,4 млрд.

Опять эти "глупые" нерезы лезут)) С начала года с 6 до 108 ярдов выросла их доля...
Кто что думает, 200 увидим в 2020м или больше 150-180 не освоят? :roll: 8)


Все зависит от динамики снижения ставки + от планов Минфина по объему размещения на внутреннем рынке.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 11:01

  asti написав:
  zzzzzz написав:Класс, миняйло на 15 копеек ниже Межбанка ушел. :mrgreen: :mrgreen:
Звонил своим валютчикам - нет гривны!
Спрашиваю, почему? - никто не берёт.

Писец
Andrew_
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 11:04

  zzzzzz написав:
  Investor_33 написав:
  zzzzzz написав:Всего ОВГЗ в обороты выросло на 4,2 млрд
Банки +1,7 млрд
Нерезы +2,4 млрд.

Опять эти "глупые" нерезы лезут)) С начала года с 6 до 108 ярдов выросла их доля...
Кто что думает, 200 увидим в 2020м или больше 150-180 не освоят? :roll: 8)


Все зависит от динамики снижения ставки + от планов Минфина по объему размещения на внутреннем рынке.

За даними НБУ, в 2020 році уряд, центральний банк, підприємства і банки повинні виплатити 15,87 млрд доларів, з яких понад 12 млрд доларів - основна сума боргу, а 3,78 млрд доларів – відсотки. https://zik.ua/news/2019/09/18/nbu_nazv ... 20_1649585
План фінансування держбюджету 2020 року передбачає зовнішні запозичення в обсязі $4,9 млрд і внутрішні в обсязі 231,1 млрд грн, або $8,4 млрд. https://minfin.com.ua/ua/2019/11/14/39712506/
Можна скласти картинку...
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
orest
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