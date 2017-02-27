Alex2006 написав:Это какое же предприятие "положили"? Если люди не способны грамотно вести бизнес, кто ж им доктор? Нужно вести планирование, диверсифицировать рынки (выходить на внутренний рынок), а не вести себя как типичный тупой предприниматель - буду получать сверх-прибыли за счет разницы курса, а когда жирок подрежут - кричать что "бизнес убивают!!!". Если повышается цена себестоимости - повышаешь итоговую цену экспортной продукции в долларах. Если такое незначительное повышение приводит к проигрышу конкуренции где-то на рынке за границей - значит такой у тебя товар, который нафиг никому не нужен по нормальной цене, делай выводы. В общем, поддержу оратора выше, сейчас рынок просто очиститься от людей, не умеющих вести и планировать бизнес, что пойдет экономике только на руку. И этот бизнес смогут выкупить толковые люди и грамотно его развивать.
У нас в стране за декады инфляции в районе 10% реально много шлака в экономике появилось. Который существовал сугубо за счет наработанных связей, которым клиентам просто лень было искать альтернативу, и постоянного притока дешевого бабла от нацбанка. Сейчас же гривну хорошо так зажимают, а потому нужно шевелить булками. Что не всем под силу. Это жизнь...
Востаннє редагувалось escobar в Чет 12 гру, 2019 10:26, всього редагувалось 1 раз.
lrs7719 написав:Я не понимаю. Какие втрати? Доходы у 80% в гривнах. Ну может у ИТ только в долларах. Правда есть варианты, что кое где привязали в 2015 году з.п к доллару - но то опять же " по просьбам трудящихся" и это точно не массово
Аууу, на земле немного по другому. Цены в атб растут каждую неделю. Платят фигню, людям(основной массе) ни на что не хватает, кто уехал(70% родителей в садике) на заработки хоть пересылали и деньги были, а сейчас и этих не хватает. Может в Киеве работы больше(и по вакансиях на верке так и есть), возможностей больше. Ладно бы был економ бум, появлялись рабочие места но тут же чистой воды спекуляции, Зе скоро народ вынесет на вилах оттуда(хотя он не ставил Смолия)
yarick26 написав:Всем доброго дня! Перед прошлым отскоком здесь было мнение, что отрыв налички от МБ предвестник разворота. Только забыл в какую сторону указывает нынешняя ситуация. Если кто в курсе, напомните
Усі попередні роки сезонного коливання курсу характеризувалися різким ростом вартості ВКВ в період листопад-січень. Попереджувальним сигналом було виникнення значного переважання попиту на готівці і, в результаті, швидке виникнення значного переважання ціни валюти над МБ. В літній період валюта з готівки часто через каси банків перетікала на МБ і в ці періоди ціна на готівці стабільно нижча за безготівку. Відповідно, значно більше зміцнення грн на готівці є показником надлишку пропозиції валюти. А, враховуючи, що на МБ і так стійкий і тривалий надлишок пропозиції ВКВ і НБУ щодня викуповує від 30 до кількох сот млн уо, то їм додаткової пропозиції з готівки не треба. НБУ не обовязково піде на збільшення грн маси для викупу цих додаткових кількостей валюти. Тоді зміцнення грн на готівці перекинеться і на МБ. А у фізиків тільки офіційно на валютних депозитах в банках 9 млрд уо, в "матрасах", очевидно, ще більше. Це не якихось нещасних 3-4 млрд від нерезидентів всіх мастей.
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.