lrs7719 написав:Я не понимаю. Какие втрати? Доходы у 80% в гривнах. Ну может у ИТ только в долларах. Правда есть варианты, что кое где привязали в 2015 году з.п к доллару - но то опять же " по просьбам трудящихся" и это точно не массово
Аууу, на земле немного по другому. Цены в атб растут каждую неделю. Платят фигню, людям(основной массе) ни на что не хватает, кто уехал(70% родителей в садике) на заработки хоть пересылали и деньги были, а сейчас и этих не хватает. Может в Киеве работы больше(и по вакансиях на верке так и есть), возможностей больше. Ладно бы был економ бум, появлялись рабочие места но тут же чистой воды спекуляции, Зе скоро народ вынесет на вилах оттуда(хотя он не ставил Смолия)
Т.е если курс будет 123 гривен за доллар всем резко полегчает? Разговор за истерики по поводу курсовых потерь был если что.
Все верно, можно. Только надо сравнивать в прошлым годом. За 11 месяев привлечено : Гривна - 213 млрд Доллары - 4,072 млрд Евро - 0,189 млрд --- Всего около 315 млрд. в гривневом эквиваленте.
Но запросто могут перебросить в следующем году пару миллиарда с внешнего на внутренний рынок как это было в этом году. Первоначально планы на 2019 были совсем другие. Общие займы 347 млрд, из них внутренние - 202 млрд, внешние - 145 млрд.
Все верно, можно. Только надо сравнивать в прошлым годом. За 11 месяев привлечено : Гривна - 213 млрд Доллары - 4,072 млрд Евро - 0,189 млрд --- Всего около 315 млрд. в гривневом эквиваленте.
Но запросто могут перебросить в следующем году пару миллиарда с внешнего на внутренний рынок как это было в этом году. Первоначально планы на 2019 были совсем другие. Общие займы 347 млрд, из них внутренние - 202 млрд, внешние - 145 млрд.
Хтось може пояснити, чому на внутрішньому ринку не залучають більше валютних ОВДП? Я цього не розумію. Тоді і долар міняти на гривню не потрібно. І попит збоку вітчиняних банків є (як ви писали 9 ярдів $ на руках у населення)
Бо виходить, що хочуть витрусити валюту у пересічних, але роблять це тільки через гривню. Відповідно провокуючи паніксел.
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
Realist написав:Хтось може пояснити, чому на внутрішньому ринку не залучають більше валютних ОВДП? Я цього не розумію. Тоді і долар міняти на гривню не потрібно. І попит збоку вітчиняних банків є (як ви писали 9 ярдів $ на руках у населення)
Вони взагалі хочуть відмовитись від валютних ОВДП, хоч їх дають вже під 4%. Пояснення - так фінансова система буде більш стійка до зовнішніх факторів (різкого падіння експорту, як в 2015). Читаємо між рядків - ми самі не віремо, що цей укріпляж надовго.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Realist написав:Хтось може пояснити, чому на внутрішньому ринку не залучають більше валютних ОВДП? Я цього не розумію. Тоді і долар міняти на гривню не потрібно. І попит збоку вітчиняних банків є (як ви писали 9 ярдів $ на руках у населення)
Бо виходить, що хочуть витрусити валюту у пересічних, але роблять це тільки через гривню. Відповідно провокуючи паніксел.
С нынешней доходностью не уверен что затея имеет смысл.
Недавнее размещение валютных ОВГЗ - ставка 3,4%, по итогам полный провад.