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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 301130123013301430153016>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 422
Не нижче 24.50
50%
213
24.25 - 24.49
6%
24
24.00 - 24.24
12%
51
23.75 - 23.99
6%
24
23.50 - 23.74
5%
22
23.25 - 23.49
3%
13
23.00 - 23.24
5%
20
Нижче 23.00
13%
55
Всього голосів : 422
Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 11:08

  BeneFuckTor написав:
  lrs7719 написав:Я не понимаю. Какие втрати? Доходы у 80% в гривнах. Ну может у ИТ только в долларах. Правда есть варианты, что кое где привязали в 2015 году з.п к доллару - но то опять же " по просьбам трудящихся" и это точно не массово

Аууу, на земле немного по другому. Цены в атб растут каждую неделю. Платят фигню, людям(основной массе) ни на что не хватает, кто уехал(70% родителей в садике) на заработки хоть пересылали и деньги были, а сейчас и этих не хватает. Может в Киеве работы больше(и по вакансиях на верке так и есть), возможностей больше.
Ладно бы был економ бум, появлялись рабочие места но тут же чистой воды спекуляции, Зе скоро народ вынесет на вилах оттуда(хотя он не ставил Смолия)


Т.е если курс будет 123 гривен за доллар всем резко полегчает? Разговор за истерики по поводу курсовых потерь был если что.
lrs7719
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 11:08

  Andrew_ написав:
  asti написав:
  zzzzzz написав:Класс, миняйло на 15 копеек ниже Межбанка ушел. :mrgreen: :mrgreen:
Звонил своим валютчикам - нет гривны!
Спрашиваю, почему? - никто не берёт.

Писец

Значить пора купувати вже точно ...
Puente
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 11:10

  Investor_33 написав:
  zzzzzz написав:Всего ОВГЗ в обороты выросло на 4,2 млрд
Банки +1,7 млрд
Нерезы +2,4 млрд.

Опять эти "глупые" нерезы лезут)) С начала года с 6 до 108 ярдов выросла их доля...
Кто что думает, 200 увидим в 2020м или больше 150-180 не освоят? :roll: 8)


Конечно глупые. Их один раз наказали в нулевых. Не помогло. Ну значит накажут ещё раз. Впрочем для них - это как для слона дробинка.
lrs7719
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 11:24

  orest написав:За даними НБУ, в 2020 році уряд, центральний банк, підприємства і банки повинні виплатити 15,87 млрд доларів, з яких понад 12 млрд доларів - основна сума боргу, а 3,78 млрд доларів – відсотки. https://zik.ua/news/2019/09/18/nbu_nazv ... 20_1649585
План фінансування держбюджету 2020 року передбачає зовнішні запозичення в обсязі $4,9 млрд і внутрішні в обсязі 231,1 млрд грн, або $8,4 млрд. https://minfin.com.ua/ua/2019/11/14/39712506/
Можна скласти картинку...


Все верно, можно. Только надо сравнивать в прошлым годом.
За 11 месяев привлечено :
Гривна - 213 млрд
Доллары - 4,072 млрд
Евро - 0,189 млрд
---
Всего около 315 млрд. в гривневом эквиваленте.

Но запросто могут перебросить в следующем году пару миллиарда с внешнего на внутренний рынок как это было в этом году. Первоначально планы на 2019 были совсем другие.
Общие займы 347 млрд, из них внутренние - 202 млрд, внешние - 145 млрд.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 11:27

zzzzzz если мвф даст перекредитоваться, то часть могут просто секвестировать...
escobar
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 11:28

  escobar написав:zzzzzz если мвф даст перекредитоваться, то часть могут просто секвестировать...


МВФ дает деньги НБУ.
Бюджет не имеет ничего общего с кредитами от МВФ для НБУ
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 11:35

  zzzzzz написав:
  orest написав:За даними НБУ, в 2020 році уряд, центральний банк, підприємства і банки повинні виплатити 15,87 млрд доларів, з яких понад 12 млрд доларів - основна сума боргу, а 3,78 млрд доларів – відсотки. https://zik.ua/news/2019/09/18/nbu_nazv ... 20_1649585
План фінансування держбюджету 2020 року передбачає зовнішні запозичення в обсязі $4,9 млрд і внутрішні в обсязі 231,1 млрд грн, або $8,4 млрд. https://minfin.com.ua/ua/2019/11/14/39712506/
Можна скласти картинку...


Все верно, можно. Только надо сравнивать в прошлым годом.
За 11 месяев привлечено :
Гривна - 213 млрд
Доллары - 4,072 млрд
Евро - 0,189 млрд
---
Всего около 315 млрд. в гривневом эквиваленте.

Но запросто могут перебросить в следующем году пару миллиарда с внешнего на внутренний рынок как это было в этом году. Первоначально планы на 2019 были совсем другие.
Общие займы 347 млрд, из них внутренние - 202 млрд, внешние - 145 млрд.

Хтось може пояснити, чому на внутрішньому ринку не залучають більше валютних ОВДП? Я цього не розумію.
Тоді і долар міняти на гривню не потрібно. І попит збоку вітчиняних банків є (як ви писали 9 ярдів $ на руках у населення)

Бо виходить, що хочуть витрусити валюту у пересічних, але роблять це тільки через гривню. Відповідно провокуючи паніксел.
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
Realist
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 11:40

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Realist написав:Хтось може пояснити, чому на внутрішньому ринку не залучають більше валютних ОВДП? Я цього не розумію.
Тоді і долар міняти на гривню не потрібно. І попит збоку вітчиняних банків є (як ви писали 9 ярдів $ на руках у населення)

Вони взагалі хочуть відмовитись від валютних ОВДП, хоч їх дають вже під 4%. Пояснення - так фінансова система буде більш стійка до зовнішніх факторів (різкого падіння експорту, як в 2015). Читаємо між рядків - ми самі не віремо, що цей укріпляж надовго.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 11:40

  Realist написав:Хтось може пояснити, чому на внутрішньому ринку не залучають більше валютних ОВДП? Я цього не розумію.
Тоді і долар міняти на гривню не потрібно. І попит збоку вітчиняних банків є (як ви писали 9 ярдів $ на руках у населення)

Бо виходить, що хочуть витрусити валюту у пересічних, але роблять це тільки через гривню. Відповідно провокуючи паніксел.

С нынешней доходностью не уверен что затея имеет смысл.

Недавнее размещение валютных ОВГЗ - ставка 3,4%, по итогам полный провад.
escobar
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 11:46

  Puente написав:
  Andrew_ написав:Звонил своим валютчикам - нет гривны!
Спрашиваю, почему? - никто не берёт.

Значить пора купувати вже точно ...

Да, дно уже если не сейчас, то близко. Покупатели затаились и формируют отложенный спрос, который как обычно выстрелит за 1-2 дня на 2 грн вверх.
Востаннє редагувалось Zebra в Чет 12 гру, 2019 11:47, всього редагувалось 1 раз.
Zebra
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