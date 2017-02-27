BeneFuckTor написав:

lrs7719 написав: Я не понимаю. Какие втрати? Доходы у 80% в гривнах. Ну может у ИТ только в долларах. Правда есть варианты, что кое где привязали в 2015 году з.п к доллару - но то опять же " по просьбам трудящихся" и это точно не массово Я не понимаю. Какие втрати? Доходы у 80% в гривнах. Ну может у ИТ только в долларах. Правда есть варианты, что кое где привязали в 2015 году з.п к доллару - но то опять же " по просьбам трудящихся" и это точно не массово

Аууу, на земле немного по другому. Цены в атб растут каждую неделю. Платят фигню, людям(основной массе) ни на что не хватает, кто уехал(70% родителей в садике) на заработки хоть пересылали и деньги были, а сейчас и этих не хватает. Может в Киеве работы больше(и по вакансиях на верке так и есть), возможностей больше.Ладно бы был економ бум, появлялись рабочие места но тут же чистой воды спекуляции, Зе скоро народ вынесет на вилах оттуда(хотя он не ставил Смолия)