Realist написав:Хтось може пояснити, чому на внутрішньому ринку не залучають більше валютних ОВДП? Я цього не розумію. Тоді і долар міняти на гривню не потрібно. І попит збоку вітчиняних банків є (як ви писали 9 ярдів $ на руках у населення)
Вони взагалі хочуть відмовитись від валютних ОВДП, хоч їх дають вже під 4%. Пояснення - так фінансова система буде більш стійка до зовнішніх факторів (різкого падіння експорту, як в 2015). Читаємо між рядків - ми самі не віремо, що цей укріпляж надовго.
бо щоб віддати долари, їх треба буде десь взяти а щоб віддати гривні, їх можна тут у нас емітувати і все. Бо з бюджета їх просто так витягнути для погашення не вийде (він дуже дефіцитний), і ніяку піраміду с такими кінськими відстоками будувати довго неможливо
Realist написав:Хтось може пояснити, чому на внутрішньому ринку не залучають більше валютних ОВДП? Я цього не розумію. Тоді і долар міняти на гривню не потрібно. І попит збоку вітчиняних банків є (як ви писали 9 ярдів $ на руках у населення)
Бо виходить, що хочуть витрусити валюту у пересічних, але роблять це тільки через гривню. Відповідно провокуючи паніксел.
С нынешней доходностью не уверен что затея имеет смысл.
Недавнее размещение валютных ОВГЗ - ставка 3,4%, по итогам полный провад.
Воно і не дивно. Банки залучають кроткі депозити під 2,0-2,5% а довгі під 3,5-4% Можливо вартує підняти відсоткову ставку на 0,5%? 4% для своїх - то забагато. А для зовнішніх запозичень - норм. Можливо хтось знаю під який % у Каргіла 250 млн позичили?
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
Realist написав:Хтось може пояснити, чому на внутрішньому ринку не залучають більше валютних ОВДП? Я цього не розумію. Тоді і долар міняти на гривню не потрібно. І попит збоку вітчиняних банків є (як ви писали 9 ярдів $ на руках у населення)
Бо виходить, що хочуть витрусити валюту у пересічних, але роблять це тільки через гривню. Відповідно провокуючи паніксел.
С нынешней доходностью не уверен что затея имеет смысл.
Недавнее размещение валютных ОВГЗ - ставка 3,4%, по итогам полный провад.
.......цікава річ, що всі розуміють(і я - теж ), що явно з курсом "щось не те", і більшість думає, що от-от "пружина вистрілить", але!!! - але чомусь, тут лише деякі, гребуть доляри на всю вільну гривню, а більшість в нерозумінні того, що відбуваються..... або СКИДАЮТЬ доляр, або просто панікують, незнаючи що робити?!
- чому так, якщо більшість "бачить явну пружину", але НЕ ГРЕБЕ ДОЛЯРИ НА ВСІ!?????
- скажете, що не знати, до якого рівня впадемо..... - так пох, до якого рівня, якщо потім - однозначний профіт при курсі 27-30-40!!!!!
- чи правда знаходиться поруч? - і БІЛЬШІСТЬ РОЗУМІЄ, що курс може значно і НЕ вирости найближчим пів-року-рік?!
Востаннє редагувалось Долярчик в Чет 12 гру, 2019 12:15, всього редагувалось 1 раз.
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик написав:.......цікава річ, що всі розуміють(і я - теж ), що явно з курсом "щось не те", і більшість думає, що от-от "пружина вистрілить", але!!! - - чому так, якщо більшість "бачить явну пружину", але НЕ ГРЕБЕ ДОЛЯРИ НА ВСІ!?????
- чи правна знаходиться поруч? - і БІЛЬШІСТЬ РОЗУМІЄ, що курс може значно і НЕ вирости найближчим пів-року-рік?!
Ось ці два ваші твердження доволі справедливі. По першому відповідь проста. Всі хто слідкує за ситуацією вже давно в доларі. Вільної гривні не має. Курс рухають ті хто здає на низах і купляє на верхах. Зараз маємо перший варіант. А далі вступає в дію ваше друге твердження. Щоб поміняти тренд - потрібні новини. А їх поки що не має і невідомо коли будуть. тому паніксел і продовжується. Чекаємо...
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
ЄЦБ с запізненням на 45 хвилин також визначиться зі своїми ставками.
ВО Хай щастить.
СерРічна: - є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.